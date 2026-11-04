Így élnek a legtehetősebbek és a legszegényebbek: itt a teljes igazság a magyarok lakáskörülményeiről

A kereseti tizedek
A kereseti percentilisek a keresettel rendelkezők kereset szerinti sorbarendezésén alapuló, tíz azonos létszámú csoportot jelölnek. A legalsó kereseti tized a legkisebb keresettel rendelkező 10%-ukat, a legfelső tized a legnagyobb keresettel rendelkező 10%-ukat jelenti. A kereseti tizedek meghatározása a vállalkozásoknál, illetve a költségvetési és a nonprofit szférában, bejelentetten teljes munkaidőben alkalmazásban állók körében, a szerződés szerinti bruttó kereset összege, valamint a 2026. júniusi adatok alapján történt. Ez a mostani KSH-vizsgálat újszerű módon kapcsolja össze a NAV járulékbevallási adatait a 2022-es népszámlálás lakáskörülményekre vonatkozó adataival;
az így létrejött új adatbázis több mint 600 ezer rekordot tartalmazott a kiválasztott referenciaidőszakra.
A népesség csoportosítása ilyen megközelítéssel tehát más eredményeket mutat a tényleges jövedelmek alapján történő lehatárolással, mivel a kereseti adatok forrása (a NAV járulékbevallása) és jelen kísérleti statisztika módszertana nem tartalmazza az emberek összes bevételi forrását:
- nem jelennek meg többek között a részmunkaidőben vagy a hatóságok felé egyáltalán be nem jelentett foglalkoztatottságból,
- a vállalkozói,
- valamint illegális tevékenységből származó,
- továbbá a társadalmi juttatások (nyugdíj, szociális támogatások)
- vagy tőke/befektetések hozama által érkező jövedelmek.
Bizonyos esetekben ugyanazon bejelentett lakcímen, egyforma lakáskörülmények között él legalsó és legfelső kereseti tizedbe tartozó személy is.
Korcsoport szerint a 30-49 év közöttiek kedvezőbb anyagi helyzetét mutatja, hogy a legfelső kereseti tizedbe tartozók többen voltak 2026 júniusában, mint a legalsó tizedbe tartozók. Az ennél fiatalabb és idősebb korcsoportokat az alsó tizedbe tartozók nagyobb aránya jellemezte.
A legalsó tizedben a nők (52%), a legfelsőben a férfiak (67%) voltak többségben 2026 júniusában;
utóbbiban azonban a 35-49 év közötti korcsoportok mindegyikébe nagyságrendileg ugyanannyi nő tartozott, mint férfi.
Területi különbségek
A járások közel háromtizedében az országos legfelső kereseti tizedbe tartozók száma meghaladta a legalsó tizedbe tartozókét 2026 júniusában. Ezek többségében a Dunántúl északi részén, a fővárosban és környékén helyezkedtek el – az összes budapesti kerület ilyennek számított –, továbbá néhány megyeszékhely járása számított még ilyennek. Ezzel szemben számos északkeleti járásban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók mintegy három-, vagy akár négytizede az országos legalsó kereseti tizedbe tartozott. Az adatsor járási szintű szórása és terjedelme nagyobb volt, mint a legfelső kereseti tizedbe tartozók aránya esetében, utóbbiak budapesti kerületekben, valamint főváros környéki járásokban éltek legnagyobb (15-27%-os) arányban.
Uniós viszonylatban az egyik legjelentősebb arányban Magyarországon élnek a háztartások saját tulajdonú lakásban. A NAV járulékbevallási és a legutóbbi népszámlálás adatai alapján 2026 júniusában a legalsó és a legfelső kereseti tizedbe tartozók hasonló része (88, illetve 93%-a) élt saját tulajdonú lakásban, vagy annak tulajdonosának családtagjaként, hozzátartozójaként. Ez az arány a 35 év alatti korcsoportokban a legalsó tizedben, a 35 év felettiekben a legfelsőben volt magasabb. A magasabb ingatlanárakkal összefüggésben a Budapesten vagy a megyeszékhelyen élők kisebb arányban éltek tulajdonosi jogcímen használt lakásban, mint az ország többi területén, de a különbség jelentősebb volt a legalsó kereseti tizedben (a Budapesten vagy megyeszékhelyen lakóknál 83, az ország többi területén 90% volt ez az arány, míg a legfelső kereseti tized esetében ugyanezen értékek 92, illetve 94% voltak).
A legalsó kereseti tizedbe tartozók jelentős részéről feltételezhető, hogy nem tulajdonosként, hanem a tulajdonos családtagjaként, hozzátartozójaként él az adott lakásban;
a fiatalok esetében az anyagi korlátok megnehezítik a szülői házból való elköltözést, önálló lakásbérlést.
