Bonyolult helyzet alakult ki az ismert fővárosi téren: összefogás kell a gomba megmentéséhez

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Az elmúlt napok sajtóhíreivel ellentétben a Gomba megmentése rendkívül összetett feladat - írja bejegyzésében az önkormányzat. Zugló valóban úgy rendelte meg az Örs vezér tere felújítási terveit, hogy azok számolnak az építmény megtartásával, hiszen a cél a terület átfogó rehabilitációja.

A nehézséget az okozza, hogy a pavilon nem a kerület, hanem a BKV tulajdonában áll.

Emiatt az önkormányzati tervek magára az épületre nem terjednek ki, csupán a körülötte lévő közterület rendezésére korlátozódnak.

Ahhoz, hogy a megújuló téren a Gomba ne egy pusztuló torzóként maradjon hátra, elengedhetetlen a felújítása és új funkciókkal – például kávézóval vagy közösségi térrel – való megtöltése. Mivel Zuglónak erre jelenleg sem forrása, sem hatásköre nincs,

a megoldás a Fővárosi Önkormányzat, a BKV, valamint az üzleti lehetőséget kereső befektetők együttműködésében rejlik.

A kerület vezetése a megállapodás érdekében már megkezdte az egyeztetéseket a közlekedési vállalattal. Eközben a téren folyamatosan zajlik a munka, a terület megtisztítása és a bontás a tervek szerint még ezen a héten befejeződik.