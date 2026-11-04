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Meglépi a kormány: teljesen megújulhat az egyik legfontosabb hazai sportlétesítmény
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Meglépi a kormány: teljesen megújulhat az egyik legfontosabb hazai sportlétesítmény

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A kormány jóváhagyta a Hajós Alfréd Sportuszoda komplexumának felújítási koncepcióját, így megkezdődhet a nagyszabású beruházás előkészítése. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a projekt kormányzati felelőse a belügyminiszter lett, a megvalósítást pedig a Nemzeti Sportügynökség irányítja majd az érintett vizes sportszövetségek bevonásával.
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A kormányhatározat értelmében a Nemzeti Sportügynökség feladata lesz a beruházás teljes előkészítése és lebonyolítása. Annak érdekében, hogy a megújuló létesítmény maradéktalanul kiszolgálja a sportolók igényeit, a szervezetnek a tervezés és a kivitelezés során kötelező kikérnie és figyelembe vennie

  • a Magyar Úszó Szövetség,
  • a Magyar Vízilabda Szövetség, valamint
  • a Magyar Műugró Szakszövetség szakmai véleményét.

A kormánymegbízta a belügyminisztert, hogy az ügynökségen keresztül készíttesse el a felújításhoz elengedhetetlen tervdokumentációt. Erre alapozva a közeljövőben feltételes közbeszerzési eljárást írnak ki a kivitelezési, illetve a kapcsolódó tervezői és mérnöki feladatok elvégzésére. Amint a tender eredményesen lezárul,

a belügyminiszternek harminc napon belül javaslatot kell tennie a kormánynak a beruházás megvalósításához szükséges költségvetési források biztosítására.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balaton József

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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