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Már nem extra, hanem nélkülözhetetlen: alapközművé vált az épületekben a távközlési infrastruktúra
Ingatlan

Már nem extra, hanem nélkülözhetetlen: alapközművé vált az épületekben a távközlési infrastruktúra

Portfolio
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A stabil beltéri mobilhálózat ma már ugyanúgy része az épületminőségnek, mint a jó gépészet, az energiahatékonyság vagy a prémium anyaghasználat. A kérdés mára egyértelműen csak az időzítés, azaz hogy mikor lesz az épületen belüli megbízható hálózati lefedettség biztosítása a fejlesztés része: már a tervezőasztalon, vagy csak akkor, amikor az elégedetlen lakók, bérlők vagy vendégek panaszáradata kikényszeríti az utólagos korrekciót. A legkiforrottabb digitális épületmegoldások idén második alkalommal kapnak elismerést a szakma kihagyhatatlan networking eseménye, a november 12-i Property Awards 2026 keretében. A rendezvényre, ahol a szakma krémje tűzi napirendre az ágazat legforróbb kérdéseit, így köztük a belső távközlési infrastruktúra témáját, korlátozott számban még elérhetők jegyek.

Egy modern irodaház, prémium lakópark vagy felső kategóriás hotel ma már nem attól lesz valóban korszerű, hogy látványos lobbival, energiahatékony homlokzattal vagy okosépület-funkciókkal rendelkezik. Ha a liftben megszakad a hívás, a mélygarázsban nincs stabil kapcsolat, vagy egy konferenciateremben egyszerre több száz felhasználó mobilnetezése akadozik, a digitális élmény pillanatok alatt az ingatlan egyik leggyengébb pontjává válhat.

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Információ és jelentkezés

Ahogy arra Kübler-Andrási Judit, a CETIN Hungary Zrt. vezérigazgatója egy korábbi Portfolio-interjúban rámutatott, a megfelelő beltéri mobilhálózat az épület használhatóságának egyik alapfeltétele. A modern építőanyagok – a vasbeton szerkezetek, vastag falak, többrétegű üvegek és fémes felületek – sok esetben éppen a rádióhullámok terjedését nehezítik, ezért fordulhat elő, hogy akár egy új építésű, magas műszaki színvonalú ingatlanban is térerőproblémák jelentkeznek.

Az előre gondolkodás kifizetődik

„A digitális infrastruktúráról ugyanúgy előre kell gondolkodni, mint a villamos hálózatról vagy a gépészetről: ha időben bekerül a tervekbe, nemcsak jobb, hanem költséghatékonyabb megoldás születhet” – mondta Kübler-Andrási Judit.

A CETIN számításai szerint

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a megfelelő beltéri telekommunikációs infrastruktúra kialakítása akár 40 százalékkal olcsóbb lehet, ha már idejekorán, a többi épületgépészeti és műszaki rendszerrel együtt tervezik meg.

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Botos Bálint
Botos Bálint
vezérigazgató
Forestay Alapkezelő
Ditróy Gergely
Ditróy Gergely
üzletfejlesztési igazgató
Portfolio Csoport
Koritsánszky Márk
Koritsánszky Márk
projektigazgató
Cordia
Pongrácz Tamás
Pongrácz Tamás
ügyvezető igazgató
Cataldo Construction Kft., Metrodom Cégcsoport
Dr. Dr. Schrancz Mihály
Dr. Dr. Schrancz Mihály
alapító partner, vezérigazgató
Realis WAM Alapkezelő Zrt.
Szalai János
Szalai János
ügyvezető partner
PMX Consulting Group Adótanácsadó Kft.
Szoboszlay Máté
Szoboszlay Máté
partner, üzletfejlesztési és beruházási igazgató
Faedra Group
Thuróczy Bertalan
Thuróczy Bertalan
orvosbiológiai mérnök, longevity-kutató, író
Tóth Kata
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport

Ezek a csúcstechnológiás megoldások kerülnek most reflektorfénybe a CETIN jóvoltából a november 12-i Property Awards 2026-on, ahol idén második alkalommal adják át az "Év Digitális Épülete" díjat. Az elismerés célja, hogy bemutassa azokat a legígéretesebb projekteket, ahol a digitális infrastruktúra a fejlesztés szerves részeként jelenik meg.

