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Súlyos fordulat az amerikai ingatlanpiacon: bedőlt a giga-felhőkarcoló hitele, bajban a nagybefektetők
Ingatlan

Súlyos fordulat az amerikai ingatlanpiacon: bedőlt a giga-felhőkarcoló hitele, bajban a nagybefektetők

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A Brookfield ingatlanpiaci óriásvállalat lemond a Los Angeles belvárosában található, 600 millió dolláros költséggel felépített Beaudry luxuslakótoronyról. A fejlesztő alig négy évvel az átadás után inkább átengedi az épületet a hitelezőnek, minthogy a jelenlegi magas kamatkörnyezetben refinanszírozza a projekthez kapcsolódó tetemes adósságot. A lépés jól mutatja a helyi ingatlanpiac elhúzódó válságát, valamint az amerikai kereskedelmiingatlan-szektor egészét sújtó finanszírozási nehézségeket - írja cikkében a Wall Street Journal.
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A több mint kétszáz méter magas, 2023 áprilisában megnyitott üvegtorony Kalifornia egyik legmagasabb lakóépülete, amelyet többek között golfszimulátorral, sós vizű medencével és kisállat-wellnesszel felszerelve eredetileg a belvárosban dolgozó, tehetős üzletembereknek szántak. A világjárvány és a távmunka elterjedése azonban alapjaiban változtatta meg a városrész dinamikáját, így az üresen álló irodák aránya még mindig a 2019-es szint duplája, a lakásbérleti díjak pedig csak mostanában érték el újra a pandémia előtti szintet.

A kihívások miatt

a Brookfield az idén nyáron úgy döntött, hogy kiszáll a projektből, és nem refinanszírozza az épülethez kapcsolódó, mintegy 360 millió dolláros hitelt.

A jelenlegi magas kamatok mellett a hitelügylet megújítása több tízmillió dolláros többletköltséget jelentett volna, az adósságszolgálat pedig gyakorlatilag felemésztette a cég ingatlanban lévő saját tőkéjét. A hitelező, az Apollo tulajdonában lévő Bridge Investment Group már keresi a vevőt a követelésre. A Brookfield döntését az is elősegítette, hogy a toronyház egy olyan befektetési alapba tartozott, amelynek lejárt a futamideje, a vállalat pedig korábban már több környező kereskedelmi ingatlanának hiteleit sem fizette tovább.

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Bár a 785 lakásos épület kihasználtsága jelenleg 95 százalék körül mozog, a bérleti díjak jóval elmaradnak a fejlesztő eredeti várakozásaitól. A bérbeadók kénytelenek voltak többhetes ingyenes lakhatást kínálni a bérlők bevonzására, így a célközönségnek szánt üzletemberek helyett sok egyetemista költözött be. Egy 51 négyzetméteres garzonlakás például parkolóval együtt havi 2500 dollárért is kivehető, ami a belvárosban kedvezőnek számít, a befektetőnek viszont komoly bevételkiesést okoz.

A Beaudry esete egy országos szintű problémára világít rá, az amerikai bérbeadóknak ugyanis

a következő évtizedben 1800 milliárd dollárnyi adósságot kell törleszteniük vagy refinanszírozniuk, aminek csaknem a fele 2028-ig esedékessé válik.

A tulajdonosok a korábbinál több mint kétszer magasabb finanszírozási költségekkel szembesülnek, ami máris meglátszik a fizetési késedelmeken. A Morgan Stanley adatai szerint a kereskedelmi jelzálogfedezetű értékpapírokba (CMBS) csomagolt, bérlakásépületekhez kapcsolódó hitelek nemteljesítési rátája a 2023. októberi 1 százalékról idén 7,1 százalékra ugrott, a múlt hónapban pedig a Blackstone egyik 1,3 milliárd dolláros hasonló hitele is problémás besorolást kapott egy elmulasztott törlesztés miatt.

Miközben a Brookfield elengedi a veszteséges Los Angeles-i projektet, másutt igyekszik tőkét kovácsolni a versenytársak nehézségeiből. A vállalat szóvivője szerint

a magas kamatok miatt nyomás alá kerülő eladóktól szelektíven, de kedvező áron vásárolnak fel minőségi eszközöket.

Ennek jegyében a cég korábban, 2024-ben jelentős diszkonttal szerzett meg egy 2149 lakásból álló San Franciscó-i hitelportfóliót, miután annak előző tulajdonosa fizetésképtelenné vált.

brookfield

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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