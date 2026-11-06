Már nem extra, hanem nélkülözhetetlen: alapközművé vált az épületekben a távközlési infrastruktúra

Egy modern irodaház, prémium lakópark vagy felső kategóriás hotel ma már nem attól lesz valóban korszerű, hogy látványos lobbival, energiahatékony homlokzattal vagy okosépület-funkciókkal rendelkezik. Ha a liftben megszakad a hívás, a mélygarázsban nincs stabil kapcsolat, vagy egy konferenciateremben egyszerre több száz felhasználó mobilnetezése akadozik, a digitális élmény pillanatok alatt az ingatlan egyik leggyengébb pontjává válhat.

Ahogy arra Kübler-Andrási Judit, a CETIN Hungary Zrt. vezérigazgatója egy korábbi Portfolio-interjúban rámutatott, a megfelelő beltéri mobilhálózat az épület használhatóságának egyik alapfeltétele. A modern építőanyagok – a vasbeton szerkezetek, vastag falak, többrétegű üvegek és fémes felületek – sok esetben éppen a rádióhullámok terjedését nehezítik, ezért fordulhat elő, hogy akár egy új építésű, magas műszaki színvonalú ingatlanban is térerőproblémák jelentkeznek.

Az előre gondolkodás kifizetődik

„A digitális infrastruktúráról ugyanúgy előre kell gondolkodni, mint a villamos hálózatról vagy a gépészetről: ha időben bekerül a tervekbe, nemcsak jobb, hanem költséghatékonyabb megoldás születhet” – mondta Kübler-Andrási Judit.

A CETIN számításai szerint

a megfelelő beltéri telekommunikációs infrastruktúra kialakítása akár 40 százalékkal olcsóbb lehet, ha már idejekorán, a többi épületgépészeti és műszaki rendszerrel együtt tervezik meg.

Ezek a csúcstechnológiás megoldások kerülnek most reflektorfénybe a CETIN jóvoltából a november 12-i Property Awards 2026-on, ahol idén második alkalommal adják át az "Év Digitális Épülete" díjat. Az elismerés célja, hogy bemutassa azokat a legígéretesebb projekteket, ahol a digitális infrastruktúra a fejlesztés szerves részeként jelenik meg.

Az idei díjra jelöltek listája jól mutatja, hogy a digitális épület fogalma nem egyetlen szegmenshez kötődik: a hotelek, irodák, bevásárlóközpontok, és lakóépületek, de akár ipari komplexumok esetében is egyaránt értéknövelő tényezővé vált a megbízható, skálázható és szolgáltató-semleges távközlési infrastruktúra.

Szintlépés az ingatlanpiac különböző szegmenseiben

Az elismerés egyik várományosa a PURO Budapest hotel, amelynek esetében a digitális megoldások már a koncepció korai szakaszában bekerültek a fejlesztésbe. Az átfogó beltéri antennarendszer, a Fiber-to-the-Room (FTTR) architektúra, illetve az épületüzemeltetési és vendégélmény-platformok integrációja kiválóan tükrözi, hogyan válhat a kapcsolódás a prémium szállodai élmény természetes részévé.

A szűkített jelöltlistán irodapiaci szereplőt is találunk a H2Offices „A” épülete révén, ahol a fejlesztő nem egyedi beruházásként, sokkal inkább portfóliószintű gyakorlatként kezeli a digitális infrastruktúrát. A beltéri antennarendszer mindhárom hazai mobilszolgáltató hálózatát támogatja, a hálózati tervezés pedig a co-design szemléletnek megfelelően már korai fázisban, BIM-alapon kapcsolódott az építészeti és üzemeltetési koncepcióhoz.

A lakófejlesztések közül a Sasad Resort Sunrise került az Év Digitális Épülete Díj jelöltjei közé, ahol a korábbi ütemekhez képest a kültéri passzív távközlési infrastruktúra – az épület belső kialakítása, illetve a helyszín domborzati adottságai miatt – már tudatosan a műszaki tartalom része lett. A rendszer a hazai készenléti szervek közvetlen riasztására szolgáló EDR hálózat mellett mindhárom hazai publikus mobilszolgáltató kiszolgálására alkalmas, így a lakókomfortot szolgáló mobilkapcsolat mellett a készenléti kommunikációt is támogatja.

Iparági nóvumok

A díjra jelölteken túl egyéb hazai fejlesztések is igazolják, hogy a robosztus, épületen belüli digitális megoldások egyre több figyelmet kapnak. A Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel teljes körű megújulása során például a fejlesztés már kivitelezési fázisban volt, amikor megszületett a döntés a magas szintű beltéri távközlési infrastruktúra beépítéséről –

bizonyítva, hogy „út közben” is lehet jó irányba fordítani egy projektet.

A BAM Living Újpest ugyanakkor azt példázza, hogy a digitális épület fogalma jóval túlmutat a mobilkapcsolaton. A 146 lakásos, lakó- és irodafunkciókat ötvöző fejlesztésben hazai mércével is újdonságnak számító megoldásként jelent meg a gyártófüggetlen elektromosautó-töltő integráció, valamint az intelligens parkolási rendszer, amely a lakók és az irodai felhasználók számára is kényelmesebb, rugalmasabb használatot tesz lehetővé.

A következő évek versenyében azok az épületek kerülhetnek előnybe, amelyeknél a digitális közmű már kezdettől fogva a fejlesztési stratégia része

– tette hozzá Kübler-Andrási Judit.

Díjeső a szakma csúcstalálkozóján

A CETIN Hungary Zrt. támogatásával megvalósuló Év Digitális Épülete díj átadására a Property Awards 2026-on kerül sor, amelyre jegyek még korlátozott számban elérhetők. Regisztráljon most!

TÁMOGATOTT TARTALOM

A cikk a CETIN Hungary Zrt. támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio