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Életveszélyes állapotú részeket is találtak: milliós vizsgálat indult a hatalmas magyar műemlékben
Ingatlan

Életveszélyes állapotú részeket is találtak: milliós vizsgálat indult a hatalmas magyar műemlékben

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Átfogó környezetvédelmi felméréssel veszi kezdetét a Gödöllői Királyi Kastély és a hozzá tartozó park nagyszabású megújítása. A vizsgálatok célja a kiemelkedő barokk épületegyüttes és a természetvédelmi terület korszerűsítésének, valamint hosszú távú turisztikai és kulturális fenntarthatóságának megalapozása - írja a Magyar Építők.
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Információ és jelentkezés

A munkálatok egy közel 18 800 négyzetméteres épületállományt érintenek és a beavatkozásoknak szigorúan igazodniuk kell

  • az örökségvédelmi előírásokhoz,
  • valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő, több mint 26 hektáros kastélypark természetvédelmi előírásaihoz.

A projekt részeként a főbb területeken túl opcionálisan további 17 ezer négyzetméter vizsgálatára is sor kerülhet.

A friss közbeszerzési eljárás nyerteseként az EY denkstatt mintegy 46 millió forintból tárja fel a múltbeli és jelenlegi környezeti terheléseket. A folyamat a korábbi adatok elemzésével és helyszíni bejárásokkal indul, majd talaj- és talajvízminták laboratóriumi vizsgálatával folytatódik az esetleges szennyeződések feltérképezése érdekében.

A szakemberek emellett kiemelt figyelmet fordítanak a felszíni és felszín alatti vízviszonyokra is, hogy pontosan megállapítsák a műemlék épületeket érintő vizesedés külső okait.

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A biztonságos felújítás érdekében a felmérés kiterjed

a beépített veszélyes anyagok, például az azbeszt vagy az ólomtartalmú festékrétegek azonosítására is.

Mivel a komplexum egyes részeinek állapota jelentősen eltér, és akadnak köztük kifejezetten rossz állapotú, életveszélyes szakaszok is, az Udvarmesteri épület belső felmérése biztonsági okokból egyelőre kimarad a közvetlen vizsgálatokból.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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