Új panelprogram jön Magyarországon – Kiderült, mekkora támogatással számol a kormány

Megjelent a Wekerle Panel Program és a Wekerle Társasházi Program kidolgozásáról és meghirdetéséről szóló kormányhatározat. A november 3-i Magyar Közlönyben közzétett döntés rögzíti a támogatási kereteket, kijelöli a finanszírozási forrásokat, és határidőket szab a részletes feltételek kidolgozására.
A két programmal legalább 60 ezer panel- és társasházi lakást kívánnak elérni 2030-ig.
A cél a lakhatási körülmények javítása és az energetikai korszerűsítés, az épületek egységes megújításával és a településképi illeszkedéssel együtt.
Négymilliós és ötmilliós összeghatárok
A határozat szerint panelépületeknél lakásonként négymillió, hagyományos építésű társasházaknál ötmillió forint lehet a maximális támogatás. Külön rögzítették, hogy a vissza nem térítendő támogatás mértéke legalább 30, legfeljebb 50 százalék lehet.
A finanszírozás pontos szerkezetét még a részletes felhívásoknak kell tisztázniuk.
A programokat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz, vagyis a KEHOP Plusz, valamint az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó kvótabevételek terhére tervezik finanszírozni. Lebonyolítóként a Magyar Fejlesztési Bankot és a vele jogviszonyban álló pénzintézeteket jelölték meg. Teljes programkeretet a határozat nem nevez meg.
Mikor lehet pályázni?
A pályázati felhívások kidolgozását a gazdasági és energetikai miniszter feladatává tették, a közlekedési és beruházási, valamint a vidék- és településfejlesztési miniszter, továbbá civil és szakmai partnerek bevonásával.
A kormány három fontos előkészítési határidőt rögzített:
- 2026. november 30-ig kell előterjesztést készíteni a KEHOP Plusz éves fejlesztési keretének szükséges módosításáról.
- 2026. december 15-ig kell kidolgozni a pályázati felhívásokat és a tervezők, kivitelezők előminősítési rendszerét.
- 2027. február 28-ig kell kialakítani a támogatások igénylését lehetővé tevő eljárást.
Ezek előkészítési határidők, a pályázatok benyújtásának kezdőnapját a határozat nem rögzíti. A támogatás a most megjelent döntés alapján még nem igényelhető.
Előminősítik a tervezőket és a kivitelezőket
A kormány előminősítési rendszer kidolgozását is elrendelte a programokban részt vevő, kivitelezési dokumentációt készítő szakemberekre és vállalkozó kivitelezőkre.
Az előírás célja a megfelelő minőségi garanciák, valamint az építészeti és városképi illeszkedés biztosítása. A támogatásigénylés szabályainak kialakításánál ugyanakkor a felesleges adminisztratív terhek elkerülését is feladatul szabták.
A határozat tehát már kijelöli a felújítási programok fő kereteit, de a jogosultak pontos körét, az elszámolható munkákat és a finanszírozási feltételeket a későbbi felhívásokból ismerhetik meg az érintett lakóközösségek.
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