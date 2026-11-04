Drasztikus lépést szorgalmaz a szakma a súlyos gondokkal küzdő építőiparban

Az építőipar egyszerre küzd mennyiségi és minőségi munkaerőhiánnyal: a nyugdíjba vonulások és a pályaelhagyók magas száma mellett a legnagyobb probléma az, hogy a frissen végzettek gyakorlati tudása sokszor elmarad a piaci elvárásoktól.
Eközben az ágazat rohamos technológiai fejlődése és a digitalizáció folyamatosan egyre magasabb szintű kompetenciákat követel meg, és a helyzetet rontja a képzés erős széttagoltsága is. A több mint 125 hazai oktatási helyszín jelentős részében
alacsony a tanulói létszám, és hiányoznak a korszerű gyakorlati képzéshez szükséges infrastrukturális feltételek.
A problémák orvoslására született meg az a reformtervezet, amelyet a szakma már be is mutatott a kormányzati döntéshozóknak.
A koncepció alappillére
a triális modell, amely az iskola, az ágazati képzőközpont és a vállalkozás összehangolt együttműködésén alapul.
Ennek lényege, hogy a diákok a szakmai alapok elsajátítása után valós munkakörnyezetben szerezzenek tapasztalatot, miközben a cégek is kiszámíthatóbb keretek között vehetnek részt az oktatásban. A szervezetek emellett regionális tudásközpontok létrehozását szorgalmazzák, amelyek egy helyen koncentrálnák a legkorszerűbb berendezéseket és a magasan képzett oktatókat, bázist adva mind az iskolarendszerű, mind a felnőttképzésnek.
A megvalósítás érdekében a javaslattevők a jelenlegi kapacitások és a valós piaci igények adatalapú felmérését kérik. Kulcsfontosságúnak tartják az állami és a piaci szereplők felelősségi köreinek egyértelműsítését, a valós költségekre épülő finanszírozási rendszer kialakítását, valamint a képzési tartalmak folyamatos modernizálását. A koncepció kidolgozói hangsúlyozzák, hogy
nem új intézményeket akarnak létrehozni, hanem a már meglévő erőforrásokat kívánják hálózatba szervezve, hatékonyabban működtetni.
Ehhez a pályakezdők és a képzésben részt vevő vállalatok célzott támogatása, illetve a teljesítmény rendszeres mérése is elengedhetetlen.
Az összefogásban részt vevő szervezetek – köztük az ÉVOSZ, az MKIK, a VOSZ, valamint a mérnöki és építészkamarák – egyetértenek abban, hogy a puszta létszámnövelés helyett olyan szakemberekre van szükség, akik hosszú távon is megállják a helyüket a piacon. Koji László, az ÉVOSZ elnöke ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az építőipar duplán tudásigényes terület, ahol
a modern technológiák ismerete mellett a hagyományos, évszázados építési technikákhoz is érteni kell.
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