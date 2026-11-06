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Még tovább marad rács mögött az egykori osztrák milliárdos: megszületett az ítélet a hatalmas ingatlancsőd-eljárásban
Ingatlan

Még tovább marad rács mögött az egykori osztrák milliárdos: megszületett az ítélet a hatalmas ingatlancsőd-eljárásban

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Újabb két év börtönbüntetésre ítélte René Benko bukott ingatlanmágnást csütörtökön egy osztrák bíróság súlyos csalás miatt. A döntés mindössze három héttel azután született meg, hogy az üzletembert házi őrizetbe helyezték egy korábbi büntetésének letöltésére - írta a Reuters.
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Az üzletember szülővárosában, Innsbruckban zajló per már a harmadik eljárás volt a 49 éves Benko ellen a tavaly januári letartóztatása óta. Mindegyik ügy az általa alapított Signa ingatlancsoport összeomlásával összefüggő bűncselekmények gyanújához kapcsolódik. A csütörtöki tárgyaláson a bíróság ugyanakkor felmentette a csődbűntett vádja alól, amelyben a korábbi perek során már bűnösnek találták.

A mostani eljárás középpontjában egy megközelítőleg 5 millió euró értékű, közjegyzői okiratba foglalt garanciavállalás állt. Ezt Benko 2023 novemberében nyújtotta Hans Peter Haselsteiner osztrák nagyiparos családi vagyonkezelő alapítványának egy olyan Signa-befektetéshez, amelyre a SportScheck sportszer-kiskereskedelmi lánc felszínen tartásához volt szükség. A SportScheck azonban egy hónapon belül csődöt jelentett.

Norbert Hofer tanácsvezető bíró az ítélet indoklásakor kifejtette, hogy a garanciavállalás egyértelműen valótlan alapokon nyugodott, és ez volt a legnagyobb ostobaság, amit az üzletember elkövethetett. A bíró ezzel együtt elismerte, hogy Benko abban az időszakban fáradhatatlanul küzdött élete munkájának megmentéséért.

Az önerőből milliárdossá vált Benko cégbirodalma a csúcspontján olyan luxusingatlanokban birtokolt részesedést, mint

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  • a New York-i Chrysler Building,
  • valamint különböző velencei és bécsi ötcsillagos szállodák,
  • továbbá olyan patinás áruházláncok tartoztak hozzá, mint a brit Selfridges és a svájci Globus.

A Signa 2023 végén kezdődött összeomlása Ausztria történetének legnagyobb vállalati csődje,

amely súlyos veszteségeket okozott a befektetőknek, köztük vagyonos magánszemélyeknek, illetve német és svájci nagyvállalatoknak.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jan Hetfleisch/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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