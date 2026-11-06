Megszólalt Varga Mihály: több mint 50 milliárdos értékvesztésre derült fény a jegybanki ingatlanoknál

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A tegnapi meghallgatásról itt írtunk, az MNB-ügyben folyó perekről pedig alább:

A jegybankelnök az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elmondta:

az MNB több feljelentést is tett a korábbi ingatlanügyletekkel kapcsolatban, amelyek jelenleg az igazságszolgáltatás különböző szakaszaiban vannak.

Az új vezetés egyik első intézkedéseként az összes érintett ingatlannál azonnali értékbecslést rendelt el.

Varga Mihály Magyar Nemzeti Bank, elnök Karcagon született 1965-ben, 1983-ban a Gábor Áron Gimnáziumban érettségizett, 1989-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. A Budapesti 43. Sz. Állami Építőipari Vállalatn … Tovább

Varga Mihály kijelentette:

Ezeknek az épületeknek a megszerzése és rekonstrukciója olyan mérlegértéket eredményezett, amely a valóságban nem állt fenn.

Az elvégzett értékbecslések alapján a jegybank az alábbi ingatlanoknál számolt el összesen több mint 54 milliárd forintos értékvesztést:

A Balatonakarattyai oktatási és konferenciaközpont (BOK) : Az ingatlan teljes bekerülési értéke 22,3 milliárd forint volt. A valós, könyv szerinti érték jelenleg 6,3 milliárd forint, az elszámolt veszteség 16 milliárd forintot tesz ki.

: Az ingatlan teljes bekerülési értéke 22,3 milliárd forint volt. A valós, könyv szerinti érték jelenleg 6,3 milliárd forint, az elszámolt veszteség 16 milliárd forintot tesz ki. Budai központ (Krisztina körút 55.) : A vételár és a felújítási beruházás együttes értéke 38,4 milliárd forintot ért el. Az értékvesztés elszámolása után a könyv szerinti érték 25,5 milliárd forintra módosult, ami 12,9 milliárd forintos értékcsökkenés elszámolását tette szükségessé.

: A vételár és a felújítási beruházás együttes értéke 38,4 milliárd forintot ért el. Az értékvesztés elszámolása után a könyv szerinti érték 25,5 milliárd forintra módosult, ami 12,9 milliárd forintos értékcsökkenés elszámolását tette szükségessé. Pénzmúzeum és Felügyeleti Központ : A 44,2 milliárd forintos bekerülési értékkel szemben a jelenlegi könyv szerinti érték 26,7 milliárd forint, az elszámolt értékvesztés 17,4 milliárd forint.

: A 44,2 milliárd forintos bekerülési értékkel szemben a jelenlegi könyv szerinti érték 26,7 milliárd forint, az elszámolt értékvesztés 17,4 milliárd forint. Szentháromság tér 7. alatti ingatlan : A korábban Burg Hotel néven ismert, jelenleg PAK néven futó épület megvásárlása, bontása és újjáépítése 9,5 milliárd forintos bekerülési értéken valósult meg. A könyv szerinti érték jelenleg 2,2 milliárd forint, ami 7,3 milliárd forint elszámolt értékvesztést jelent.

: A korábban Burg Hotel néven ismert, jelenleg PAK néven futó épület megvásárlása, bontása és újjáépítése 9,5 milliárd forintos bekerülési értéken valósult meg. A könyv szerinti érték jelenleg 2,2 milliárd forint, ami 7,3 milliárd forint elszámolt értékvesztést jelent. I. kerületi Bölcsvár: A teljes bekerülési érték 8,7 milliárd forint volt, míg a könyv szerinti érték jelenleg 8 milliárd forint, itt 749 millió forint értékvesztést rögzítettek.

Az érintett ingatlanberuházások kapcsán Varga Mihály kiemelte:

A folyamatban lévő ügyekben az eljáró nyomozó hatóságok jelenleg is végzik a munkájukat.

Az ügy gyökerei 12 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor a Magyar Nemzeti Bank 266 milliárd forintnyi közvagyont helyezett el saját alapítványaiban, és ebből aztán egy közel 500 milliárdos befektetési birodalom épült fel, amelyet Magyar Péter miniszterelnök csak a „világ legnagyobb bankrablásaként” emleget a választási kampány óta. A kezdetben főként a közpénzek átláthatóságáról szóló politikai vitából mára olyan büntetőügy lett, amelyben a hatóságok százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés körülményeit vizsgálják.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila