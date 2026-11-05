Súlyos figyelmeztetést küldtek a nagyvállalatok: végzetes csapást mérhet Európára a készülő uniós döntés

Több mint száz európai nagyvállalat közös levélben figyelmeztetett arra, hogy az uniós szén-dioxid-kvótapiac tervezett átalakítása drasztikusan megemelheti az energiaigényes iparágak költségeit. A cégek szerint a szigorítások még azelőtt sújtanák őket, hogy ténylegesen képesek lennének végrehajtani a zöld átállást, ez pedig veszélybe sodorja az európai beruházásokat és a termelést.

A Reuters birtokába jutott dokumentum azt mutatja, komoly aggodalmak övezik az európai zöld átállás finanszírozását, miközben a gyártók már így is magas energiaárakkal és éles globális versennyel küzdenek. Az aláírók között olyan ipari óriások szerepelnek, mint a Covestro, az Evonik, a Wacker Chemie, a Voestalpine, valamint a Thyssenkrupp acélipari üzletága.

A vállalatok hangsúlyozzák, hogy a nehézségek és a romló befektetési környezet ellenére közös céljuk a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a beruházások fenntartása, valamint a termelés Európában tartása. Ehhez azonban megítélésük szerint az Európai Uniónak biztosítania kell a versenyképességi feltételeket:

a globálisan is versenyképes energiaárakat, a megfelelő infrastruktúrát és az alacsony karbonlábnyomú termékek iránti keresletet.

A konfliktus hátterében az Európai Bizottság júliusi javaslata áll, amely átfogóan megreformálná az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS). Ez a mechanizmus kötelezi a cégeket arra, hogy kvótákat vásároljanak az általuk kibocsátott szén-dioxid után. A piaci feszültséget tovább növeli, hogy egy múlt heti felmérés szerint az elemzők felfelé módosították az uniós kvótaárakra vonatkozó előrejelzéseiket.

Az iparági szereplők úgy látják, hogy a Bizottság javaslata önmagában nem nyújt megfelelő keretrendszert az átálláshoz. Ha a tervezet változatlan formában lép életbe, az a költségek megugrásához, a gyárbezárások felgyorsulásához vagy a termelés Európán kívülre telepítéséhez vezethet.

A levél aláírói határozottan elutasítják azt az elképzelést is, amely szerint az ingyenesen kiosztható kibocsátási egységekhez csak azok a cégek juthatnának hozzá, amelyek kötelezettséget vállalnak az európai zöld beruházásokra. Ehelyett igazságosabb teljesítménykövetelmények, úgynevezett referenciaértékek megállapítását sürgetik az Európai Parlament decemberre tervezett szavazása előtt.

Forrás: Reuters

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