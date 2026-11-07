Putyin kulcsembereivel bővült a béketárgyalásokra készülő orosz delegáció

Magas rangú katonai vezetők és diplomaták, köztük Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes is helyet kapott abban az orosz küldöttségben, amely a jövő héten tárgyalóasztalhoz ül az Egyesült Államok és Ukrajna képviselőivel. Az Abu-Dzabiban megrendezendő háromoldalú találkozó célja az ukrajnai háború lezárása, február óta pedig ez lesz az első ilyen jellegű egyeztetés a felek között.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax hírügynökségnek elmondta, hogy a keddre és szerdára tervezett tárgyalásokon az orosz delegációt ismét Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó vezeti főtárgyalóként. Most először csatlakozik azonban a küldöttséghez Szergej Rjabkov, valamint Jurij Zsigarlovszkij, a vezérkar egyik magas rangú tisztje is.

Rjabkov a külügyminisztériumban az észak- és dél-amerikai kapcsolatokért, a fegyverzet-ellenőrzésért, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáért, valamint az iráni atomprogrammal kapcsolatos ügyekért felel.

Zsigarlovszkij a vezérkar hadműveleti főcsoportfőnökségének helyettes vezetője, vagyis annak a testületnek a magas rangú tisztségviselője, amely a katonai tervezést és a hadműveleteket irányítja.

A delegáció munkájában részt vesz továbbá Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes és Igor Kosztyukov, az orosz katonai hírszerzés vezetője is. Ők mindketten jelen voltak már a korábbi tárgyalási fordulókon is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken, az orosz Biztonsági Tanács ülésén fogadta a küldöttség valamennyi tagját.

A találkozó televízióban is közvetített, nyilvános bevezetőjében az államfő köszönetet mondott az Egyesült Arab Emírségeknek a tárgyalások megszervezéséért, majd a szokásoknak megfelelően zárt ajtók mögött folytatták az egyeztetést a jövő heti találkozó előkészületeiről.

Az amerikai tárgyalófelek még a tél beállta előtt szeretnének áttörést elérni az elhúzódó konfliktusban. Washington közvetítésével legutóbb februárban tartottak béketárgyalásokat, még azelőtt, hogy az Egyesült Államok és Izrael háborút indított volna Irán ellen.

Forrás: Reuters

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