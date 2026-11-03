Nem az épületekben, hanem a helyi közösségekben rejlik a vidék jövője

Egy vidéki épület felújítására fordított pénz akkor szolgálja tartósan a települést, ha használat és működtetési képesség kapcsolódik hozzá. A 2027-es önkormányzati finanszírozás körüli vita ezért nemcsak a források nagyságáról szólhat. Arról is érdemes beszélnünk, honnan tudja egy falu, mire van valóban szüksége. A válaszhoz az épületek mellett az ott élők tudását, kapcsolatait és mindennapi életét is meg kell ismerni.

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A Portfolio friss költségvetési elemzése szerint az önkormányzatok több támogatáshoz juthatnak 2027-ben, de a többlet nem jelent automatikusan ugyanekkora szabad fejlesztési mozgásteret. A tervezet még változhat. A helyi önállósághoz döntési jog, kiszámítható forrás és szakmai háttér egyaránt szükséges; a helyismeret abban segít, hogy ezek birtokában a település a saját feladataira találjon választ. Korábbi közös cikkünkben, a „Nem házakat kell építeni, hanem működő településeket” című írásban az épület, a lakhatás, a munka és a szolgáltatások összekapcsolásáról írtunk. Most azt keressük, hogyan ismerhetők fel azok a helyi adottságok, amelyekre érdemes fejlesztést építeni. Egy régi porta története ezt közelebb hozhatja, mint egy általános fejlesztési koncepció.

Egy porta, amelyben a tudás is tovább él

Építészként a fertőhomoki Homoki Pajtafesztiválon személyesen tapasztaltam meg, hogyan találkozhat a megőrzött környezet, a közös munka és a gondoskodás. A horvát nemzetiségi örökséget bemutató tájház portáján a gyermekek hagyományos mesterségekkel ismerkedtek. A 2026-os rendezvény programjában a kézművestábort koncertek, táncházak és a Homoki Lakodalmas jubileumi eseményei egészítették ki.

Az általam megismert gyermekfoglalkozásokon a részvétel ingyenes volt. A gyermekek korongoztak, kosarat fontak, varrtak és gyertyát öntöttek; a fogásokat az idősebb generáció tagjaitól sajátították el. A bemutatást próbálkozás, személyes segítség és beszélgetés kísérte. A mesterség nem kiállított tárgyként jelent meg, hanem olyan tudásként, amelyet egy másik embertől lehetett megtanulni.

Közben házi süteménnyel és szörppel kínálták a gyermekeket, ugyancsak térítésmentesen. Számomra a régi porta, a közös alkotás és a vendéglátás együtt teremtett otthonos légkört. A gondoskodás nem külön program volt, hanem a tevékenység természetes része. Ebben a környezetben a hagyományhoz a személyes figyelem élménye is hozzákapcsolódott.

A helyszín története ugyancsak beszédes. Az 1930-as tűzvész után épült házat az önkormányzat 2001-ben vásárolta meg és újíttatta fel tájház céljára. Az egykori istálló kiállítótér lett, a pajta és az udvar rendezvényeket fogad be. Később fedett foglalkoztató épült kültéri kemencével, valamint szabadtéri színpad és nézőtér. A megőrzött épület és az új kiegészítések együtt adnak helyet a mai használatnak.

A közös építészeti és gazdasági következtetés itt válik kézzelfoghatóvá. A porta önmagában nem hozná létre ezt az életet, de megfelelő helyszín nélkül a tevékenységek is nehezebben találkoznának. Az épület és a programot létrehozó emberek együtt képviselnek értéket. Az ingyenes részvétel mögött pedig idő, munka, eszköz és finanszírozás áll: valakinek mindezt meg kell szerveznie és fenn kell tartania. Fertőhomok nem egy teljes településfejlesztési modell bizonyítéka. A személyes tapasztalatból gazdasági hatás vagy ingatlanár-emelkedés nem számszerűsíthető. A példa azt mutatja meg, milyen erőforrás marad láthatatlan, ha csak az épületet mérjük fel, és nem ismerjük meg azokat, akik tartalmat adnak neki.

Nem minden falu előtt ugyanaz a lehetőség áll

Egy település megismerése építészként a domborzattal, a vízviszonyokkal, a mikroklímával, a növényzettel, a telekszerkezettel és az épületállománnyal kezdődik. De a hely működését nem lehet pusztán a térképből kiolvasni. Más összefüggések válnak láthatóvá, ha megtudjuk, hol találkoznak az emberek, hol dolgoznak, mely helyeket használják, és miért kell elutazniuk. A gazdálkodás, az épülethasználat és a hétköznapi segítségnyújtás helyi tapasztalatai a tervezés számára is információt jelentenek. Egy régi udvar lehet kihasználatlan terület, de lehet rendszeres találkozások helye is. Egy melléképület műszaki állapota ugyanaz marad attól, hogy van-e a környéken javítást végző szakember. A lehetséges használata azonban egészen más lesz.

Urbanisztikai nézőpontból a falu nem a közigazgatási határán belül álló épületek összessége. A lakói más településen dolgozhatnak, oda járhatnak iskolába, és onnan érkezhetnek a szolgáltatások használói. Egy üres iskola új szerepét ezért az alaprajza mellett az elérhetősége is alakítja. Lehet alkalmas közös műhelynek vagy tanulási helyszínnek, de más a lehetőség, ha naponta el lehet jutni oda, és más, ha a környező falvakból alig van közlekedési kapcsolat. A helyismeret gazdasági jelentősége éppen ebben áll: korábban felismerhetővé teheti a rossz helyre tervezett szolgáltatás vagy a túlméretezett épület kockázatát. Nem helyettesíti a műszaki felmérést és a kereslet vizsgálatát.

Olyan kérdéseket segít feltenni, amelyek egy ingatlanleltárból önmagukban nem következnek.

Az eltérő helyzetű falvaknak ezért nem érdemes ugyanazt a fejlődési pályát felkínálni. A városi munkahelyekhez jól kapcsolódó településen a lakhatás és a szolgáltatások összehangolása lehet fontos. Egy turisztikai térségben a szezonális használat és az állandó lakosság igényei közötti egyensúly kerülhet előtérbe. Másutt a meglévő otthonok lakhatósága, az idősek ellátása vagy a helyi termelés feltételei jelenthetik a legfontosabb feladatot. Ebből az ingatlanpiac számára is következik valami. A kedvező vételár nem azonos a tényleges megfizethetőséggel: a felújítás, az energia, a napi közlekedés és a szolgáltatások elérése együtt alakítja a háztartás terheit. Egy olcsó vidéki ház nem feltétlenül kínál olcsóbb életet. A hely megismerése a vevőnek, a fejlesztőnek és az önkormányzatnak is segít elválasztani a vonzó ajánlatot a hosszú távon vállalható használattól.

A fejlődés nem mindenütt több beköltözőt vagy nagyobb beépített területet jelent. Az elérhetőbb szolgáltatás, a kevesebb üres épület és a kisebb fenntartási teher is érdemi eredmény. Az ingatlanárak emelkedése önmagában nem elég, ha közben a helyiek lakhatása nehezebbé válik. A helyi karakter megőrzésének és az új lehetőségeknek azok számára is értéket kell teremteniük, akik már ott élnek.

A közösségi tudás nem kiegészítő díszlet

A település megismeréséhez az emberi kapcsolatok feltárása is hozzátartozik. A formális intézmények mellett sokszor a hétköznapi együttműködés tart életben egy programot: valaki helyet biztosít, más tudást ad át, megint más megszervezi a részvételt. Ezek a kapcsolatok nem korlátlanul igénybe vehető tartalékok, mégis fontos tudni róluk, mert nélkülük egy új közösségi épület mögül is hiányozhat a működés. A tanulást ezért a hely megismerésével kezdenénk. A település múltjában nem egy visszaállítandó gazdasági rendet keresünk, hanem használható tapasztalatot. Hogyan kapcsolódott egymáshoz a lakóház, az udvar és a termőterület? Milyen mesterség adott megélhetést, és mi maradt fenn a tudásából? Erre épülhet az új módszerek és eszközök helyi alkalmazása, nem a régi életforma változatlan újrateremtésére.

