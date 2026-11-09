8°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Brutálisan elszakadtak a lakásárak a jövedelmektől Magyarországon
Ingatlan

Brutálisan elszakadtak a lakásárak a jövedelmektől Magyarországon

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Magyarországon az elmúlt tíz évben az Európai Unió egyik legnagyobb mértékű romlása következett be a lakásárak és a jövedelmek viszonyában. Az Eurostat friss adatai szerint 2015 és 2025 között a magyar lakásár–jövedelem arány 26,5%-kal emelkedett, amivel Magyarország Portugália és Hollandia után a harmadik legnagyobb növekedést mutatta az EU-ban. Az uniós átlag ugyanebben az időszakban 6,8%-kal nőtt.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Az EU-ban 2025-re átlagosan 6,8 százalékkal emelkedett a lakásárak és a jövedelmek aránya 2015-höz képest, vagyis a lakások drágulása meghaladta a háztartások jövedelmének növekedését, ami megnehezítette a lakásvásárlást.

A tagállamok között azonban jelentős különbségek vannak: 17 országban romlott a lakások megfizethetősége e mutató alapján, míg 10-ben javult a helyzet.

A legnagyobb romlást Portugáliában mérték, ahol a mutató tíz év alatt 60,9%-kal emelkedett. Ezt Hollandia követte 34,3%-kal, majd Magyarország 26,5%-kal.

A következő helyeken Csehország és Spanyolország állt, előbbinél 25,8%-os, utóbbinál 24,5%-os növekedéssel. Az ellenpólust Románia jelenti 42,8%-os visszaeséssel, Finnországban 25,2%-kal, Bulgáriában 16,2%-kal csökkent a lakásár–jövedelem arány.

Még több Ingatlan

Rekordméretű üzletek születtek az ingatlanágazatban idén - Mutatjuk, melyek kerültek be a szakma legjobbjai közé

Új Stop Shop épült Magyarországon, hamarosan megnyitja kapuit

Megszólalt az Airbnb: nem a rövid távú lakáskiadás okozza a magyar lakhatási válságot

A magyar adat azért különösen fontos, mert a hazai lakáspiacról az elmúlt hónapokban egyszerre érkeztek a megtorpanásra és az újbóli drágulásra utaló jelek. A Portfolio korábban bemutatta, hogy az MNB lakásárindexe szerint a harmadik negyedévben minden településtípuson lassult az éves árdinamika, miközben negyedéves alapon országosan még minimális nominális és reálár-emelkedés történt.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a jegybank: látványos a megtorpanás a magyar lakáspiacon, de több helyen enyhén újra nőttek az árak

Megszólalt az Airbnb: nem a rövid távú lakáskiadás okozza a magyar lakhatási válságot

Az Eurostat idősora hosszabb távú keretbe helyezi ezt a folyamatot. A 2015–2025 közötti időszak egészét nézve

Magyarországon a lakásárak a háztartási jövedelmekhez képest is jelentősen feljebb kerültek.

Ez azt jelzi, hogy az ingatlanpiaci áremelkedés a jövedelmek bővüléséhez mérten is rontotta a lakásvásárlási pozíciót.

A mutató értelmezésénél fontos módszertani korlát, hogy nem abszolút megfizethetőségi rangsorról van szó. Az adat azt mutatja, hogyan változtak országos átlagban a lakásárak az egy főre jutó háztartási jövedelemhez képest, ezért

elfedheti a Budapest, a nagyvárosok és a kisebb települések közötti jelentős különbségeket.

Akkor emelkedik, ha a lakásárak gyorsabban nőnek, vagy lassabban csökkennek, mint a jövedelmek. Önmagában nem alkalmas annak megállapítására, hogy melyik országban kell a legtöbb évnyi jövedelem egy lakás megvásárlásához.

Ez Magyarország esetében különösen lényeges kitétel. Egy korábbi Portfolio-cikk a Deloitte adatai alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország az új lakások országos átlagárával európai összevetésben inkább a középmezőnyben található, miközben Budapesten ennél jóval magasabb négyzetméterár jellemző. Ugyanez az elemzés azt is kiemelte, hogy 2025-ben mindössze 12 ezer új lakás épült Magyarországon, ami ezer lakosra vetítve a vizsgált európai országok legalacsonyabb értéke volt.

A standardizált mutató idősora jól mutatja a magyar lakáspiac ciklikusságát.

Magyarországon a lakásár–jövedelem arány 2005-ben még 11,9%-kal volt a hosszú távú átlag felett, majd a 2008 utáni lakáspiaci korrekció és a gyenge keresleti környezet hatására tartósan süllyedt. A mélypont 2014-ben következett, amikor a magyar mutató 22,6%-kal volt a hosszú távú átlag alatt.

