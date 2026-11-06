Zöld oázissal váltanák ki az aszfaltot az egyik legzsúfoltabb fővárosi csomópontban

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A kilencedik kerületi, jelentős forgalmat lebonyolító tér jelenleg leginkább csak kötelező átszállási pontként funkcionál, ám a fejlesztéssel kellemesebb és árnyékosabb környezetté válhat a járókelők számára. A BKM által kiírt feltételes közbeszerzési eljárásra az ajánlatokat e hónap közepéig, november 19-ig várják. A kivitelezési szerződés akkor léphet hatályba, ha a beruházáshoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás módosítását a fővárosi önkormányzat és a vállalat aláírja.

Forrás: Magyar Közlöny

A projekt egyik legfőbb célja a zöldfelületek növelése. Ennek érdekében helyenként megbontják a dupla soros bazaltkő szegélyeket és felszedik az aszfaltburkolat egy részét, aminek köszönhetően 220 négyzetméternyi teljesen új zöldterület jöhet létre. A teljes, 673 négyzetmétert érintő zöldítési program keretében hét új fát telepítenek, emellett 67 cserjét és talajtakarót, több mint 2100 évelőt, valamint 442 hagymás növényt ültetnek el. A növényzet fenntartásához egy nagyjából 430 négyzetméteres területet kiszolgáló automata öntözőrendszert is kiépítenek.

A nyertes kivitelezőnek az átadást követően két évig az utógondozási feladatokat is el kell látnia.

A növényzet gyarapítása mellett a tér infrastruktúrája is javul. A régi ülőfelületek egy részét elbontják, és a megmaradó kőszegélyek mentén újakat alakítanak ki, amelyeket négy, támfalra szerelt paddal is kiegészítenek. A munkálatok során 258 négyzetméteren teljesen kicserélik az aszfaltburkolatot, és áthelyeznek egy buszvárót is. A csomópont élhetőbbé tétele azért is időszerű, mert jelenleg is zajlik a szomszédos Petőfi híd teljes körű felújításának előkészítése.

A híd rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési közbeszerzés már lezárult, így a két fejlesztés hosszú távon egységesebbé teheti a terület arculatát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba