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Bringás beruházás indult Magyarországon: új tengely köti össze a fontosabb útvonalakat
Ingatlan

Bringás beruházás indult Magyarországon: új tengely köti össze a fontosabb útvonalakat

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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 139 millió forintos beruházással építteti ki a rég várt összefüggő kerékpáros folyosót Aquincum és Békásmegyer között. A projekt keretében megvalósuló új útvonal kivitelezési munkálatait a JÓ-ÉP Kft. végzi - közölte a Magyar Építők.
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A most kiépülő, nagyjából 2,5–2,7 kilométeres szakasz egy távlatilag közel 4 kilométeres észak–déli kerékpáros tengely részét képezi.

A fejlesztés során a Hollós Korvin Lajos utca és a lakótelep között teljesen új nyomvonalon jön létre összeköttetés. A bicikliút ezt követően a Valéria, a Körös, a Rozália, az Aranyalma és a Zsófia utcán haladva éri majd el a Szentendrei utat.

A beruházás részeként több csomópontot is biztonságosabbá és korszerűbbé tesznek.

  • Az Ürömi út, a Valéria utca és a Ráby Mátyás utca kereszteződését jelzőlámpássá alakítják át.
  • A Körös, a Botond és a Temes utca találkozásainál szegélykorrekciókat végeznek, valamint forgalomcsillapító elválasztószigeteket építenek,
  • míg a Zsófia utcában, az Ádámföldi út és a Szentendrei út közötti szakaszon a teljes aszfaltburkolatot felújítják.

A kivitelezés során kiemelt figyelmet fordítanak a gyalogosok védelmére és az akadálymentes közlekedés biztosítására.

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Ennek érdekében tartós útburkolati jeleket festenek fel, taktilis burkolati elemeket, védőkorlátokat és fekvőrendőröket helyeznek el az útvonalon. A közlekedésfejlesztés mellett a környezet is megújul: korszerűsítik a közvilágítást, valamint nyolc fát és több mint hétszáz cserjét ültetnek el.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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