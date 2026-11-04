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Ingatlan

Eladta és visszabérli magyarországi telephelyét a Triumph

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A Gestor Csoport megvásárolta a Triumph International törökbálinti logisztikai és irodaközpontját - írja közleményében a cég. A tranzakciót követően a svájci fehérneműgyártó nem hagyja el a helyszínt, hanem egy ma bejelentett, tíz évre szóló megállapodás keretében bérlőként használja tovább a létesítményt.
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Információ és jelentkezés

A felek még szeptemberben egyeztek meg az üzletről, amelynek révén a Gestor egy négyezer négyzetméteres telken fekvő ingatlanegyüttes tulajdonjogát vette át.

A 3300 négyzetméternyi bérbe adható terület raktárcsarnokból, irodákból, parkolókból, valamint egy outletüzletből áll.

A visszabérléses (sale and leaseback) konstrukció alkalmazása illeszkedik a nemzetközi piaci trendekhez, amelyek mentén a vállalatok szétválasztják az ingatlantulajdonlást a tényleges üzleti működéstől. A Triumph a jövőben is a törökbálinti bázison látja el logisztikai és adminisztratív feladatait, és az outletüzlet is a szokott rendben fogadja a vásárlókat.

A befektető számára a tranzakció azért különösen előnyös, mert a kiváló elhelyezkedésű ingatlanhoz azonnal egy stabil, nemzetközi hátterű bérlőt és egy hosszú távú bérleti szerződést is nyertek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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