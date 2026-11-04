Megvan a határidő: történelmi helyszínen épülhet meg az új magyar múzeum

Az új múzeum célja, hogy a jövő generációi és a Magyarországra látogató külföldiek is
hitelesen, modern kiállítási eszközök segítségével ismerhessék meg a forradalom történetét és jelentőségét.
A kormány a projekt előkészítésével a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért, valamint a közlekedésért és beruházásokért felelős minisztereket bízta meg.
A tárcavezetők feladata, hogy
- történészek és muzeológusok bevonásával elindítsák a szükséges kutatásokat,
- továbbá kidolgozzák a kiállítás tartalmi koncepcióját és szakmai forgatókönyvét.
Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálniuk azokat a történelmi jelentőségű budapesti helyszíneket, amelyek alkalmasak lehetnek a múzeum befogadására. A minisztereknek 2027. március 31-ig kell a kormány elé terjeszteniük a javaslataikat, amelyeknek tartalmazniuk kell
- a lehetséges helyszínváltozatokat,
- a szükséges beruházásokat,
- a megvalósítás ütemtervét
- és a várható költségeket is.
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