Az új építésű lakások nagy része nem felel meg a Wekerle Plusz program feltételeinek

A ma megjelent, harmadik negyedéves KSH lakásátadási statisztikát mérte össze saját kínálatával az egyik legnagyobb ingatlanhirdetési portál. Mérésük szerint az újonnan épült lakásoknak csupán 42 százaléka felel meg a 3 százalékos fix kamatú hitelt kínáló Wekerle Plusz program feltételeinek országszerte, míg a fővárosban a magas négyzetméterárak miatt csak 16 százalékuk.

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Ahogy arról a Portfolio is írt, az idei év első három negyedévében összesen 9803 új lakást adtak át, ami 31 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának volumenét, csak a harmadik negyedévben pedig 3525 új lakást került átadásra. Ebből Budapesten januártól szeptember végéig 3998 új lakás épült, ami 59 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A megyei jogú városokban 24 százalékkal 1408-ra nőtt az új lakások száma. A többi városban 2533, a községekben 1864 lakást adtak át. Ez 12, illetve 17 százalékos bővülés.

Az új lakások 41 százaléka tehát a fővárosban épült, és még Budapesten belül is erős a koncentráció: a fővárosi új lakások 56 százaléka két kerületben, a XIII.-ban és a X.-ben épült. A vállalkozások által eladási céllal épített lakások aránya 65-ről 71 százalékra nőtt.

Az ingatlan.com kínálatában október végén 10 778 eladó új építésű lakás és ház szerepelt, ami Ez 28 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ebből 5625 budapesti, 5153 pedig a fővároson kívül található. Budapesten 42, vidéken 15 százalékkal bővült a kínálat. Ebből

4547 új építésű ingatlan felel meg a Wekerle Plusz feltételeinek, ami a teljes új építésű kínálat 42 százaléka.

A településtípusok között nagyok a különbségek:

Budapesten 916 új lakás és ház fér bele a programba, ez a kínálat 16 százaléka, hiszen a fővárosban a medián négyzetméterár 1,71 millió forint, vagyis a programhatár fölött van.

916 új lakás és ház fér bele a programba, ez a kínálat 16 százaléka, hiszen a fővárosban a medián négyzetméterár 1,71 millió forint, vagyis a programhatár fölött van. A megyei jogú városokban 1438 ingatlan, a kínálat 77 százaléka felel meg,

1438 ingatlan, a kínálat 77 százaléka felel meg, a községekben ez az arány 83 százalék

- írja az ingatlan.com elemzése.

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