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Megvan a határidő: történelmi helyszínen épülhet meg az új magyar múzeum
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Megvan a határidő: történelmi helyszínen épülhet meg az új magyar múzeum

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Új múzeum épül Budapesten az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek, valamint áldozatainak emlékére a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében. A döntés szimbolikus időzítésű, mert november 4-én emlékezünk meg a szabadságharc szovjet leverésének évfordulójáról. Az intézmény a kormány szándéka szerint egy autentikus, a történelmi eseményekhez szorosan kapcsolódó fővárosi helyszínen kap majd helyet.
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Információ és jelentkezés

Az új múzeum célja, hogy a jövő generációi és a Magyarországra látogató külföldiek is

hitelesen, modern kiállítási eszközök segítségével ismerhessék meg a forradalom történetét és jelentőségét.

A kormány a projekt előkészítésével a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért, valamint a közlekedésért és beruházásokért felelős minisztereket bízta meg.

A tárcavezetők feladata, hogy

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  • történészek és muzeológusok bevonásával elindítsák a szükséges kutatásokat,
  • továbbá kidolgozzák a kiállítás tartalmi koncepcióját és szakmai forgatókönyvét.

Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálniuk azokat a történelmi jelentőségű budapesti helyszíneket, amelyek alkalmasak lehetnek a múzeum befogadására. A minisztereknek 2027. március 31-ig kell a kormány elé terjeszteniük a javaslataikat, amelyeknek tartalmazniuk kell

  • a lehetséges helyszínváltozatokat,
  • a szükséges beruházásokat,
  • a megvalósítás ütemtervét
  • és a várható költségeket is.
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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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