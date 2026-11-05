A Római Parton adták át a Living első budai lakóparkját

Átadta első budai lakóparkját a III. kerületi Pünkösdfürdő utcában a WING lakóingatlan-fejlesztési üzletága, a Living. A Római Park elnevezésű, 257 lakásos projekt megkapta a használatbavételi engedélyt - írja közleményében a cég.

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A Pünkösdfürdő utca és a Hatvany Lajos utca sarkán épült fel a Római Park, amelynek meghatározó eleme a 3500 m²-es belső kert 80 előnevelt fával. Közösségi szolgáltatások is vannak a lakóparkban: elérhető többek között közösségi nappali, csomagátvételi pont, jógaterasz és egy mezítlábas tanösvény is.

Fotó: Hlinka Zsolt

A Római Parkban a hatékony alaprajzú, praktikus stúdiólakásoktól kezdve az ötszobás, budai hegyekre panorámás penthouse lakásokig kerültek kialakításra otthonok.

Az A+ energetikai besorolású épületek fűtését és hűtését hőszivattyús rendszer és mennyezethűtő-fűtő panelek biztosítják,

amelyek alacsonyabb fenntartási költségeket tesznek lehetővé a hagyományos kialakítású lakásokhoz képest. az okosotthon-funkciók pedig a mindennapi használatot teszik még kényelmesebbé.

A használatbavételi engedély megszerzésével a Római Park utolsó elérhető azonnal beköltözhetőek. A több mint 90%-ban értékesített projektben már csak 18 db otthon érhető el. A lakópark rozsdaövezeti besorolásának köszönhetően a vásárlók a vonatkozó feltételek teljesülése esetén az 5%-os áfát is visszaigényelhetik.

Fotó: Hlinka Zsolt

A lakópark elhelyezkedése és lakáskínálata a saját célra vásárlók mellett a befektetők számára is lehetőséget kínál, számukra az ingatlan berendezésétől a bérbeadáson át az ingatlankezelésig kínál szolgáltatást. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a Living és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata együttműködésében megújult a Hatvany Lajos utcai játszótér: a rossz állapotú játékokat elbontották, a megtartható eszközöket felújították, illetve új játékokat is kihelyeztek.

Címlapkép forrása: Living. Fotó: Hlinka Zsolt