Az idei díjra jelöltek listája jól mutatja, hogy a digitális épület fogalma nem egyetlen szegmenshez kötődik: a hotelek, irodák, bevásárlóközpontok, és lakóépületek, de akár ipari komplexumok esetében is egyaránt értéknövelő tényezővé vált a megbízható, skálázható és szolgáltató-semleges távközlési infrastruktúra.

Szintlépés az ingatlanpiac különböző szegmenseiben

Az elismerés egyik várományosa a PURO Budapest hotel, amelynek esetében a digitális megoldások már a koncepció korai szakaszában bekerültek a fejlesztésbe. Az átfogó beltéri antennarendszer, a Fiber-to-the-Room (FTTR) architektúra, illetve az épületüzemeltetési és vendégélmény-platformok integrációja kiválóan tükrözi, hogyan válhat a kapcsolódás a prémium szállodai élmény természetes részévé.

A szűkített jelöltlistán irodapiaci szereplőt is találunk a H2Offices „A” épülete révén, ahol a fejlesztő nem egyedi beruházásként, sokkal inkább portfóliószintű gyakorlatként kezeli a digitális infrastruktúrát. A beltéri antennarendszer mindhárom hazai mobilszolgáltató hálózatát támogatja, a hálózati tervezés pedig a co-design szemléletnek megfelelően már korai fázisban, BIM-alapon kapcsolódott az építészeti és üzemeltetési koncepcióhoz.

A lakófejlesztések közül a Sasad Resort Sunrise került az Év Digitális Épülete Díj jelöltjei közé, ahol a korábbi ütemekhez képest a kültéri passzív távközlési infrastruktúra – az épület belső kialakítása, illetve a helyszín domborzati adottságai miatt – már tudatosan a műszaki tartalom része lett. A rendszer a hazai készenléti szervek közvetlen riasztására szolgáló EDR hálózat mellett mindhárom hazai publikus mobilszolgáltató kiszolgálására alkalmas, így a lakókomfortot szolgáló mobilkapcsolat mellett a készenléti kommunikációt is támogatja.

Iparági nóvumok

A díjra jelölteken túl egyéb hazai fejlesztések is igazolják, hogy a robosztus, épületen belüli digitális megoldások egyre több figyelmet kapnak. A Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel teljes körű megújulása során például a fejlesztés már kivitelezési fázisban volt, amikor megszületett a döntés a magas szintű beltéri távközlési infrastruktúra beépítéséről –

bizonyítva, hogy „út közben” is lehet jó irányba fordítani egy projektet.

A BAM Living Újpest ugyanakkor azt példázza, hogy a digitális épület fogalma jóval túlmutat a mobilkapcsolaton. A 146 lakásos, lakó- és irodafunkciókat ötvöző fejlesztésben hazai mércével is újdonságnak számító megoldásként jelent meg a gyártófüggetlen elektromosautó-töltő integráció, valamint az intelligens parkolási rendszer, amely a lakók és az irodai felhasználók számára is kényelmesebb, rugalmasabb használatot tesz lehetővé.

A következő évek versenyében azok az épületek kerülhetnek előnybe, amelyeknél a digitális közmű már kezdettől fogva a fejlesztési stratégia része

– tette hozzá Kübler-Andrási Judit.

Díjeső a szakma csúcstalálkozóján

A CETIN Hungary Zrt. támogatásával megvalósuló Év Digitális Épülete díj átadására a Property Awards 2026-on kerül sor, amelyre jegyek még korlátozott számban elérhetők. Regisztráljon most!

TÁMOGATOTT TARTALOM
A cikk a CETIN Hungary Zrt. támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

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