Riasztást adtak ki a jogvédők: bírósági eljárás nélkül kerülhetnek utcára ezek a magyar bérlők

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumhoz fordult az Utcajogász Egyesület, mivel számos önkormányzat törvénysértő módon közjegyzői kiköltözési nyilatkozathoz köti bérlakásai kiadását - ez derült ki országos kutatásukból. Ez a gyakorlat jogtalan előnyhöz juttatja a településeket, és megfosztja a bérlőket a tisztességes eljárás lehetőségétől egy esetleges kilakoltatás során, ezért a civil szervezet a rendeletek azonnali, országos felülvizsgálatát kéri.

A közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalás súlyos fegyver az önkormányzatok kezében

- írja közleményében az Utcajogász. A bérleti jogviszony megszűnésekor ugyanis a településnek nem kell lakáskiürítési pert indítania, hanem bírósági eljárás nélkül, azonnal végrehajtást kérhet: így pedig a bérlőnek esélye sincs a kilakoltatás előtt vitatni a felmondás jogszerűségét. Bár a lakó bírósághoz fordulhat, az általa indított pernek nincs halasztó hatálya a végrehajtásra, azaz még a jogerős ítélet meghozatala előtt utcára kerülhet. Ez a megoldás az eleve nehéz szociális helyzetben lévő, korlátozott jogi ismeretekkel rendelkező bérlőkre hárítja a jogérvényesítés teljes terhét.

A bíróságok ráadásul már korábban egyértelművé tették, hogy ez az eljárásrend törvénybe ütközik. Az Alkotmánybíróság 2009-ben, a Kúria pedig 2012-ben semmisített meg hasonló erzsébetvárosi rendeleteket. A Kúria határozottan kimondta, hogy

a lakások bérbeadásakor az önkormányzatok nem támaszthatnak a lakástörvényben nem szereplő feltételeket, így a kiürítési nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalását sem követelhetik meg,

még akkor sem, ha átvállalják a közjegyzői díjat.

Mégis, az összes magyarországi város és budapesti kerület önkormányzati lakásrendeletét átvizsgálva a civil szervezet munkatársai azt állapították meg, hogy

huszonkét vidéki városban és nyolc fővárosi kerületben még mindig alkalmazzák a jogsértő gyakorlatot.

Több helyen kötelező előírás a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása,

máshol előnyt jelent a lakáspályázat elbírálásakor,

de olyan eset is előfordult, amikor a rendeletben nem, csupán a pályázati felhívás feltételei között rejtették el ezt az elvárást.

Mivel ez a jogszabálysértő gyakorlat az egyértelmű bírósági döntések ellenére jelenleg is számos településen él, és bérlők tömegeit érinti hátrányosan, az Utcajogász Egyesület közérdekű bejelentésében arra kérte a szaktárcát, hogy végezze el a helyi rendeletek országosan egységes, átfogó törvényességi felülvizsgálatát.

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