A kedvezőbb anyagi körülmények jobb lehetőséget teremtenek néhány évtizeden belül épült, a korábbiaknál gyakran jobb állapotú lakás építéséhez, vásárlásához, bérléséhez. A legalsó kereseti tizedbe tartozók 65%-a, a legfelső tizedbe tartozók 42%-a élt 1981 előtt épült lakásban (amelyek ettől függetlenül lehetnek felújított állapotban). A megoszlásukban a legjelentősebb különbség a 2000 után épült, 100 m2-nél nagyobb alapterületű lakások esetében figyelhető meg.
|A legalsó és a legfelső kereseti tizedbe tartozók a lakásuk építési éve és alapterülete szerint*, 2026. június
|1961 előtt épült
|1961–1980 között épült
|1981–2000 között épült
|2001–2022 között épült
|Legalsó kereseti tized
|40 m2-nél kisebb
|2
|1,6
|0,8
|0,5
|40–59 m2
|5,9
|7,8
|3,1
|1,6
|60–79 m2
|8,9
|7,1
|4,1
|2,5
|80–99 m2
|8,2
|7,3
|5,2
|2,6
|100 m2-nél nagyobb
|6,7
|9,2
|10,2
|5
|Legfelső kereseti tized
|40 m2-nél kisebb
|1,6
|1,1
|0,5
|0,9
|40–59 m2
|3,4
|7,5
|3,2
|4
|60–79 m2
|3,7
|5,2
|4,1
|5,3
|80–99 m2
|3,6
|3,7
|3,7
|6
|100 m2-nél nagyobb
|5,3
|7,1
|13,4
|16,9
|
Forrás: KSH
*Az intézeti háztartásban élő és a hajléktalan személyek, valamint a 2022 októbere után épült lakások nélkül. A lakások alapterületénél azzal a feltételezéssel élve, hogy az a 2022-es népszámlálás óta nem változott, például bővítés által.
Az egyes lakásokban élők számáról a 2022-es népszámlálás nyújtja a legfrissebb információt, az azóta bekövetkezett változásokról – gyermekszületés, halálozás, el- vagy beköltözés – nem állnak rendelkezésre adatok. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy 2026 júniusában - az ekkor és 2022 októberében azonos lakcímen élők körében - a legalsó kereseti tizedben több mint háromszor annyian éltek olyan lakásban a népszámlálás idején (16,2%-uk), amelyben 15 négyzetméternél kisebb alapterület jutott egy lakóra, azaz túlzsúfolt lakásban, mint a legfelső tizedben (5,2%-uk). Ezzel szemben a legalább 30 m2 egy főre jutó alapterülettel rendelkezők aránya a legfelső kereseti tizedben 56%, a legalsóban 40% volt.
A lakások felszereltségének 2022-t követő alakulásáról szintén nem áll rendelkezésre információ, de a legfelső kereseti tizedbe tartozók lakáskörülményei alapvetően lényegesen kedvezőbbek ebből a szempontból. Ezt mutatja például, hogy 2026 júniusában - az ekkor és 2022 októberében azonos lakcímen élők körében
- a legfelső kereseti tizedbe tartozók közel háromszor nagyobb arányban éltek olyan lakásban a népszámlálás idején (54%-uk), amelyben volt légkondicionáló, mint a legalsó tizedben (20%-uk);
- a szennyvízelvezetés hiánya pedig inkább a legalsó tizedbe tartozók lakásait jellemezte (4,5%-ukét, szemben a legfelső tized 0,2%-ával).
A lakások fűtési módja vélhetően kevésbé változott az egyes háztartásokban a 2022-es népszámlálás óta. A fűtőanyagok közül a vezetékes gáz és az áram használata a legfelső, a fáé a legalsó kereseti tizedbe tartozók körében fordult elő gyakrabban 2026 júniusában - az ekkor és 2022 októberében azonos lakcímen élők körében.
Megjegyzés: csak azon lakások jellemzői állnak rendelkezésre, amelyekben a 2022-es népszámlálás idején laktak. A lakóhelyadatok a bejelentett lakcímeket tartalmazó lakcímnyilvántartásból állnak rendelkezésre, ebből adódóan bizonyos fokú pontatlanságot tartalmazhatnak, mivel az emberek egy része nem jelenti be a hatóságoknak a lakóhelyváltást. (Ennek hátterében olyan okok is húzódhatnak, hogy valamilyen támogatás, például a munkahelyi közlekedési költségtérítés vagy szociális juttatás miatt valaki egy távolabbi lakcímre jelenti be magát.)
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