Eladta és visszabérli magyarországi telephelyét a Triumph
A felek még szeptemberben egyeztek meg az üzletről, amelynek révén a Gestor egy négyezer négyzetméteres telken fekvő ingatlanegyüttes tulajdonjogát vette át.
A 3300 négyzetméternyi bérbe adható terület raktárcsarnokból, irodákból, parkolókból, valamint egy outletüzletből áll.
A visszabérléses (sale and leaseback) konstrukció alkalmazása illeszkedik a nemzetközi piaci trendekhez, amelyek mentén a vállalatok szétválasztják az ingatlantulajdonlást a tényleges üzleti működéstől. A Triumph a jövőben is a törökbálinti bázison látja el logisztikai és adminisztratív feladatait, és az outletüzlet is a szokott rendben fogadja a vásárlókat.
A befektető számára a tranzakció azért különösen előnyös, mert a kiváló elhelyezkedésű ingatlanhoz azonnal egy stabil, nemzetközi hátterű bérlőt és egy hosszú távú bérleti szerződést is nyertek.
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