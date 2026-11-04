A Nobel-díjas közgazdász lakbérplafonnal fékezné a spekulációt

Közel két hónapja több európai országban is tüntetéseket váltott ki a megélhetési költségek emelkedése, a tiltakozások egyik visszatérő témája pedig különösen a fiatalok körében a lakhatási költségek elszállása.

Rómában például egyetlen szoba bérleti díja már eléri az 1200 eurót, a szülőktől külön élő egyetemisták pedig havi bevételük közel 40 százalékát költik lakhatásra. Az Európai Bizottság megfizethető lakhatási terve és az Európai Parlament lakhatási válságról szóló állásfoglalása is kockázatként kezeli, hogy a lakóingatlanokat egyre gyakrabban kezelik pénzügyi befektetési eszközként, miközben a spekulatív ingatlanpiaci gyakorlatok tovább erősíthetik az árfelhajtó nyomást.

Krugman szerint gazdasági szempontból a tartós megoldást az építési korlátozások lebontása és a lakáskínálat bővítése jelentené,

ám az új lakások piacra vitele több európai országban legalább három-öt éves folyamat lehet. A közgazdász ezért pragmatikus, átmeneti megoldásként második generációs lakbérstabilizációs modelleket támogat, amelyekben a lakbérek szabályozása összeegyeztethető az építkezések ösztönzésével.

Példaként New Yorkot említette, ahol maximalizálják az éves lakbéremelés mértékét, miközben akár 40 évre szóló adókedvezményt is biztosítanak azoknak a magánfejlesztőknek, amelyek az új lakások jelentős részét lakbérszabályozás alá vonják. Hasonló logikájú a 2029-ig meghosszabbított berlini modell is, amely az új bérleti szerződésekben legfeljebb 10 százalékkal engedi az összehasonlítható helyi bérleti díjszint fölé emelni a lakbért, ugyanakkor mentesíti azokat az ingatlanokat, amelyeket 2014. október 1. után vettek először használatba és adtak bérbe. Krugman szerint

ezek a megoldások tökéletlenek, de gyorsan enyhíthetik a nyomást, és csak néhány évig lenne szükség rájuk, ha közben felgyorsulnak az építkezések.

A makrogazdasági kockázatokra kitérve Krugman komoly aggodalmát fejezte ki a GDP 119 százalékán álló francia államadósság miatt, amely szerinte a portugáliaihoz hasonló adósságválság veszélyét idézheti fel. Úgy véli, ha Franciaország hitelesen elköteleződne a költségvetési fenntarthatóság mellett, elkerülhetné a rövid távú megszorításokat. A fenntarthatósági pálya egyik kulcskérdésének a nyugdíjkorhatárt tartja, amely szerinte abszurdan alacsony.

Európai összevetésben Franciaország valóban az alacsonyabb nyugdíjkorhatárú országok közé tartozik, különösen a nagy eurózónás gazdaságok között. A Finnish Centre for Pensions 2026-os adatai alapján a francia általános korhatár 62 év 9 hónap, miközben Németországban 66 év 4 hónap, Spanyolországban 66 év 10 hónap, Olaszországban, Hollandiában és Dániában pedig 67 év az irányadó korhatár. A 2023-as francia reform eredetileg fokozatos korhatáremelést írt elő, de a 2026-os társadalombiztosítási finanszírozási törvény a korhatár és a szükséges biztosítási idő emelését 2028-ig felfüggesztette.

A közgazdász szerint egy francia adósságválság jóval súlyosabb következményekkel járna, mint a korábbi perifériaországok problémái. Franciaország az Európai Unió második legnagyobb gazdasága, az eurózóna GDP-jének mintegy ötödét adja, ezért Krugman szerint már túl nagy ahhoz, hogy válság esetén elegendő forrás álljon rendelkezésre a kimentésére.

Egy francia államcsőd-közeli helyzet így rendszerszintű pénzügyi instabilitást okozhatna, és az egész valutaövezetet megrázhatná.

A belső költségvetési gyengeségek mellett Európát az amerikai vámintézkedések és az államilag támogatott kínai túltermelés is nyomás alá helyezi. Krugman szerint az európai autóipar idővel visszanyerheti versenyképességét, de fennáll a veszélye annak, hogy mire a szektor kijavítja korábbi hibáit, a mögötte álló ipari ökoszisztéma már leépül. Bár a közgazdász továbbra is a szabadkereskedelem híve, a jelenlegi geopolitikai környezetben átmeneti védőmechanizmusokat és ideiglenes protekcionista lépéseket tart szükségesnek Európa számára.

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