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Nagy erőkkel indul a korszerűsítés: teljesen megújul a vasút a Balaton-parton
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Nagy erőkkel indul a korszerűsítés: teljesen megújul a vasút a Balaton-parton

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Tizenegy vasútállomás és megállóhely létesítményei újulnak meg az észak-balatoni vasútvonalon egy átfogó korszerűsítési projekt keretében – tudatta Facebook-bejegyzésében Magyarország Kormánya.
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A munkálatok első körben Polgárdi, Füle, Balatonfőkajár felső, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Csopak, Balatonarács, Balatonfüred és Aszófő vasúti infrastruktúráját érintik, míg a balatonalmádi helyszínen egy későbbi időpontban indul el a kivitelezés.

A kormány a projekt kapcsán hangsúlyozta, hogy a beruházás elsődleges célja az, hogy

a Balaton északi partján közlekedő vonatok utasait korszerűbb, biztonságosabb, kényelmesebb és mindenki számára könnyebben használható állomások és megállóhelyek fogadják.

A vasúti közlekedés színvonalának emelése mellett a munkálatoknak helyi településfejlesztési és gazdaságélénkítő szerepe is lesz.

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A fejlesztések egyúttal hozzájárulnak az érintett települések közterületeinek rendezéséhez és turisztikai vonzerejük erősítéséhez is

– zárul a tájékoztatás.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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