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Eladja az összes ingatlanát Tiborcz István érdekeltsége? - Reagált a pletykákra a cégcsoport
Ingatlan

Eladja az összes ingatlanát Tiborcz István érdekeltsége? - Reagált a pletykákra a cégcsoport

Portfolio
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Tiborcz István cégcsoportja, a BDPST Group a Portfolio megkeresésére határozottan cáfolta, hogy valamennyi érdekeltségét el akarná adni. A cég szerint nem a portfólió aktív értékesítése a cél, csupán a beérkező ajánlatokat vizsgálják meg egyenként - a cég válasza egy az egyben olvasható alább. Megkeresésünk apropóját a Hungary in Exile napokban közzétett értesülése adta, amely szerint a csoport mintegy egymilliárd euró értékű vagyontól válna meg, többek között a Budapest Marriott Hoteltől, a Botaniq-ingatlanoktól, a Dorothea Hoteltől, a Gellért Szállótól és a New York-palotától. A lap tudni véli, hogy a cél a vagyon készpénzzé tétele és külföldre juttatása, mielőtt a hatóságok zár alá vennék.
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A BDPST válaszát változtatás nélkül közöljük:

„A BDPST Group ingatlanbefektetési tevékenységének középpontjában évek óta az értékteremtés és a hosszú távú üzleti megtérülés áll. Ennek keretében a cégcsoport beruházásában számos műemléki épület és építészeti érték újult meg az elmúlt években – köztük a BOTANIQ Turai Kastély, a Dorothea Hotel Budapest, Autograph Collection, a Verno House Budapest, Vignette Collection by IHG, a voco Budapest D8 by IHG vagy a BOTANIQ Máriavölgy Golf Klub.

Ingatlanbefektetőként a cégcsoport üzleti működésének természetes része az ingatlanok megvásárlása, fejlesztése és adott esetben értékesítése is, ahogyan utóbbira is számos példa volt a korábbi években. Az elmúlt időszakban számos potenciális befektető kereste meg a cégcsoportot egyes ingatlanjai iránt érdeklődve, ami jól mutatja a BDPST Group fejlesztéseinek és portfóliójának piaci vonzerejét. A cégcsoport ezekben az esetekben pragmatikus üzleti szemléletet követ: a beérkező ajánlatokat egyedileg, azok üzleti és stratégiai szempontjait, valamint a befektetések megtérülését mérlegelve értékeli, és ezek alapján dönt az esetleges értékesítésről.

A BDPST Group ugyanakkor

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határozottan cáfolja azt az állítást, miszerint valamennyi érdekeltségét el kívánná adni, nincs fókuszban a portfolió proaktív értékesítése, ehelyett az egyes portfolióelemekre beérkező érdeklődések, ajánlatok áttekintése es értékelése zajlik.

A cégcsoport a befektetési döntéseiről és az esetleges konkrét tranzakciókról – az eddigi gyakorlatának megfelelően – a megfelelő időben tájékoztatást nyújt” – írták.

A Hungary in Exile piaci értesülésekre hivatkozó írása szerint a cél a vagyon készpénzzé tétele és külföldre menekítése, mielőtt a hatóságok vagyonvisszaszerzési eljárás keretében zár alá vennék azokat. Szerintük a legnagyobb tételben Tiborcz István cégcsoportja, a BDPST Group értékesít, amely

iparági háttérinformációk szerint mintegy egymilliárd eurónyi vagyontól válna meg.

A kínálat része a Budapest Marriott Hotel, amelyet még tavaly, 2025-ben vásároltak meg egy 100 millió eurós bankhitelből. A csoport egyetlen nyereséges – külső cég által üzemeltetett – szállodájáért 145 millió eurót kérnek a Hungary in Exile szerint.

Írásuk szerint szintén csomagban árulják a veszteséges Botaniq Collection elemeit, köztük a turai kastélyt, a Máriavölgyi Golf Clubot és a budai Botaniq Clubot. Bár a külföldi nagybefektetők részéről volt érdeklődés a turai kastély iránt, a tulajdonos az egyben történő értékesítést preferálja, elsősorban amerikai vevőkben bízva. Szigorú titoktartás mellett a Dorothea Hotel, a Gellért Szálló és a New York-palota is eladósorba került - írja a cikk.

A cikk kitér az Indotekre és Jellinek Dánielre, aki a Hungary in Exile írása szerint a hazai ingatlanok helyett egyelőre a külföldi érdekeltségeit számolja fel, így piacra dobta a hét szállodából álló spanyolországi portfólióját, a bezárt athéni Oscar Hotelt, valamint horvátországi turisztikai befektetéseit is. Illetve szintén vevőt keres arra a 2025-ben vásárolt, 524 spanyol lakásból álló csomagjára, ezért 50 millió eurót kér.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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