Alapjaiban változhat meg a hazai ingatlanpiac! - Vagyonadó, globális átrendeződés, új trendek

Az AI és a hosszabb, egészségesebb élet ígéretei új jövőképeket rajzolnak elénk, ami többek között az ingatlanpiaci struktúrákat is újraértelmezi. Ezért is érdemes a lassan mindent átható mesterséges intelligencia és longevity prizmáján keresztül átértékelni a jelenlegi folyamatokat a várható fejlődési irányok tükrében.

Deep Tech 2026 Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Az év legkiemelkedőbb teljesítményeit díjazó Portfolio Property Awards erre figyelemmel nyit teret többek között Thuróczy Bertalan, orvosbiológiai mérnök és longevity-kutató vonatkozó előadásának, aki a jövőálló technológiákra és projektekre fókuszáló, november 18-i Portfolio Deep Tech 2026 meghívott szakértői között is szerepel.

A díjkiosztó szakmai programja több más különösen aktuális témát is kínál, így Szalai János, PMX Consulting Group Adótanácsadó Kft. ügyvezető partnere a nagy port kavart vagyonadóról tart nagy érdeklődésre számot tartó előadást. Az ugyanis mára világossá vált, hogy nem önmagában az adó ténye, hanem a vagyon értékelése,

az adó likviditási következményei és a hosszú távú vagyontervezésre gyakorolt hatása lesz a legnagyobb kérdés.

Ezen belül pedig a szintén a vagyonadó hatókörébe eső cégérték meghatározása okozhat fejtörést, miközben értelemszerűen az ingatlanvagyon szerepe is átértékelődhet az egyes portfólóikban: az adó pénzbeni megfizetésének kötelezettsége miatt ugyanis előtérbe kerülhetnek a likvid, jól tervezhető hozamú eszközök.

Ezen túl több izgalmas előadás is jön városi aruclattervezés, épület-újrahasznosítás és utcakép-megújítás felütéssel, amelyek mind-mind alkalmasak arra, hogy az ingatlanpiaci szereplők tágítsák látókörüket.

A legjobbak a színpadon

Az exkluzív networking esemény keretében a színpadon tizenhét kategóriában vehetik át a győztesek a zsűri által odaítélt díjukat, ezen túl pedig gazdára talál egy közönségszavazás alapján kiosztott Év koncepciója díj, valamint egy különdíj is.

Property Awards 2026 A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!

A program összeállt, a díjazottak kilétére a helyszínen derül fény − Önnek is ott a helye a nézőtéren, hiszen az esemény évről évre az ingatlanszakma vezető képviselőit vonzza. Jegyek korlátozottan még kaphatók, regisztráljon most!

Címlapkép forrása: Portfolio