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Új panelprogram jön Magyarországon – Kiderült, mekkora támogatással számol a kormány
Ingatlan

Új panelprogram jön Magyarországon – Kiderült, mekkora támogatással számol a kormány

Portfolio
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Lakásonként legfeljebb négymillió forintos támogatási kerettel készül a Wekerle Panel Program, a hagyományos építésű társasházaknál pedig ötmillió forint lehet a plafon – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A cél legalább hatvanezer lakás elérése 2030-ig, a vissza nem térítendő támogatás arányát 30 és 50 százalék között határozták meg. A pályázati felhívások kidolgozására december közepéig adott határidőt Magyar Péter kormánya.

Megjelent a Wekerle Panel Program és a Wekerle Társasházi Program kidolgozásáról és meghirdetéséről szóló kormányhatározat. A november 3-i Magyar Közlönyben közzétett döntés rögzíti a támogatási kereteket, kijelöli a finanszírozási forrásokat, és határidőket szab a részletes feltételek kidolgozására.

A két programmal legalább 60 ezer panel- és társasházi lakást kívánnak elérni 2030-ig.

A cél a lakhatási körülmények javítása és az energetikai korszerűsítés, az épületek egységes megújításával és a településképi illeszkedéssel együtt.

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Négymilliós és ötmilliós összeghatárok

A határozat szerint panelépületeknél lakásonként négymillió, hagyományos építésű társasházaknál ötmillió forint lehet a maximális támogatás. Külön rögzítették, hogy a vissza nem térítendő támogatás mértéke legalább 30, legfeljebb 50 százalék lehet.

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A finanszírozás pontos szerkezetét még a részletes felhívásoknak kell tisztázniuk.

A programokat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz, vagyis a KEHOP Plusz, valamint az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó kvótabevételek terhére tervezik finanszírozni. Lebonyolítóként a Magyar Fejlesztési Bankot és a vele jogviszonyban álló pénzintézeteket jelölték meg. Teljes programkeretet a határozat nem nevez meg.

Mikor lehet pályázni?

A pályázati felhívások kidolgozását a gazdasági és energetikai miniszter feladatává tették, a közlekedési és beruházási, valamint a vidék- és településfejlesztési miniszter, továbbá civil és szakmai partnerek bevonásával.

A kormány három fontos előkészítési határidőt rögzített:

  • 2026. november 30-ig kell előterjesztést készíteni a KEHOP Plusz éves fejlesztési keretének szükséges módosításáról.
  • 2026. december 15-ig kell kidolgozni a pályázati felhívásokat és a tervezők, kivitelezők előminősítési rendszerét.
  • 2027. február 28-ig kell kialakítani a támogatások igénylését lehetővé tevő eljárást.

Ezek előkészítési határidők, a pályázatok benyújtásának kezdőnapját a határozat nem rögzíti. A támogatás a most megjelent döntés alapján még nem igényelhető.

Előminősítik a tervezőket és a kivitelezőket

A kormány előminősítési rendszer kidolgozását is elrendelte a programokban részt vevő, kivitelezési dokumentációt készítő szakemberekre és vállalkozó kivitelezőkre.

Az előírás célja a megfelelő minőségi garanciák, valamint az építészeti és városképi illeszkedés biztosítása. A támogatásigénylés szabályainak kialakításánál ugyanakkor a felesleges adminisztratív terhek elkerülését is feladatul szabták.

A határozat tehát már kijelöli a felújítási programok fő kereteit, de a jogosultak pontos körét, az elszámolható munkákat és a finanszírozási feltételeket a későbbi felhívásokból ismerhetik meg az érintett lakóközösségek.

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