Így élnek a legtehetősebbek és a legszegényebbek: itt a teljes igazság a magyarok lakáskörülményeiről

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Bár a legalsó és a legfelső kereseti tizedbe tartozók hasonló arányban élnek saját tulajdonú lakásban, lakáskörülményeik között jelentős különbségek vannak - derül ki a KSH kísérleti vizsgálatából, amely a NAV 2026. júniusi járulékbevallási adatait kapcsolta össze a 2022-es népszámlálás eredményeivel. A legkisebb keresetűek többsége több mint 45 éves, még 1981 előtt épült lakásban él, míg a legjobban keresőknél ez az arány már csak 42 százalék. A legalsó tizedben sokan élnek zsúfolt lakásban, és légkondicionáló csak minden ötödik ilyen otthonban van. A jól keresők főként Budapesten, a főváros környékén és az északi Dunántúlon élnek, míg számos északkeleti járásban a teljes munkaidőben dolgozók három-négytizede az országos legalsó kereseti tizedbe tartozik.

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A kereseti tizedek

A kereseti percentilisek a keresettel rendelkezők kereset szerinti sorbarendezésén alapuló, tíz azonos létszámú csoportot jelölnek. A legalsó kereseti tized a legkisebb keresettel rendelkező 10%-ukat, a legfelső tized a legnagyobb keresettel rendelkező 10%-ukat jelenti. A kereseti tizedek meghatározása a vállalkozásoknál, illetve a költségvetési és a nonprofit szférában, bejelentetten teljes munkaidőben alkalmazásban állók körében, a szerződés szerinti bruttó kereset összege, valamint a 2026. júniusi adatok alapján történt. Ez a mostani KSH-vizsgálat újszerű módon kapcsolja össze a NAV járulékbevallási adatait a 2022-es népszámlálás lakáskörülményekre vonatkozó adataival;

az így létrejött új adatbázis több mint 600 ezer rekordot tartalmazott a kiválasztott referenciaidőszakra.

A népesség csoportosítása ilyen megközelítéssel tehát más eredményeket mutat a tényleges jövedelmek alapján történő lehatárolással, mivel a kereseti adatok forrása (a NAV járulékbevallása) és jelen kísérleti statisztika módszertana nem tartalmazza az emberek összes bevételi forrását:

nem jelennek meg többek között a részmunkaidőben vagy a hatóságok felé egyáltalán be nem jelentett foglalkoztatottságból,

a vállalkozói,

valamint illegális tevékenységből származó,

továbbá a társadalmi juttatások (nyugdíj, szociális támogatások)

vagy tőke/befektetések hozama által érkező jövedelmek.

Bizonyos esetekben ugyanazon bejelentett lakcímen, egyforma lakáskörülmények között él legalsó és legfelső kereseti tizedbe tartozó személy is.

Korcsoport szerint a 30-49 év közöttiek kedvezőbb anyagi helyzetét mutatja, hogy a legfelső kereseti tizedbe tartozók többen voltak 2026 júniusában, mint a legalsó tizedbe tartozók. Az ennél fiatalabb és idősebb korcsoportokat az alsó tizedbe tartozók nagyobb aránya jellemezte.

A legalsó tizedben a nők (52%), a legfelsőben a férfiak (67%) voltak többségben 2026 júniusában;

utóbbiban azonban a 35-49 év közötti korcsoportok mindegyikébe nagyságrendileg ugyanannyi nő tartozott, mint férfi.

Területi különbségek

A járások közel háromtizedében az országos legfelső kereseti tizedbe tartozók száma meghaladta a legalsó tizedbe tartozókét 2026 júniusában. Ezek többségében a Dunántúl északi részén, a fővárosban és környékén helyezkedtek el – az összes budapesti kerület ilyennek számított –, továbbá néhány megyeszékhely járása számított még ilyennek. Ezzel szemben számos északkeleti járásban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók mintegy három-, vagy akár négytizede az országos legalsó kereseti tizedbe tartozott. Az adatsor járási szintű szórása és terjedelme nagyobb volt, mint a legfelső kereseti tizedbe tartozók aránya esetében, utóbbiak budapesti kerületekben, valamint főváros környéki járásokban éltek legnagyobb (15-27%-os) arányban.

Uniós viszonylatban az egyik legjelentősebb arányban Magyarországon élnek a háztartások saját tulajdonú lakásban. A NAV járulékbevallási és a legutóbbi népszámlálás adatai alapján 2026 júniusában a legalsó és a legfelső kereseti tizedbe tartozók hasonló része (88, illetve 93%-a) élt saját tulajdonú lakásban, vagy annak tulajdonosának családtagjaként, hozzátartozójaként. Ez az arány a 35 év alatti korcsoportokban a legalsó tizedben, a 35 év felettiekben a legfelsőben volt magasabb. A magasabb ingatlanárakkal összefüggésben a Budapesten vagy a megyeszékhelyen élők kisebb arányban éltek tulajdonosi jogcímen használt lakásban, mint az ország többi területén, de a különbség jelentősebb volt a legalsó kereseti tizedben (a Budapesten vagy megyeszékhelyen lakóknál 83, az ország többi területén 90% volt ez az arány, míg a legfelső kereseti tized esetében ugyanezen értékek 92, illetve 94% voltak).

