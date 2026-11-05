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Nem az a kérdés, hány asztal kell – hanem az, hogy mire való az iroda

Portfolio
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A hibrid munka, az AI és a növekvő költségnyomás alapjaiban írta át azt, ahogyan a vállalatok az irodáikról gondolkodnak. Ma már nem elég azt kiszámolni, hány munkavállalóra hány négyzetméter jut: azt is pontosan érteni kell, hogyan működik a szervezet, milyen típusú munkát végeznek a kollégák, és miért éri meg egyáltalán bemenni az irodába.

A Portfolio Business podcast vendégei Major Krisztina, az iO Partners irodatranzakciós vezetője és Agócs Balázs, az iO Partners Workplace Services CEE & SEE vezetője voltak, akikkel arról beszélgettünk, hogyan lett az iroda egyszerre üzleti döntés, kultúraépítő eszköz és versenyelőny.

A szakértők szerint a Covid előtti logika — vagyis hogy a létszám alapján meghatározzuk a szükséges területet — ma már nem működik. A hibrid munkavégzés miatt sokkal fontosabb lett annak megértése, hogy az iroda milyen funkciókat szolgál: együttműködést, fókuszált munkát, mentorálást, tudásátadást, közösségi élményt vagy éppen ügyféltalálkozókat.

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Kérdés, hogyan lehet feloldani azt az ellentmondást, hogy a cégek egyszerre szeretnének kisebb, rugalmasabb és költséghatékonyabb, ugyanakkor jobb minőségű és vonzóbb irodát. Ehhez már nem elég az intuíció vagy a régi bérlői rutin: adatokra, szervezeti elemzésre és tudatos workplace-stratégiára van szükség. Ebben adhat segítséget az iO4Workplace, amely adatalapú döntés-előkészítő eszközként támogatja a vállalatokat abban, hogy már a bérleti hosszabbítás vagy költözés korai szakaszában lássák a különböző forgatókönyvek pénzügyi, kulturális és működési következményeit.

Az AI térnyerése sem csökkenti feltétlenül a fizikai iroda jelentőségét, sőt bizonyos szempontból fel is értékelheti azt. A repetitív vagy adminisztratív feladatokat egyre inkább támogathatják automatizált megoldások, de a kreatív együttműködés, a tanulás, a mentorálás és a spontán emberi kapcsolatok továbbra is olyan területek, amelyekben az iroda fontos szerepet játszhat. A következő években a munkakörnyezet tervezés várhatóan egyre inkább adatvezérelt, gördülő stratégiai funkcióvá válik — hasonlóan a pénzügyi, HR- vagy IT-tervezéshez. A kérdés tehát már nem az, hogy kell-e iroda, hanem az, hogy milyen iroda támogatja legjobban a vállalat jövőbeli működését.

A cikk és a videó megjelenését az iO Partners támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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