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Megszólalt Varga Mihály: több mint 50 milliárdos értékvesztésre derült fény a jegybanki ingatlanoknál
Ingatlan

Megszólalt Varga Mihály: több mint 50 milliárdos értékvesztésre derült fény a jegybanki ingatlanoknál

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Több mint ötvenmilliárd forintos értékvesztést számolt el a Magyar Nemzeti Bank a korábban megvásárolt és felújított ingatlanjainál, miután a jegybank új vezetése által megrendelt értékbecslések megállapították, hogy azok könyv szerinti értéke nem felelt meg a valóságnak - közölte Varga Mihály MNB-elnök csütörtöki parlamenti meghallgatásán.
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A tegnapi meghallgatásról itt írtunk, az MNB-ügyben folyó perekről pedig alább:

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A jegybankelnök az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elmondta:

az MNB több feljelentést is tett a korábbi ingatlanügyletekkel kapcsolatban, amelyek jelenleg az igazságszolgáltatás különböző szakaszaiban vannak.

Az új vezetés egyik első intézkedéseként az összes érintett ingatlannál azonnali értékbecslést rendelt el.

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Varga Mihály
Magyar Nemzeti Bank, elnök
Karcagon született 1965-ben, 1983-ban a Gábor Áron Gimnáziumban érettségizett, 1989-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. A Budapesti 43. Sz. Állami Építőipari Vállalatn
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Varga Mihály kijelentette:

Ezeknek az épületeknek a megszerzése és rekonstrukciója olyan mérlegértéket eredményezett, amely a valóságban nem állt fenn.

Az elvégzett értékbecslések alapján a jegybank az alábbi ingatlanoknál számolt el összesen több mint 54 milliárd forintos értékvesztést:

  • A Balatonakarattyai oktatási és konferenciaközpont (BOK): Az ingatlan teljes bekerülési értéke 22,3 milliárd forint volt. A valós, könyv szerinti érték jelenleg 6,3 milliárd forint, az elszámolt veszteség 16 milliárd forintot tesz ki.
  • Budai központ (Krisztina körút 55.): A vételár és a felújítási beruházás együttes értéke 38,4 milliárd forintot ért el. Az értékvesztés elszámolása után a könyv szerinti érték 25,5 milliárd forintra módosult, ami 12,9 milliárd forintos értékcsökkenés elszámolását tette szükségessé.
  • Pénzmúzeum és Felügyeleti Központ: A 44,2 milliárd forintos bekerülési értékkel szemben a jelenlegi könyv szerinti érték 26,7 milliárd forint, az elszámolt értékvesztés 17,4 milliárd forint.
  • Szentháromság tér 7. alatti ingatlan: A korábban Burg Hotel néven ismert, jelenleg PAK néven futó épület megvásárlása, bontása és újjáépítése 9,5 milliárd forintos bekerülési értéken valósult meg. A könyv szerinti érték jelenleg 2,2 milliárd forint, ami 7,3 milliárd forint elszámolt értékvesztést jelent.
  • I. kerületi Bölcsvár: A teljes bekerülési érték 8,7 milliárd forint volt, míg a könyv szerinti érték jelenleg 8 milliárd forint, itt 749 millió forint értékvesztést rögzítettek.

Az érintett ingatlanberuházások kapcsán Varga Mihály kiemelte:

A folyamatban lévő ügyekben az eljáró nyomozó hatóságok jelenleg is végzik a munkájukat.

Az ügy gyökerei 12 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor a Magyar Nemzeti Bank 266 milliárd forintnyi közvagyont helyezett el saját alapítványaiban, és ebből aztán egy közel 500 milliárdos befektetési birodalom épült fel, amelyet Magyar Péter miniszterelnök csak a „világ legnagyobb bankrablásaként” emleget a választási kampány óta. A kezdetben főként a közpénzek átláthatóságáról szóló politikai vitából mára olyan büntetőügy lett, amelyben a hatóságok százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés körülményeit vizsgálják. 

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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