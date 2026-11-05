Alapjaiban változhat meg a hazai ingatlanpiac! - Vagyonadó, globális átrendeződés, új trendek

Az AI és a hosszabb, egészségesebb élet ígéretei új jövőképeket rajzolnak elénk, ami többek között az ingatlanpiaci struktúrákat is újraértelmezi. Ezért is érdemes a lassan mindent átható mesterséges intelligencia és longevity prizmáján keresztül átértékelni a jelenlegi folyamatokat a várható fejlődési irányok tükrében.
Az év legkiemelkedőbb teljesítményeit díjazó Portfolio Property Awards erre figyelemmel nyit teret többek között Thuróczy Bertalan, orvosbiológiai mérnök és longevity-kutató vonatkozó előadásának, aki a jövőálló technológiákra és projektekre fókuszáló, november 18-i Portfolio Deep Tech 2026 meghívott szakértői között is szerepel.
A díjkiosztó szakmai programja több más különösen aktuális témát is kínál, így Szalai János, PMX Consulting Group Adótanácsadó Kft. ügyvezető partnere a nagy port kavart vagyonadóról tart nagy érdeklődésre számot tartó előadást. Az ugyanis mára világossá vált, hogy nem önmagában az adó ténye, hanem a vagyon értékelése,
az adó likviditási következményei és a hosszú távú vagyontervezésre gyakorolt hatása lesz a legnagyobb kérdés.
Ezen belül pedig a szintén a vagyonadó hatókörébe eső cégérték meghatározása okozhat fejtörést, miközben értelemszerűen az ingatlanvagyon szerepe is átértékelődhet az egyes portfólóikban: az adó pénzbeni megfizetésének kötelezettsége miatt ugyanis előtérbe kerülhetnek a likvid, jól tervezhető hozamú eszközök.
Ezen túl több izgalmas előadás is jön városi aruclattervezés, épület-újrahasznosítás és utcakép-megújítás felütéssel, amelyek mind-mind alkalmasak arra, hogy az ingatlanpiaci szereplők tágítsák látókörüket.
A legjobbak a színpadon
Az exkluzív networking esemény keretében a színpadon tizenhét kategóriában vehetik át a győztesek a zsűri által odaítélt díjukat, ezen túl pedig gazdára talál egy közönségszavazás alapján kiosztott Év koncepciója díj, valamint egy különdíj is.
A program összeállt, a díjazottak kilétére a helyszínen derül fény − Önnek is ott a helye a nézőtéren, hiszen az esemény évről évre az ingatlanszakma vezető képviselőit vonzza. Jegyek korlátozottan még kaphatók, regisztráljon most!
Címlapkép forrása: Portfolio
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