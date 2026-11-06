9°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Zöld oázissal váltanák ki az aszfaltot az egyik legzsúfoltabb fővárosi csomópontban
Ingatlan

Zöld oázissal váltanák ki az aszfaltot az egyik legzsúfoltabb fővárosi csomópontban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A budapesti Boráros tér zöldítésére írt ki feltételes közbeszerzést a Budapesti Közművek (BKM). A beruházás során összesen 673 négyzetméternyi zöldfelület újul meg vagy jön létre, fákat és növényeket telepítenek, valamint új ülőhelyeket alakítanak ki, hogy a jelenleg barátságtalan, forgalmas csomópont élhetőbb közösségi térré váljon - írta meg a Magyar Építők.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A kilencedik kerületi, jelentős forgalmat lebonyolító tér jelenleg leginkább csak kötelező átszállási pontként funkcionál, ám a fejlesztéssel kellemesebb és árnyékosabb környezetté válhat a járókelők számára. A BKM által kiírt feltételes közbeszerzési eljárásra az ajánlatokat e hónap közepéig, november 19-ig várják. A kivitelezési szerződés akkor léphet hatályba, ha a beruházáshoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás módosítását a fővárosi önkormányzat és a vállalat aláírja.

tn4-boraros
Forrás: Magyar Közlöny

A projekt egyik legfőbb célja a zöldfelületek növelése. Ennek érdekében helyenként megbontják a dupla soros bazaltkő szegélyeket és felszedik az aszfaltburkolat egy részét, aminek köszönhetően 220 négyzetméternyi teljesen új zöldterület jöhet létre. A teljes, 673 négyzetmétert érintő zöldítési program keretében hét új fát telepítenek, emellett 67 cserjét és talajtakarót, több mint 2100 évelőt, valamint 442 hagymás növényt ültetnek el. A növényzet fenntartásához egy nagyjából 430 négyzetméteres területet kiszolgáló automata öntözőrendszert is kiépítenek.

A nyertes kivitelezőnek az átadást követően két évig az utógondozási feladatokat is el kell látnia.

A növényzet gyarapítása mellett a tér infrastruktúrája is javul. A régi ülőfelületek egy részét elbontják, és a megmaradó kőszegélyek mentén újakat alakítanak ki, amelyeket négy, támfalra szerelt paddal is kiegészítenek. A munkálatok során 258 négyzetméteren teljesen kicserélik az aszfaltburkolatot, és áthelyeznek egy buszvárót is. A csomópont élhetőbbé tétele azért is időszerű, mert jelenleg is zajlik a szomszédos Petőfi híd teljes körű felújításának előkészítése.

Még több Ingatlan

Bringás beruházás indult Magyarországon: új tengely köti össze a fontosabb útvonalakat

Megszólalt Varga Mihály: több mint 50 milliárdos értékvesztésre derült fény a jegybanki ingatlanoknál

Már nem extra, hanem nélkülözhetetlen: alapközművé vált az épületekben a távközlési infrastruktúra

A híd rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési közbeszerzés már lezárult, így a két fejlesztés hosszú távon egységesebbé teheti a terület arculatát.

Kapcsolódó cikkünk

Kezdődhet a Petőfi híd felújítása

Életveszélyes állapotú részeket is találtak: milliós vizsgálat indult a hatalmas magyar műemlékben

Jelentős felújítás indul a forgalmas csomópontban: villamospályát és utat is javítanak novemberben

Bénulhat a közlekedés Budapest agglomerációjában: komoly lezárások jönnek a legforgalmasabb autópályákon

Ketyeg az óra: a magyar épületeket is eléri az uniós felújítási gyorsvonat

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Pánikhangulat a tőzsdéken - Kritikus adatra várnak a befektetők
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Megszólalt Varga Mihály: több mint 50 milliárdos értékvesztésre derült fény a jegybanki ingatlanoknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility