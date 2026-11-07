A nyomozó hatósághoz fordult az MNB a székháza ügyében

"A Magyar Nemzeti Bank és kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, az MNB-Ingatlan Kft. a sajtóban megjelent, a korábbi jegybanki vezetéshez köthető üzleti érdekeltségek támadására és a valótlan hírekre tekintettel 2026. november 4. napján benyújtotta beadványát az illetékes nyomozóhatóság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére" - fogalmaz közleményében a jegybank.
A beadványok tényszerűen és részletesen mutatják be azokat az intézkedéseket, amelyeket az új jegybanki vezetés az MNB ingatlanjainak üzemeltetését és a székházfelújításhoz kapcsolódó bankgarancia-lehívást érintően megvalósított
- folytatják.
A Magyar Nemzeti Bank új vezetése elkötelezett a jogszerű, átlátható és felelős gazdálkodás mellett és a továbbiakban is segíti a nyomozóhatóság munkáját.
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