Eladta és visszabérli magyarországi telephelyét a Triumph

A Gestor Csoport megvásárolta a Triumph International törökbálinti logisztikai és irodaközpontját - írja közleményében a cég. A tranzakciót követően a svájci fehérneműgyártó nem hagyja el a helyszínt, hanem egy ma bejelentett, tíz évre szóló megállapodás keretében bérlőként használja tovább a létesítményt.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A felek még szeptemberben egyeztek meg az üzletről, amelynek révén a Gestor egy négyezer négyzetméteres telken fekvő ingatlanegyüttes tulajdonjogát vette át.

A 3300 négyzetméternyi bérbe adható terület raktárcsarnokból, irodákból, parkolókból, valamint egy outletüzletből áll.

A visszabérléses (sale and leaseback) konstrukció alkalmazása illeszkedik a nemzetközi piaci trendekhez, amelyek mentén a vállalatok szétválasztják az ingatlantulajdonlást a tényleges üzleti működéstől. A Triumph a jövőben is a törökbálinti bázison látja el logisztikai és adminisztratív feladatait, és az outletüzlet is a szokott rendben fogadja a vásárlókat.

A befektető számára a tranzakció azért különösen előnyös, mert a kiváló elhelyezkedésű ingatlanhoz azonnal egy stabil, nemzetközi hátterű bérlőt és egy hosszú távú bérleti szerződést is nyertek.