Elérte és fülön is csípte a mesterséges intelligencia az irodákat: komoly változásokra készülhetnek a bérlők

Egyre nagyobb szerepet kap az irodapiacon a mesterséges intelligencia. Már nemcsak az épületüzemeltetésben, hanem a bérlői döntésekben, a területkihasználás mérésében és a költségtervezésben is jelen van - írja közleményében a Newmark VLK Hungary. Bár az ingatlanszektor technológiai átállása hagyományosan lassabb folyamat, az AI-alapú megoldások már rövid távon is hatással lehetnek arra, hogyan választanak, használnak és tárgyalnak újra irodaterületeket a vállalatok.

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A digitalizáció az elmúlt években fokozatosan jelent meg az ingatlanpiacon, elsősorban az épületüzemeltetés, az energiafelhasználás és az adatalapú döntéstámogatás területén. A mesterséges intelligencia térnyerése azonban új szintre emelheti ezt a folyamatot, mivel nemcsak adatgyűjtésre, hanem mintázatok felismerésére, előrejelzések készítésére és döntési alternatívák modellezésére is alkalmas. Az irodapiacon ez különösen fontos lehet, mivel a bérlők egyszerre keresik a költséghatékonyabb működést, a rugalmasabb szerződéses feltételeket és a munkavállalói igényekhez jobban illeszkedő irodakörnyezetet.

Nem elég adatot gyűjteni

Az AI térnyerésével az irodapiaci döntésekben egyre nagyobb szerepet kaphatnak az épületekből, beléptetőrendszerekből, szenzorokból, foglalási rendszerekből vagy üzemeltetési adatokból származó információk. Ezek önmagukban azonban nem feltétlenül vezetnek jobb döntésekhez.

A bérlői oldalon a legfontosabb kérdés az, hogy az adatokból milyen következtetések vonhatók le: valóban szükség van-e a jelenlegi területre, milyen kihasználtsággal működnek a tárgyalók, mely napokon és idősávokban van csúcsterhelés, illetve milyen üzemeltetési költségekkel kell számolni középtávon. A szakértők szerint az AI egyik legfontosabb szerepe az lehet, hogy strukturáltabbá tegye ezeket az információkat, és segítse a bérlőket abban, hogy a bérleti döntéseket ne megszokásból, hanem mérhető adatok alapján hozzák meg.

Három területen lehet érdemi hatása:

1. Téroptimalizálás

Az irodahasználati adatok alapján pontosabban mérhető, hogy egy vállalatnak mekkora területre van ténylegesen szüksége. Ez különösen a hibrid munkavégzés elterjedése után vált fontos kérdéssé, mivel sok cégnél a korábban rögzített négyzetméter-igény már nem tükrözi a tényleges jelenlétet. Az AI-alapú elemzőrendszerek segíthetnek azonosítani

az alulhasznált zónákat,

a túlterhelt közösségi vagy tárgyalótereket,

illetve azt, hogy érdemes-e kisebb, rugalmasabb vagy más funkcionális elrendezésű irodára váltani.

2. Üzemeltetés és bérlői élmény

Az intelligens épületüzemeltetési rendszerek képesek lehetnek a fűtés, hűtés, világítás vagy levegőminőség szabályozására a tényleges használat és külső tényezők, például az időjárás alapján. Ez a bérlők számára nemcsak kényelmi, hanem költségoldali kérdés is. Emellett az irodai alkalmazások és digitális asszisztensek egyre több szolgáltatást kezelhetnek:

tárgyalófoglalást,

parkolást,

vendégbeléptetést,

hibabejelentést

vagy elektromosautó-töltést.

Ezek a megoldások a munkavállalói élményt is befolyásolhatják, különösen azoknál a cégeknél, amelyek az irodát a munkaerő-megtartás és employer branding eszközeként is kezelik.

3. Költségtervezés és előrejelzés

A mesterséges intelligencia az üzemeltetési költségek és karbantartási igények előrejelzésében is szerepet kaphat. Ez a bérbeadók oldalán hatékonyabb épületmenedzsmentet, a bérlőknél pedig kiszámíthatóbb költségtervezést eredményezhet. A bérlők számára különösen fontos lehet, hogy ne utólag, a számlák alapján szembesüljenek a változó költségekkel, hanem

előre lássák, milyen kiadásokkal kell számolniuk egy adott épületben vagy bérleti konstrukcióban.

A szerződések átvilágításában is megjelenhet az AI

Egy hosszabb bérleti szerződés vagy üzemeltetési szabályzat esetében az AI-alapú elemzőeszközök gyorsabban azonosíthatnak bizonyos kockázati pontokat, például kedvezőtlen záradékokat, aránytalan karbantartási terheket vagy a bérlőre hárított többletköltségeket. Ez azonban nem váltja ki a szakmai tárgyalást és a piaci tapasztalatot. Az AI jelezhet problémákat, de azok szerződéses kezelése, a bérbeadóval való egyeztetés és a pénzügyi hatások értékelése továbbra is emberi döntést igényel.

Költözés vagy átalakítás?

A bérlők egyik legfontosabb dilemmája a következő években az lehet, hogy érdemes-e új, technológiailag fejlettebb irodaházba költözni, vagy a meglévő területet célszerű intelligens megoldásokkal korszerűsíteni. Az AI ebben a döntésben is támogató szerepet kaphat: modellezheti a bérleti díjak alakulását, a lokációk elérhetőségét, a munkavállalói jelenléti mintákat, az üzemeltetési költségeket és a különböző forgatókönyvek pénzügyi hatását. A végső döntést azonban nem kizárólag számok alapján kell meghozni, hanem figyelembe kell venni a vállalati kultúrát, a munkavállalói igényeket és a hosszabb távú üzleti terveket is.

Változik a bérlőképviselet szerepe

Az irodabérleti piacon a bérlőképviselet szerepe is átalakulhat. A korábbi, elsősorban bérleti díjra és lokációra koncentráló megközelítés mellett egyre nagyobb jelentősége lehet annak, hogy egy iroda

mennyire rugalmasan alakítható,

milyen adatokat biztosít a bérlőnek,

és milyen technológiai háttér támogatja a használatát.

A bérlők számára az egyik legnagyobb kérdés az lesz, hogy képesek-e a rendelkezésre álló adatokat tárgyalási pozícióvá alakítani. Ha például az irodahasználati adatok azt mutatják, hogy a bérelt terület jelentős része kihasználatlan, az önmagában még nem jelent megtakarítást. Ahhoz szerződésmódosításra, terület-visszaadási lehetőségre, rugalmasabb konstrukcióra vagy funkcionális átalakításra lehet szükség.

Az AI megjelenése az irodapiacon erősíti azt a trendet, hogy

az iroda egyre kevésbé tekinthető statikus, fix négyzetméterekből álló eszköznek.

Rugalmasan alakítható szolgáltatási környezetté válik, amelynek értékét nemcsak az elhelyezkedés és a bérleti díj, hanem az adatok, a technológiai háttér, az üzemeltetési hatékonyság és a munkavállalói élmény is meghatározza. A következő időszakban azok a bérlők kerülhetnek előnybe, amelyek nem pusztán területben és asztalszámban gondolkodnak, hanem az irodát a vállalati működés egyik stratégiai elemének tekintik. Az AI ebben nem önálló döntéshozóként, hanem döntéstámogató eszközként jelenhet meg.

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