Még tovább marad rács mögött az egykori osztrák milliárdos: megszületett az ítélet a hatalmas ingatlancsőd-eljárásban

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Az üzletember szülővárosában, Innsbruckban zajló per már a harmadik eljárás volt a 49 éves Benko ellen a tavaly januári letartóztatása óta. Mindegyik ügy az általa alapított Signa ingatlancsoport összeomlásával összefüggő bűncselekmények gyanújához kapcsolódik. A csütörtöki tárgyaláson a bíróság ugyanakkor felmentette a csődbűntett vádja alól, amelyben a korábbi perek során már bűnösnek találták.

A mostani eljárás középpontjában egy megközelítőleg 5 millió euró értékű, közjegyzői okiratba foglalt garanciavállalás állt. Ezt Benko 2023 novemberében nyújtotta Hans Peter Haselsteiner osztrák nagyiparos családi vagyonkezelő alapítványának egy olyan Signa-befektetéshez, amelyre a SportScheck sportszer-kiskereskedelmi lánc felszínen tartásához volt szükség. A SportScheck azonban egy hónapon belül csődöt jelentett.

Norbert Hofer tanácsvezető bíró az ítélet indoklásakor kifejtette, hogy a garanciavállalás egyértelműen valótlan alapokon nyugodott, és ez volt a legnagyobb ostobaság, amit az üzletember elkövethetett. A bíró ezzel együtt elismerte, hogy Benko abban az időszakban fáradhatatlanul küzdött élete munkájának megmentéséért.

Az önerőből milliárdossá vált Benko cégbirodalma a csúcspontján olyan luxusingatlanokban birtokolt részesedést, mint

a New York-i Chrysler Building,

valamint különböző velencei és bécsi ötcsillagos szállodák,

továbbá olyan patinás áruházláncok tartoztak hozzá, mint a brit Selfridges és a svájci Globus.

A Signa 2023 végén kezdődött összeomlása Ausztria történetének legnagyobb vállalati csődje,

amely súlyos veszteségeket okozott a befektetőknek, köztük vagyonos magánszemélyeknek, illetve német és svájci nagyvállalatoknak.

Forrás: Reuters

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