A legalsó kereseti tizedbe tartozók jelentős részéről feltételezhető, hogy nem tulajdonosként, hanem a tulajdonos családtagjaként, hozzátartozójaként él az adott lakásban;

a fiatalok esetében az anyagi korlátok megnehezítik a szülői házból való elköltözést, önálló lakásbérlést.

A kedvezőbb anyagi körülmények jobb lehetőséget teremtenek néhány évtizeden belül épült, a korábbiaknál gyakran jobb állapotú lakás építéséhez, vásárlásához, bérléséhez. A legalsó kereseti tizedbe tartozók 65%-a, a legfelső tizedbe tartozók 42%-a élt 1981 előtt épült lakásban (amelyek ettől függetlenül lehetnek felújított állapotban). A megoszlásukban a legjelentősebb különbség a 2000 után épült, 100 m2-nél nagyobb alapterületű lakások esetében figyelhető meg.

A legalsó és a legfelső kereseti tizedbe tartozók a lakásuk építési éve és alapterülete szerint*, 2026. június 1961 előtt épült 1961–1980 között épült 1981–2000 között épült 2001–2022 között épült Legalsó kereseti tized 40 m2-nél kisebb 2 1,6 0,8 0,5 40–59 m2 5,9 7,8 3,1 1,6 60–79 m2 8,9 7,1 4,1 2,5 80–99 m2 8,2 7,3 5,2 2,6 100 m2-nél nagyobb 6,7 9,2 10,2 5 Legfelső kereseti tized 40 m2-nél kisebb 1,6 1,1 0,5 0,9 40–59 m2 3,4 7,5 3,2 4 60–79 m2 3,7 5,2 4,1 5,3 80–99 m2 3,6 3,7 3,7 6 100 m2-nél nagyobb 5,3 7,1 13,4 16,9 Forrás: KSH

*Az intézeti háztartásban élő és a hajléktalan személyek, valamint a 2022 októbere után épült lakások nélkül. A lakások alapterületénél azzal a feltételezéssel élve, hogy az a 2022-es népszámlálás óta nem változott, például bővítés által.

Az egyes lakásokban élők számáról a 2022-es népszámlálás nyújtja a legfrissebb információt, az azóta bekövetkezett változásokról – gyermekszületés, halálozás, el- vagy beköltözés – nem állnak rendelkezésre adatok. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy 2026 júniusában - az ekkor és 2022 októberében azonos lakcímen élők körében - a legalsó kereseti tizedben több mint háromszor annyian éltek olyan lakásban a népszámlálás idején (16,2%-uk), amelyben 15 négyzetméternél kisebb alapterület jutott egy lakóra, azaz túlzsúfolt lakásban, mint a legfelső tizedben (5,2%-uk). Ezzel szemben a legalább 30 m2 egy főre jutó alapterülettel rendelkezők aránya a legfelső kereseti tizedben 56%, a legalsóban 40% volt.

A lakások felszereltségének 2022-t követő alakulásáról szintén nem áll rendelkezésre információ, de a legfelső kereseti tizedbe tartozók lakáskörülményei alapvetően lényegesen kedvezőbbek ebből a szempontból. Ezt mutatja például, hogy 2026 júniusában - az ekkor és 2022 októberében azonos lakcímen élők körében

a legfelső kereseti tizedbe tartozók közel háromszor nagyobb arányban éltek olyan lakásban a népszámlálás idején (54%-uk), amelyben volt légkondicionáló , mint a legalsó tizedben (20%-uk);

, mint a legalsó tizedben (20%-uk); a szennyvízelvezetés hiánya pedig inkább a legalsó tizedbe tartozók lakásait jellemezte (4,5%-ukét, szemben a legfelső tized 0,2%-ával).

A lakások fűtési módja vélhetően kevésbé változott az egyes háztartásokban a 2022-es népszámlálás óta. A fűtőanyagok közül a vezetékes gáz és az áram használata a legfelső, a fáé a legalsó kereseti tizedbe tartozók körében fordult elő gyakrabban 2026 júniusában - az ekkor és 2022 októberében azonos lakcímen élők körében.

Megjegyzés: csak azon lakások jellemzői állnak rendelkezésre, amelyekben a 2022-es népszámlálás idején laktak. A lakóhelyadatok a bejelentett lakcímeket tartalmazó lakcímnyilvántartásból állnak rendelkezésre, ebből adódóan bizonyos fokú pontatlanságot tartalmazhatnak, mivel az emberek egy része nem jelenti be a hatóságoknak a lakóhelyváltást. (Ennek hátterében olyan okok is húzódhatnak, hogy valamilyen támogatás, például a munkahelyi közlekedési költségtérítés vagy szociális juttatás miatt valaki egy távolabbi lakcímre jelenti be magát.)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images