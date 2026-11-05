Elszálltak a költségek Magyarországon: lezárják a többmilliárdos szociális bérlakásprogramot

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Az elmúlt öt évben a szervezet jelentős erőforrásokat mozgósított a legszegényebb településeken élők megsegítésére. Bár az európai uniós támogatásból megvalósuló program több száz családnak biztosított méltóbb otthont, az inkább a jó szándékon, mintsem racionális tervezésen alapult. Indulásakor ugyanis nem számoltak

az építőipari költségek drasztikus emelkedésével,

drasztikus emelkedésével, a kivitelezői kapacitások hiányával,

hiányával, sem pedig azzal, hogy a tömeges ingatlanvásárlás felhajtja a helyi árakat.

Emellett

az önkormányzatok esetleges ellenállása,

esetleges ellenállása, az elhúzódó közbeszerzések,

a rendezetlen tulajdonviszonyok,

a közművesítések,

valamint az építkezések vagyonvédelmi költségei is jelentősen nehezítették a munkát.

A kihívások ellenére a projekt komoly eredményeket ért el.

Az eredetileg vállalt 670 szociális bérlakásból eddig 303 készült el, amelyek közül 188-at már bérbe is adtak.

A szervezet 14,6 milliárd forintot fordított ingatlanvásárlásra, telekrendezésre és építkezésre. A költségek egy új építésű lakás esetében átlagosan 51 millió, míg egy felújított ingatlannál 17 millió forintot tettek ki. A lakásépítések mellett a Máltai Szeretetszolgálat 4,4 milliárd forintot fordított további, lakhatást segítő programokra. Ennek keretében 443 családnak segítettek támogatott forrásokból jobb körülmények közé költözni, 682 család esetében pedig a felhalmozott lakhatási hátralékok rendezésében működtek közre.

Jelenleg további 345 lakás kész műszaki terve áll rendelkezésre, amelyek kivitelezése támogatói döntésre vár. A folytatásra elméletileg forrás is lenne, hiszen a szervezet által megvalósított tevékenységekre eredetileg biztosított 28 milliárd forintos keretből 9,8 milliárd forint még felhasználható.

A szociális bérlakások létesítése azonban az elmúlt évek során olyan aránytalanul nagy terhet rótt az egyesületre, hogy a feladatok mérlegelése után a program lezárása mellett döntöttek.

Címlapkép: A Karancsságon létesített szociális bérlakások. Forrása: Máltai Szeretetszolgálat. Fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat / Majoros Árpád Csaba