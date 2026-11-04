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Leállt a munka a Bayer Constructhoz tartozó egyik projektnél: legkorábban decemberben jöhet az áttörés
Ingatlan

Leállt a munka a Bayer Constructhoz tartozó egyik projektnél: legkorábban decemberben jöhet az áttörés

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Továbbra is csúszik a Harmat Liget lakópark kivitelezése, amelynek generálkivitelezője, a Bayer Construct augusztus végén csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be. A Carion Befektetési Alapkezelő vásárlóknak küldött tájékoztatása szerint a beruházó és a vagyonfelügyelő egyelőre nem jutott dűlőre a folytatás jogi és pénzügyi feltételeiről, ami miatt a használatbavételi engedélyek kérelmezése várhatóan decemberre tolódik. A fejlesztő folyamatosan tárgyal a helyzet rendezéséről, és a korábbi alvállalkozók is készen állnak a munkálatok befejezésére.
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A Harmat Liget a Ramóna Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Alap beruházásában valósul meg, a generálkivitelezést a Bayer Construct végzi. A társaság 2026. augusztus 26-án csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bírósághoz, vagyonfelügyelőjét szeptember 24-én nevezték ki.

A beruházó Ramóna Alap az elmúlt hetekben öt lehetséges forgatókönyvet is a vagyonfelügyelő elé terjesztett, hogy az építkezés a jogszabályoknak megfelelően folytatódhasson. Mivel a legelső javaslatot elutasították, a Bayer nem tudta az eredeti ütemterv szerint végezni a munkát, a fennmaradó négy alternatívára pedig a beruházó egyelőre nem kapott választ - a vagyonfelügyelőnél ugyanis jelenleg a hitelezői igények összesítése élvez prioritást.

A jogi és adminisztratív akadályok miatt

a lakópark használatbavételi engedélyezési eljárását egyelőre nem tudják elindítani,

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erre a jelenlegi kilátások szerint legkorábban decemberben kerülhet sor. A folyamat felgyorsítása érdekében a fejlesztő újabb személyes egyeztetést kezdeményezett, amelyet várhatóan a napokban meg is tartanak.

Biztató jel a beruházás jövőjét illetően, hogy a projekten eddig dolgozó alvállalkozók folyamatos kapcsolatban állnak a fejlesztővel. A szakemberek megerősítették, hogy amint megszületik a vagyonfelügyelő által is jóváhagyott jogi megoldás, azonnal visszatérnek a munkaterületre. A projektet jól ismerő csapat közreműködése jelentősen felgyorsíthatja a kivitelezés újraindítását. A beruházó hangsúlyozta, hogy

továbbra is az építkezés befejezése az elsődleges céljuk, és amint érdemi előrelépés történik a tárgyalásokon, tájékoztatni fogják a lakásvásárlókat.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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