10°C kissé felhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 68
228 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
FONTOS Magyar Péter: 36 éves mulasztást pótolunk – nyilvánossá váltak az ügynökakták
Drasztikus lépést szorgalmaz a szakma a súlyos gondokkal küzdő építőiparban
Ingatlan

Drasztikus lépést szorgalmaz a szakma a súlyos gondokkal küzdő építőiparban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tizenkét meghatározó hazai szakmai és munkaadói szervezet közös javaslatcsomagot dolgozott ki az építőipari szakképzés megújítására, válaszul az ágazatot sújtó, egyre kritikusabb szakemberhiányra - írja közleményében az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Az átfogó reform fókuszában a gyakorlatorientált oktatás, a vállalatok aktív bevonása és egy új, úgynevezett triális képzési modell áll, amely hosszú távon biztosíthatja a minőségi utánpótlást. A jövő héten jön a Future of Construction konferenciánk, amelyen előad majd az ÉVOSZ elnöke, Koji László is. Érdemes lesz ott lenni!
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Az építőipar egyszerre küzd mennyiségi és minőségi munkaerőhiánnyal: a nyugdíjba vonulások és a pályaelhagyók magas száma mellett a legnagyobb probléma az, hogy a frissen végzettek gyakorlati tudása sokszor elmarad a piaci elvárásoktól.

Eközben az ágazat rohamos technológiai fejlődése és a digitalizáció folyamatosan egyre magasabb szintű kompetenciákat követel meg, és a helyzetet rontja a képzés erős széttagoltsága is. A több mint 125 hazai oktatási helyszín jelentős részében

alacsony a tanulói létszám, és hiányoznak a korszerű gyakorlati képzéshez szükséges infrastrukturális feltételek.

A problémák orvoslására született meg az a reformtervezet, amelyet a szakma már be is mutatott a kormányzati döntéshozóknak.

Még több Ingatlan

Az új építésű lakások nagy része nem felel meg a Wekerle Plusz program feltételeinek

Megvan a határidő: történelmi helyszínen épülhet meg az új magyar múzeum

Meglépi a kormány: teljesen megújulhat az egyik legfontosabb hazai sportlétesítmény

A koncepció alappillére

a triális modell, amely az iskola, az ágazati képzőközpont és a vállalkozás összehangolt együttműködésén alapul.

Ennek lényege, hogy a diákok a szakmai alapok elsajátítása után valós munkakörnyezetben szerezzenek tapasztalatot, miközben a cégek is kiszámíthatóbb keretek között vehetnek részt az oktatásban. A szervezetek emellett regionális tudásközpontok létrehozását szorgalmazzák, amelyek egy helyen koncentrálnák a legkorszerűbb berendezéseket és a magasan képzett oktatókat, bázist adva mind az iskolarendszerű, mind a felnőttképzésnek.

A megvalósítás érdekében a javaslattevők a jelenlegi kapacitások és a valós piaci igények adatalapú felmérését kérik. Kulcsfontosságúnak tartják az állami és a piaci szereplők felelősségi köreinek egyértelműsítését, a valós költségekre épülő finanszírozási rendszer kialakítását, valamint a képzési tartalmak folyamatos modernizálását. A koncepció kidolgozói hangsúlyozzák, hogy

nem új intézményeket akarnak létrehozni, hanem a már meglévő erőforrásokat kívánják hálózatba szervezve, hatékonyabban működtetni.

Ehhez a pályakezdők és a képzésben részt vevő vállalatok célzott támogatása, illetve a teljesítmény rendszeres mérése is elengedhetetlen.

Az összefogásban részt vevő szervezetek – köztük az ÉVOSZ, az MKIK, a VOSZ, valamint a mérnöki és építészkamarák – egyetértenek abban, hogy a puszta létszámnövelés helyett olyan szakemberekre van szükség, akik hosszú távon is megállják a helyüket a piacon. Koji László, az ÉVOSZ elnöke ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az építőipar duplán tudásigényes terület, ahol

a modern technológiák ismerete mellett a hagyományos, évszázados építési technikákhoz is érteni kell.

Koji László
ÉVOSZ, elnök
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke, általános alelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kollégium
Tovább
Kapcsolódó cikkünk

Az új építésű lakások nagy része nem felel meg a Wekerle Plusz program feltételeinek

Nem az épületekben, hanem a helyi közösségekben rejlik a vidék jövője

Másfél éves mélypontra zuhant a lakásépítési engedélyek száma Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Új panelprogram jön Magyarországon – Kiderült, mekkora támogatással számol a kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility