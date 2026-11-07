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Tömegek tüntetnek Európában az adatközpontok féktelen terjeszkedése ellen
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Tömegek tüntetnek Európában az adatközpontok féktelen terjeszkedése ellen

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Európa-szerte utcára vonultak a tiltakozók a hétvégén, hogy az adatközpontok féktelen terjedése ellen demonstráljanak. A polgárok és a környezetvédő szervezetek elsősorban a mesterséges intelligencia kiszolgálására épülő létesítmények hatalmas energiaigénye, környezeti terhelése és a társadalmi egyeztetés hiánya miatt követelnek azonnali építési moratóriumot - írta a Bloomberg.
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Szombaton több európai nagyvárosban is tömegek gyűltek össze. Az ír közszolgálati média beszámolója szerint Dublinban mintegy kétezren vonultak utcára, míg a finn YLE televízió arról adott hírt, hogy Helsinkiben 1300-an, emellett pedig több kisebb finn településen is demonstráltak. A megmozdulásokat egy pénteki amszterdami tüntetés előzte meg, ahol több százan gyűltek össze a Microsoft egyik adatközpontjánál, a rendőrséggel kialakult összecsapások végén pedig egy embert előállítottak.

A megmozdulásokat szervező, helyi civil és klímavédelmi csoportokat tömörítő Stop Dirty Data Centres koalíció célja az adatközpontok ellenőrizetlen terjedésének megállítása. A Skóciától Spanyolországig, valamint Franciaországtól Dániáig számos szervezetet egyesítő kezdeményezés

építési moratóriumot követel.

Álláspontjuk szerint fel kell függeszteni a beruházásokat mindaddig, amíg demokratikus úton el nem dől, miként szolgálhatja a mesterséges intelligencia és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra a közjót és a bolygó védelmét a technológiai óriáscégek profitérdekei helyett.

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A nagyvállalatok dollárszázmilliárdokat fektetnek a mesterséges intelligencia betanításához és működtetéséhez szükséges szerverparkokba. A rohamos terjeszkedés azonban egyre nagyobb aggodalmat kelt a helyi közösségekben a megnövekedett terület- és áramigény, valamint az emelkedő energiaköltségek miatt, miközben a lakosság alig érzékel valamit a beruházások gazdasági előnyeiből.

Írország a Microsoft, az Amazon és a Google befektetéseinek köszönhetően Európa egyik legnagyobb adatközpont-csomópontjává vált,

ám ennek komoly ára van, mivel a hivatalos statisztikák szerint 2025-ben már ezek a létesítmények feleltek az ország teljes mért áramfogyasztásának 23 százalékáért.

Finnországban szintén egyre feszültebb a helyzet, ahol a helyi ipari szövetség adatai szerint jelenleg mintegy 80 milliárd eurónyi adatközpont-beruházás áll tervezési vagy kivitelezési fázisban. Ebből csak a Google egy szeptemberi bejelentés alapján 13 milliárd eurót költ egy meglévő központ bővítésére és két új megépítésére, ami a vállalat eddigi legnagyobb európai beruházása. A szombati helsinki tüntetők nem véletlenül vonultak a parlament mellett a Google irodáihoz, ugyanis a közvéleményt mélyen felháborította, hogy a cég egyik építési területén már a környezeti hatásvizsgálat lezárása előtt kiirtották az erdőt, lehordták a termőföldet és utakat építettek. A kivitelező vállalat ellen büntetőeljárás indult, a finn kormány pedig új törvényjavaslattal igyekszik kordában tartani a szektor terjeszkedését.

Az európai tiltakozási hullám szorosan egybevág az Egyesült Államokban tapasztalható elégedetlenséggel. A tengerentúlon az adatközpontok gombamódra való szaporodása az e heti félidős választások egyik központi témájává vált, és a választók több államban is

olyan helyi tisztségviselőket juttattak pozícióba, akik kampányukban az építkezések leállítását vagy felfüggesztését ígérték.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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