Innen indult el a visszaemelkedés. A mutató 2015-ben 83,25 ponton állt, 2022-re viszont 104,32 pontra emelkedett, ezzel a lakásárak jövedelmekhez viszonyított szintje ismét a hosszú távú átlag fölé került. A 2023-as korrekció után 2024-ben részleges visszarendeződés látszott, 2025-ben pedig a magyar érték 105,29 pontra ugrott. Ez 5,3%-os eltérést jelent a hosszú távú átlaghoz képest.

Az EU egészében ennél laposabb pálya rajzolódik ki. A standardizált uniós mutató két markáns csúcsot mutatott, 2007-ben, a globális pénzügyi válság előtt 7,9%-kal, 2022-ben pedig 7,4%-kal állt a hosszú távú átlag felett. 2025-ben az EU mutatója 100,03 pont volt, vagyis lényegében visszatért a hosszú távú átlag közelébe.

A magyar idősor rövid távon is erős kilengéseket mutat: a lakásár–jövedelem arány éves átlagos változási üteme 2023-ban Magyarországon mínusz 8,6% volt, 2025-ben viszont plusz 8,8%-ra ugrott. Ugyanezekben az években az EU-átlag mínusz 6,6%, illetve plusz 1,9% volt, vagyis a magyar mutató a visszaesésben és az újbóli emelkedésben is az uniós átlagnál nagyobb amplitúdót mutatott.

A magyar folyamat nagyságrendjét közérthetőbben mutatja, ha a lakásárakat és a háztartási reáljövedelmeket közös, 2015-ös bázisra tesszük. A magyar lakásárindex 2025-re 366,6 pontra emelkedett, miközben az egy főre jutó korrigált bruttó rendelkezésre álló háztartási reáljövedelem indexe nagyjából 155,5 pontra nőtt.

Ez az ábra módszertanilag kiegészítő grafikon, mert a jövedelmi sor reálértéken szerepel, a lakásárindex pedig nominális. Arra viszont jól használható, hogy érzékeltesse, mekkora különbség alakult ki a lakásárak és a háztartási jövedelmek vásárlóerejének pályája között.

A régiós összevetésben Magyarország helyzete szintén kedvezőtlen.

A 2015 és 2025 közötti változás alapján a magyar 26,5%-os emelkedés gyakorlatilag azonos nagyságrendű Csehország 25,8%-os adatával. Szlovéniában 18,2%-kal, Ausztriában 13,6%-kal, Szlovákiában 11,2%-kal nőtt a mutató. Horvátországban csak 1,5%-os emelkedés látszik, Lengyelországban 3,7%-kal, Romániában pedig 42,8%-kal csökkent a lakásár–jövedelem arány.

A magyar lakásárak alakulásában közben belső szerkezeti különbségek is megjelentek. A Portfolio korábban a zenga.hu adatai alapján arról írt, hogy országosan először lépte át az egymillió forintot a lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára, miközben Budapesten az év eleje óta inkább stagnálás látszott. Az országos emelkedésben szerepet játszott, hogy a korábbi drágulási hullám később érte el az olcsóbb térségeket.

A lakáspiaci megfizethetőséget a jövedelmekhez viszonyított árakon túl a hitelkamatok, az önerőkövetelmények, a háztartások jövedelmi eloszlása, a bérleti díjak és a kínálati korlátok is befolyásolják. Utóbbi szempontból különösen fontos, hogy az új lakások piacán továbbra is erősek a szabályozási és kínálati bizonytalanságok, bár a fejlesztők az 5%-os új lakásáfa határozatlan idejű meghosszabbítását a beruházási biztonság javulásaként értékelték.

Ha a lakásárak és a jövedelmek közötti olló tartósan nyitva marad, annak már nemcsak ingatlanpiaci, hanem szélesebb gazdasági következményei is lehetnek, a fiatalok önállósodásának kitolódásától a munkaerő-mobilitás gyengüléséig.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt az Airbnb: nem a rövid távú lakáskiadás okozza a magyar lakhatási válságot

Hároméves csúcsra ugrott a lakáskínálat az Otthon Start utolsó napjaira

Otthonrész program - Javaslat egy célzott, visszaforgó finanszírozású első lakás programra

Elszálltak az ingatlanárak Európában, egy mutatóban pedig ismét az utolsó helyen kullog Magyarország

Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit

Megszólalt a jegybank: látványos a megtorpanás a magyar lakáspiacon, de több helyen enyhén újra nőttek az árak

Címlapkép forrása: Heritage Art/Heritage Images via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában
Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen
Megszólalt az Airbnb: nem a rövid távú lakáskiadás okozza a magyar lakhatási válságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility