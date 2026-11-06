Megszólalt Varga Mihály: több mint 50 milliárdos értékvesztésre derült fény a jegybanki ingatlanoknál

A tegnapi meghallgatásról itt írtunk, az MNB-ügyben folyó perekről pedig alább:
A jegybankelnök az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elmondta:
az MNB több feljelentést is tett a korábbi ingatlanügyletekkel kapcsolatban, amelyek jelenleg az igazságszolgáltatás különböző szakaszaiban vannak.
Az új vezetés egyik első intézkedéseként az összes érintett ingatlannál azonnali értékbecslést rendelt el.
Varga Mihály kijelentette:
Ezeknek az épületeknek a megszerzése és rekonstrukciója olyan mérlegértéket eredményezett, amely a valóságban nem állt fenn.
Az elvégzett értékbecslések alapján a jegybank az alábbi ingatlanoknál számolt el összesen több mint 54 milliárd forintos értékvesztést:
- A Balatonakarattyai oktatási és konferenciaközpont (BOK): Az ingatlan teljes bekerülési értéke 22,3 milliárd forint volt. A valós, könyv szerinti érték jelenleg 6,3 milliárd forint, az elszámolt veszteség 16 milliárd forintot tesz ki.
- Budai központ (Krisztina körút 55.): A vételár és a felújítási beruházás együttes értéke 38,4 milliárd forintot ért el. Az értékvesztés elszámolása után a könyv szerinti érték 25,5 milliárd forintra módosult, ami 12,9 milliárd forintos értékcsökkenés elszámolását tette szükségessé.
- Pénzmúzeum és Felügyeleti Központ: A 44,2 milliárd forintos bekerülési értékkel szemben a jelenlegi könyv szerinti érték 26,7 milliárd forint, az elszámolt értékvesztés 17,4 milliárd forint.
- Szentháromság tér 7. alatti ingatlan: A korábban Burg Hotel néven ismert, jelenleg PAK néven futó épület megvásárlása, bontása és újjáépítése 9,5 milliárd forintos bekerülési értéken valósult meg. A könyv szerinti érték jelenleg 2,2 milliárd forint, ami 7,3 milliárd forint elszámolt értékvesztést jelent.
- I. kerületi Bölcsvár: A teljes bekerülési érték 8,7 milliárd forint volt, míg a könyv szerinti érték jelenleg 8 milliárd forint, itt 749 millió forint értékvesztést rögzítettek.
Az érintett ingatlanberuházások kapcsán Varga Mihály kiemelte:
A folyamatban lévő ügyekben az eljáró nyomozó hatóságok jelenleg is végzik a munkájukat.
Az ügy gyökerei 12 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor a Magyar Nemzeti Bank 266 milliárd forintnyi közvagyont helyezett el saját alapítványaiban, és ebből aztán egy közel 500 milliárdos befektetési birodalom épült fel, amelyet Magyar Péter miniszterelnök csak a „világ legnagyobb bankrablásaként” emleget a választási kampány óta. A kezdetben főként a közpénzek átláthatóságáról szóló politikai vitából mára olyan büntetőügy lett, amelyben a hatóságok százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés körülményeit vizsgálják.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
Sok a kérdőjel az Anthropic IPO-ja körül: áttörés vagy túlforrósodott AI-sztori?
Czachesz Gábort, a VIG Alapkezelő üzletágvezetőjét kérdeztük.
Úgy néz ki, megvan, ki fogja elvinni a balhét az arcpirító republikánus vereség miatt - Össztűz zúdult Trump emberére
Republikánus vezetéssel indhat az eljárás.
Nincs elég pénz az új európai elvárásokra: több tagállam azonnali magyarázatot követel Brüsszeltől
Az EU-országok kormányai követelnek, de egy eurócentet nem adnának.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Már nem extra, hanem nélkülözhetetlen: alapközművé vált az épületekben a távközlési infrastruktúra
Nem látjuk, mégis egyre többet ér.
30 éve nem nőttek így a bérek japánban
És ez nem jó hír.
A profik boncolgatják, merre mehet a dollár
Ez most az egyik nagy kérdés.
Jó hírek érkeztek Németországból
Az energiaválság ellenére is jól áll a lábán a gazdaság.
Kétféle út a luxushoz - az LVMH és a Hermès üzleti modellje
A luxus a minőség és a művészet találkozása; egy letisztult, ikonikus és időtlen arculat és legfőképp a velejáró identitás. Több a prémiumnál, hiszen az értékajánlat... The post Kétf
A vagyonadóval kapcsolatban mindenki téved
Eltelt már pár hét a vagyonadó bejelentése óta, és engem őszintén meglepett, hogy milyen társadalmi támogatottsága van. Közgazdasági háttérrel nem rendelkező közszereplők társadalmi iga
Generációk a munkahelyen
A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az osztalékot, aktív hónap volt az október.VáltozásokMcCormick & Company, Incorporated (M
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen: kivitele a térség exportjának csaknem felét adja. Közben a BB... The post Mi voltunk a
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Nem kertelt az államtitkár: több évtizedes pusztítást kell helyrehozni
Gyorsabb előrelépésre lenne szükség.