A generációk találkozását is közös tevékenység teheti tartalmassá. A kertművelés, a főzés, a javítás és a kézművesség során az idősebbek helyismerete a fiatalabbak új tudásával kapcsolódhat össze. Az újonnan érkezők sem csak egy kész hagyomány befogadói: saját tapasztalataikkal alakíthatják a közös munkát. A helyi karakter így nem lezárt örökség, hanem továbbvihető tudás. A kötődés építészeti jelentőségét Dúll Andrea és munkatársai környezetpszichológiai kutatásai is segítenek megérteni. Egy épület nemcsak méretet és szerkezetet jelent a használóinak, hanem emlékeket, szokásokat és otthonosságot is. Ezek megismerése megmutathatja, mit érdemes megőrizni, és mely új használatok tudnak valóban kapcsolódni a helyhez.

A gondoskodásnak ebben gyakorlati szerepe van. Ahol elszigetelődés vagy megélhetési bizonytalanság nehezíti a mindennapokat, ott egy hozzáférhető közösségi hely kapcsolatot és bekapcsolódási lehetőséget adhat. Nem helyettesíti a szükséges szociális, egészségügyi vagy foglalkoztatási segítséget. Az építészet abban segíthet, hogy e tevékenységeknek legyen befogadó, elérhető helyük, ne csupán felújított homlokzatuk. A változás nem mindig új intézménnyel indul. Egy saját porta gondozása, egy javítás vagy egy közös helyiség rendbetétele is megmutathatja, milyen tudás és együttműködés áll rendelkezésre. Ebből később szervezettebb program nőhet ki.

Előbb a használatot értsük meg, utána az épületet alakítsuk

A helyismeret akkor válik fejlesztési lehetőséggé, amikor kirajzolódik egy konkrét tevékenység és annak térigénye. Egy közös műhely, tanulásra is használható udvar vagy feldolgozóhely nem ugyanazt kívánja. De nem feltétlenül kell mindegyikhez új épület. A meglévő porta vagy használaton kívüli intézmény lehetősége a tervezett használattal együtt ítélhető meg.

Egy udvarhoz kapcsolódó fedett tér például helyet adhat foglalkozásnak, találkozásnak és bemutatónak. Egy önállóan megnyitható épületrész alkalmas lehet eltérő időpontú programokra. A közös használat nem minden funkcióhoz megfelelő, de ahol működik, ott nemcsak alapterületet, hanem egymáshoz kapcsolódó tevékenységeket is jelent. Fertőhomokon a megőrzött porta és a mai használatot segítő kiegészítések ezt a kapcsolatot teszik láthatóvá. Az épület megőrzése nem zárja ki a változtatást. A régi szerkezet alkalmassága és az új funkció együtt szabja meg, hogyan maradhat a környezet felismerhető és közben használható a mai életben.

A klímaváltozás itt nem külön hozzáadott szempont. A nyári hőterhelés, az árnyék és a csapadékvíz útja befolyásolja, mikor és hogyan használható az udvar vagy az épület. Az energiaigény pedig a fenntartó lehetőségeivel függ össze. Egy csak időszakosan használt hely felújításának más lehet az észszerű műszaki tartalma, mint egy egész évben működő intézményének. A tervezési döntés minőségét az mutatja meg, hogy a tér a várható körülmények között is betölti-e a szerepét.

A hazai megvalósíthatóságnak világos keretei vannak: tulajdonosi és használati helyzet, elhelyezhető rendeltetés, helyi építési és településképi követelmények, valamint az adott helyszín örökségvédelmi és műszaki feltételei. Ezek nem a helyi tudás helyett állnak, hanem kijelölik, hogyan valósítható meg a belőle következő elképzelés. Egy kedvezőnek látszó ingatlan attól még nem válik alkalmassá bármilyen használatra, hogy támogatás található hozzá.

