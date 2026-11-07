Nagy erőkkel indul a korszerűsítés: teljesen megújul a vasút a Balaton-parton

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A munkálatok első körben Polgárdi, Füle, Balatonfőkajár felső, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Csopak, Balatonarács, Balatonfüred és Aszófő vasúti infrastruktúráját érintik, míg a balatonalmádi helyszínen egy későbbi időpontban indul el a kivitelezés.

A kormány a projekt kapcsán hangsúlyozta, hogy a beruházás elsődleges célja az, hogy

a Balaton északi partján közlekedő vonatok utasait korszerűbb, biztonságosabb, kényelmesebb és mindenki számára könnyebben használható állomások és megállóhelyek fogadják.

A vasúti közlekedés színvonalának emelése mellett a munkálatoknak helyi településfejlesztési és gazdaságélénkítő szerepe is lesz.

A fejlesztések egyúttal hozzájárulnak az érintett települések közterületeinek rendezéséhez és turisztikai vonzerejük erősítéséhez is

– zárul a tájékoztatás.

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