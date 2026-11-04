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Nagy fordulat jöhet a budapesti lakásoknál: megszólalt Karácsony Gergely a megfizethető otthonokról
Ingatlan

Nagy fordulat jöhet a budapesti lakásoknál: megszólalt Karácsony Gergely a megfizethető otthonokról

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Hamarosan történelmi léptékű, európai uniós forrásból megvalósuló lakhatási programcsomagot jelent be a főváros a magyar kormánnyal közösen a lakhatási válság enyhítése érdekében – közölte Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere egy Facebook-videóban, miután részt vett és előadást tartott a Housing World Summit nemzetközi városi lakhatási csúcstalálkozón.
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A városvezető barcelonai kollégájának meghívására vett részt és tartott előadást a Housing World Summit nemzetközi városi lakhatási csúcstalálkozón. A spanyol nagyvárosban az elmúlt időszakban komoly tüntetések zajlottak a lakhatáshoz való jogért, a probléma azonban valamennyi európai nagyvárost érinti. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió elkezdett érdemben foglalkozni a válságkezeléssel, többek között a rövid távú lakáskiadás hatékonyabb szabályozásával és új pénzügyi források felszabadításával.

Karácsony Gergely
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester
Karácsony Gergely Szilveszter 1975. június 11-én született Fehérgyarmaton, gyermekkorát Nyírtasson töltötte. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2000-ben szerzett szociológus diplomát. Pályafutását a Me
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A főpolgármester előadásában hangsúlyozta, hogy a lakhatás megfizethetősége mára az egyik legsúlyosabb társadalmi és gazdasági kérdéssé vált, amely szorosan összefügg a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségekkel.

Végső soron arról kell döntenünk, milyen városokban és milyen Európában akarunk élni. Olyan városokban, amelyek egyre inkább a befektetések, a spekuláció és a felhalmozott vagyon terepévé válnak, vagy olyanokban, amelyekben az emberek nemcsak dolgozni és fogyasztani tudnak, hanem otthonra is találhatnak

– fogalmazott.

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Karácsony Gergely szerint a budapesti parkolási rendszer megreformálásához is rendelkezésre áll már olyan hazai szaktudás és technológia, amelyet Európa-szerte alkalmaznak, bár Magyarországon eddig még nem vezették be.

A városfejlesztési törekvések kapcsán a főpolgármester kiemelte a fiatalok helyzetét is, akik közül kontinensszerte egyre többen érzik úgy, hogy nem találnak valódi otthonra a saját városukban.

Éppen ezért kell Budapesten és egész Európában enyhítenünk a lakhatási válságot, mert enélkül nem tudunk egy zöld és szolidáris Európát építeni

– tette hozzá.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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