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Beintettek a vevők a túlárazott otthonoknak: nagy fordulat jött a magyar ingatlanpiacon
Ingatlan

Beintettek a vevők a túlárazott otthonoknak: nagy fordulat jött a magyar ingatlanpiacon

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Jelentős végletek és átalakuló vásárlói szokások jellemzik a hazai ingatlanpiacot 2026 őszén, az OTP Ingatlanpont 2026 harmadik negyedéves tapasztalatai szerint. Míg Budapesten több mint 100 millió forintos szakadék is tátonghat az egyes kerületek átlagárai között, a fővárosi drágulás miatt érezhetően visszaesett a kereslet. A vidéki tranzakciókat elsöprő arányban a családi házak uralják, a vevők pedig országszerte sokkal tudatosabban mérlegelik az ingatlanok állapotát, a fenntartási költségeket és a finanszírozási lehetőségeket, mint eddig.
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A budapesti árak elérték a megfizethetőség határát

A fővárosi ingatlanok átlagos eladási ára 73,7 millió forint körül alakult, de a városrészek között hatalmas az eltérés.

  • A legdrágább V. kerületben átlagosan 150,2 millió forintot fizettek egy otthonért,
  • míg a legolcsóbbnak számító XIX. kerületben alig 42,8 millió forint volt ez az összeg.

A túlfeszített árazás következményeként a budapesti tranzakciószám közel 17 százalékkal esett vissza az előző negyedévhez képest. A vevők ma már nem kötnek könnyen kompromisszumot, így elsősorban a 40-70 millió forintos sávban keresnek jó állapotú, hitelezhető lakásokat, miközben szigorúan vizsgálják az ár-érték arányt. Az agglomerációba költözők is óvatosabbak lettek, a kertes házak nyújtotta nagyobb életteret ma már alaposan összevetik az ingázás és a rezsi növekvő költségeivel.

A családi ház mindent visz vidéken

A vidéki piacon teljesen más tendenciák érvényesülnek, itt egyértelműen a családi házaké a főszerep.

  • Kelet-Magyarországon és a Dél-Alföldön az adásvételek közel háromnegyedét,
  • míg a Dél-Dunántúlon majdnem 90 százalékát ez az ingatlantípus adta.

A kereslet meglehetősen széles skálán mozog, hiszen a Balaton környékén és a nagyobb városokban továbbra is van stabil fizetőképes kereslet a prémiumkategóriás ingatlanokra, ugyanakkor hatalmas az igény az olcsóbb, akár 10 millió forint alatti házak iránt is.

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Országos szinten megfigyelhető, hogy a vásárlóknak a vételár mellett kulcsfontosságúvá vált a várható felújítási költség. Emiatt például az Észak-Dunántúlon újra nagyon népszerűek a felújított panellakások, mivel ezeknél a műszaki állapot és a havi fenntartási költség is jóval kiszámíthatóbb.

A megváltozott piaci környezet

az eladókat is alkalmazkodásra kényszeríti, így egyre nyitottabbak a visszajelzésekre, és hajlamosabbak felülvizsgálni a sokszor túlzó árelvárásaikat.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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