A helymegismerés a beavatkozás mértékét is segít megválasztani. Ha egy meglévő helyiség befogadja a rendszeres programot, nem feltétlenül indokolt rögtön bővíteni. Ha viszont a szerkezet vagy az elérhetőség nem megfelelő, a kisebb beruházás sem biztos, hogy jó döntés. A felújítás nem minden esetben olcsóbb az új építésnél; az alternatívák értéke a használat és a későbbi fenntartás fényében válik összehasonlíthatóvá.

A pályázati siker még nem működő település

A támogatási lehetőség fontos, de nem válaszolja meg, ki fogja tartalommal megtölteni a megújult helyet. Ha előbb választjuk ki a pályázatot, és csak utána keresünk feladatot az épületnek, könnyen olyan kapacitás születhet, amelyhez nincs rendszeres igény vagy működtető. A helyi szükségletből kiinduló fejlesztés más sorrendet követ: az értelmes használathoz keres megvalósítható finanszírozást. Az uniós forrásokhoz ez a szemlélet több ponton kapcsolódik. A LEADER helyi felhívásai a helyi fejlesztési stratégiákra épülnek; a New European Bauhaus pedig a fenntartható, befogadó és minőségi épített környezet megújítását kapcsolja össze. Ezek nem jelentenek automatikus támogatást egy konkrét portára vagy programra. A felhívások feltételei és a helyi feladat együtt határozzák meg, milyen forrás használható fel.

Az épület létrehozásának vagy felújításának költsége és a későbbi működés fedezete két külön kérdés. Egy egyszeri támogatás nem feltétlenül fizeti a szervezőt, az energiát, az eszközpótlást és a karbantartást. Az önkéntes munka sokat jelenthet, de nem lehet korlátlan és állandó helyettesítője a finanszírozásnak. A közösségi kezdeményezés tartósságát az is meghatározza, mi történik, ha a meghatározó szervező egy időre kiesik. A gazdasági értékelés sem csak piaci hozamról szól. Egy tájház bevétel nélkül is fontos lehet, ha a fenntartása vállalható és a használata indokolt. Egy üzleti funkciónál viszont a közösségi érték nem helyettesíti a fizetőképes keresletet.

A helyismeret arra is rámutathat, hogy egy szolgáltatást több településnek célszerű közösen megszerveznie. Nem minden falunak kell saját műhelyt vagy intézményt fenntartania ahhoz, hogy a lakói hozzáférjenek. A helyi kezdeményezés akkor kapcsolódhat térségi fejlődéshez, ha a környező településekkel való kapcsolat nemcsak a tervben, hanem az elérhetőségben és a működésben is megjelenik.

A helyi önállóság próbája ezért nem az, hogy egy település egyedül old-e meg mindent. A forrás és a döntési jog mellett elérhető szakértelemre is szüksége van. A helyismeret nem pótolja a hiányzó pénzt, de segít abban, hogy a település felismerje a saját feladatát, és vállalható megoldást válasszon. A fejlesztés eredménye így nemcsak a megújult épületen, hanem annak használatán és fenntarthatóságán is láthatóvá válhat.

Ebből a szempontból a vidék jövője valóban a hely megismerésével kezdődik. A moduláris szemlélet lényege sem az egyforma épületek ismétlése, hanem az, hogy

az egymáshoz kapcsolódó beavatkozások a hely és az igények változásával együtt alakíthatók.

A főszövegben természetes szövegközi linkek jelölik a forrásokat. A fertőhomoki foglalkozások és a vendéglátás személyes leírása a szerző által a korábbi kéziratban rögzített tapasztalaton alapul; az ingyenesség erre a megismert alkalomra vonatkozik, nem a tájház valamennyi szolgáltatására. Az önkormányzati aktualitás költségvetési tervezetre utal, nem elfogadott vagy kifizetett támogatásra.

Címlapkép: a fertőhomoki horvát nemzetiségi néptáncegyüttes. Címlapkép forrása: MTI Fotó/Matusz Károly