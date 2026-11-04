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Másfél éves mélypontra zuhant a lakásépítési engedélyek száma Magyarországon
Ingatlan

Másfél éves mélypontra zuhant a lakásépítési engedélyek száma Magyarországon

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Az építési engedélyek száma 2025 eleje óta nem volt ilyen alacsony - olvasható ki a KSH ma megjelent harmadik negyedéves adataiból. Folytatódott viszont az átadott lakások számának növekedése az említett negyedévben: szezonálisan igazított adataink szerint immár ötödik egymást követő negyedévben emelkedik a használatba vételi engedélyek száma. A szép átadási tendenciát reálisabb megvilágításba helyezi, ha hozzátesszük: még mindig nagyon kevés lakás épül Magyarországon. 2026-ban várhatóan meghaladhatja az átadott lakások száma a 15 ezret, de jócskán elmaradhat a 20 ezertől. Ezzel a 2024-25-ös mélyponthoz képest elmozdult a piac, de historikusan még mindig elkeserítően alacsony számot látunk.
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Az idei év első három negyedévében összesen 9803 új lakást adtak át, ami 31 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának volumenét, csak a harmadik negyedévben pedig 3525 új lakást került átadásra.

A lakásépítések terén idén Budapest teljesített a legkiemelkedőbben, ahol közel 60 százalékkal több otthon épült fel, mint egy évvel korábban. A fővárosi beruházások azonban rendkívül koncentráltak, mivel az új lakások több mint fele mindössze két területen, a XIII. és a X. kerületben összpontosult. A vidéki településeken is egyértelmű bővülés figyelhető meg, a megyei jogú városokban 24, a kisebb városokban 12, míg a községekben 17 százalékkal nőtt a használatbavételi engedélyt kapott ingatlanok száma. A nagyobb vidéki központok közül Székesfehérvár és Kecskemét emelkedett ki a legtöbb átadott új lakással.

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mint amilyet az előző negyedévi adat kapcsán már felvetettünk. A kiadott új építési engedélyek száma meredeken esett a harmadik negyedévben, megerősítve az előző negyedévben látott fordulatot. Ez alapján úgy tűnik, hogy néhány negyedévig ugyan még kitarthat az átadott lakások számának növekedése, de ezután újra csökkenés jöhet. Ezt a képet javíthatja a kormány Wekerle-programja, de még inkább az 5%-os áfa körüli bizonytalanság megszűnése - de ez közép-hosszabb távon hozhat csak újabb fellendülést.

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Az építési kedv az első háromnegyed évben összességében növekedést mutat: a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma meghaladta a 22 ezret, ami 12 százalékos országos bővülést jelent. Ha csak a harmadik negyedévet nézzük, ott csökkent az új engedélyek száma a megelőző negyedévekhez képest. Utoljára 2025 első negyedévében volt ilyen alacsony a szám.

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Az adatokból látszik, hogy a lakásépítések egyre inkább üzleti fókuszúvá válnak. Az ingatlanok 71 százalékát már vállalkozások építtették, és tízből hét lakás kifejezetten értékesítési céllal épült, miközben a saját használatra történő építkezések aránya visszaszorult. Az otthonok típusát tekintve kiegyenlített a piac, mivel nagyjából ugyanannyi lakást adtak át családi házakban, mint többlakásos épületekben.

Az alapterületek tekintetében viszont jelentős a kontraszt, hiszen míg Budapesten átlagosan 66 négyzetméteres egy új lakás, addig a községekben ez az érték eléri a 114 négyzetmétert.

Bár az átadások terén a főváros vezetett az év első kilenc hónapjában, a jövőbeli kínálatot előrevetítő építési engedélyek száma már egészen más képet fest. A növekedés motorját ezen a téren egyértelműen a vidék jelenti.

  • Budapesten 4 százalékkal csökkent a kiadott engedélyek száma,
  • ezzel szemben a kisebb városokban 31,
  • a községekben pedig 34 százalékos ugrás tapasztalható az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

A megyei jogú városokban is bővült a tervezett beruházások köre, a legtöbb új építési engedélyt Nyíregyházán, Kecskeméten, Debrecenben és Győrben adták ki. Országos szinten összesen közel 8600 új lakóépület felépítését vették tervbe a hatósági engedélyek alapján, ami 17 százalékos növekedést vetít előre a hazai építőipar lakáspiaci szegmensében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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