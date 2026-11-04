Megvan a határidő: történelmi helyszínen épülhet meg az új magyar múzeum

Új múzeum épül Budapesten az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek, valamint áldozatainak emlékére a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében. A döntés szimbolikus időzítésű, mert november 4-én emlékezünk meg a szabadságharc szovjet leverésének évfordulójáról. Az intézmény a kormány szándéka szerint egy autentikus, a történelmi eseményekhez szorosan kapcsolódó fővárosi helyszínen kap majd helyet.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Az új múzeum célja, hogy a jövő generációi és a Magyarországra látogató külföldiek is

hitelesen, modern kiállítási eszközök segítségével ismerhessék meg a forradalom történetét és jelentőségét.

A kormány a projekt előkészítésével a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért, valamint a közlekedésért és beruházásokért felelős minisztereket bízta meg.

A tárcavezetők feladata, hogy

történészek és muzeológusok bevonásával elindítsák a szükséges kutatásokat,

továbbá kidolgozzák a kiállítás tartalmi koncepcióját és szakmai forgatókönyvét.

Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálniuk azokat a történelmi jelentőségű budapesti helyszíneket, amelyek alkalmasak lehetnek a múzeum befogadására. A minisztereknek 2027. március 31-ig kell a kormány elé terjeszteniük a javaslataikat, amelyeknek tartalmazniuk kell

a lehetséges helyszínváltozatokat,

a szükséges beruházásokat,

a megvalósítás ütemtervét

és a várható költségeket is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images