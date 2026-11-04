Másfél éves mélypontra zuhant a lakásépítési engedélyek száma Magyarországon

Az idei év első három negyedévében összesen 9803 új lakást adtak át, ami 31 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának volumenét, csak a harmadik negyedévben pedig 3525 új lakást került átadásra.
A lakásépítések terén idén Budapest teljesített a legkiemelkedőbben, ahol közel 60 százalékkal több otthon épült fel, mint egy évvel korábban. A fővárosi beruházások azonban rendkívül koncentráltak, mivel az új lakások több mint fele mindössze két területen, a XIII. és a X. kerületben összpontosult. A vidéki településeken is egyértelmű bővülés figyelhető meg, a megyei jogú városokban 24, a kisebb városokban 12, míg a községekben 17 százalékkal nőtt a használatbavételi engedélyt kapott ingatlanok száma. A nagyobb vidéki központok közül Székesfehérvár és Kecskemét emelkedett ki a legtöbb átadott új lakással.
Úgy tűnik, hogy
az Otthon Start Program valóban olyan rövid életű élénkülést hozott csak,
mint amilyet az előző negyedévi adat kapcsán már felvetettünk. A kiadott új építési engedélyek száma meredeken esett a harmadik negyedévben, megerősítve az előző negyedévben látott fordulatot. Ez alapján úgy tűnik, hogy néhány negyedévig ugyan még kitarthat az átadott lakások számának növekedése, de ezután újra csökkenés jöhet. Ezt a képet javíthatja a kormány Wekerle-programja, de még inkább az 5%-os áfa körüli bizonytalanság megszűnése - de ez közép-hosszabb távon hozhat csak újabb fellendülést.
Az építési kedv az első háromnegyed évben összességében növekedést mutat: a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma meghaladta a 22 ezret, ami 12 százalékos országos bővülést jelent. Ha csak a harmadik negyedévet nézzük, ott csökkent az új engedélyek száma a megelőző negyedévekhez képest. Utoljára 2025 első negyedévében volt ilyen alacsony a szám.
Az adatokból látszik, hogy a lakásépítések egyre inkább üzleti fókuszúvá válnak. Az ingatlanok 71 százalékát már vállalkozások építtették, és tízből hét lakás kifejezetten értékesítési céllal épült, miközben a saját használatra történő építkezések aránya visszaszorult. Az otthonok típusát tekintve kiegyenlített a piac, mivel nagyjából ugyanannyi lakást adtak át családi házakban, mint többlakásos épületekben.
Az alapterületek tekintetében viszont jelentős a kontraszt, hiszen míg Budapesten átlagosan 66 négyzetméteres egy új lakás, addig a községekben ez az érték eléri a 114 négyzetmétert.
Bár az átadások terén a főváros vezetett az év első kilenc hónapjában, a jövőbeli kínálatot előrevetítő építési engedélyek száma már egészen más képet fest. A növekedés motorját ezen a téren egyértelműen a vidék jelenti.
- Budapesten 4 százalékkal csökkent a kiadott engedélyek száma,
- ezzel szemben a kisebb városokban 31,
- a községekben pedig 34 százalékos ugrás tapasztalható az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
A megyei jogú városokban is bővült a tervezett beruházások köre, a legtöbb új építési engedélyt Nyíregyházán, Kecskeméten, Debrecenben és Győrben adták ki. Országos szinten összesen közel 8600 új lakóépület felépítését vették tervbe a hatósági engedélyek alapján, ami 17 százalékos növekedést vetít előre a hazai építőipar lakáspiaci szegmensében.
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