Brutálisan elszakadtak a lakásárak a jövedelmektől Magyarországon

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Az EU-ban 2025-re átlagosan 6,8 százalékkal emelkedett a lakásárak és a jövedelmek aránya 2015-höz képest, vagyis a lakások drágulása meghaladta a háztartások jövedelmének növekedését, ami megnehezítette a lakásvásárlást.

A tagállamok között azonban jelentős különbségek vannak: 17 országban romlott a lakások megfizethetősége e mutató alapján, míg 10-ben javult a helyzet.

A legnagyobb romlást Portugáliában mérték, ahol a mutató tíz év alatt 60,9%-kal emelkedett. Ezt Hollandia követte 34,3%-kal, majd Magyarország 26,5%-kal.

A következő helyeken Csehország és Spanyolország állt, előbbinél 25,8%-os, utóbbinál 24,5%-os növekedéssel. Az ellenpólust Románia jelenti 42,8%-os visszaeséssel, Finnországban 25,2%-kal, Bulgáriában 16,2%-kal csökkent a lakásár–jövedelem arány.

A magyar adat azért különösen fontos, mert a hazai lakáspiacról az elmúlt hónapokban egyszerre érkeztek a megtorpanásra és az újbóli drágulásra utaló jelek. A Portfolio korábban bemutatta, hogy az MNB lakásárindexe szerint a harmadik negyedévben minden településtípuson lassult az éves árdinamika, miközben negyedéves alapon országosan még minimális nominális és reálár-emelkedés történt.

Az Eurostat idősora hosszabb távú keretbe helyezi ezt a folyamatot. A 2015–2025 közötti időszak egészét nézve

Magyarországon a lakásárak a háztartási jövedelmekhez képest is jelentősen feljebb kerültek.

Ez azt jelzi, hogy az ingatlanpiaci áremelkedés a jövedelmek bővüléséhez mérten is rontotta a lakásvásárlási pozíciót.

A mutató értelmezésénél fontos módszertani korlát, hogy nem abszolút megfizethetőségi rangsorról van szó. Az adat azt mutatja, hogyan változtak országos átlagban a lakásárak az egy főre jutó háztartási jövedelemhez képest, ezért

elfedheti a Budapest, a nagyvárosok és a kisebb települések közötti jelentős különbségeket.

Akkor emelkedik, ha a lakásárak gyorsabban nőnek, vagy lassabban csökkennek, mint a jövedelmek. Önmagában nem alkalmas annak megállapítására, hogy melyik országban kell a legtöbb évnyi jövedelem egy lakás megvásárlásához.

Ez Magyarország esetében különösen lényeges kitétel. Egy korábbi Portfolio-cikk a Deloitte adatai alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország az új lakások országos átlagárával európai összevetésben inkább a középmezőnyben található, miközben Budapesten ennél jóval magasabb négyzetméterár jellemző. Ugyanez az elemzés azt is kiemelte, hogy 2025-ben mindössze 12 ezer új lakás épült Magyarországon, ami ezer lakosra vetítve a vizsgált európai országok legalacsonyabb értéke volt.

A standardizált mutató idősora jól mutatja a magyar lakáspiac ciklikusságát.

Magyarországon a lakásár–jövedelem arány 2005-ben még 11,9%-kal volt a hosszú távú átlag felett, majd a 2008 utáni lakáspiaci korrekció és a gyenge keresleti környezet hatására tartósan süllyedt. A mélypont 2014-ben következett, amikor a magyar mutató 22,6%-kal volt a hosszú távú átlag alatt.

Innen indult el a visszaemelkedés. A mutató 2015-ben 83,25 ponton állt, 2022-re viszont 104,32 pontra emelkedett, ezzel a lakásárak jövedelmekhez viszonyított szintje ismét a hosszú távú átlag fölé került. A 2023-as korrekció után 2024-ben részleges visszarendeződés látszott, 2025-ben pedig a magyar érték 105,29 pontra ugrott. Ez 5,3%-os eltérést jelent a hosszú távú átlaghoz képest.

Az EU egészében ennél laposabb pálya rajzolódik ki. A standardizált uniós mutató két markáns csúcsot mutatott, 2007-ben, a globális pénzügyi válság előtt 7,9%-kal, 2022-ben pedig 7,4%-kal állt a hosszú távú átlag felett. 2025-ben az EU mutatója 100,03 pont volt, vagyis lényegében visszatért a hosszú távú átlag közelébe.

A magyar idősor rövid távon is erős kilengéseket mutat: a lakásár–jövedelem arány éves átlagos változási üteme 2023-ban Magyarországon mínusz 8,6% volt, 2025-ben viszont plusz 8,8%-ra ugrott. Ugyanezekben az években az EU-átlag mínusz 6,6%, illetve plusz 1,9% volt, vagyis a magyar mutató a visszaesésben és az újbóli emelkedésben is az uniós átlagnál nagyobb amplitúdót mutatott.

A magyar folyamat nagyságrendjét közérthetőbben mutatja, ha a lakásárakat és a háztartási reáljövedelmeket közös, 2015-ös bázisra tesszük. A magyar lakásárindex 2025-re 366,6 pontra emelkedett, miközben az egy főre jutó korrigált bruttó rendelkezésre álló háztartási reáljövedelem indexe nagyjából 155,5 pontra nőtt.

Ez az ábra módszertanilag kiegészítő grafikon, mert a jövedelmi sor reálértéken szerepel, a lakásárindex pedig nominális. Arra viszont jól használható, hogy érzékeltesse, mekkora különbség alakult ki a lakásárak és a háztartási jövedelmek vásárlóerejének pályája között.

A régiós összevetésben Magyarország helyzete szintén kedvezőtlen.

A 2015 és 2025 közötti változás alapján a magyar 26,5%-os emelkedés gyakorlatilag azonos nagyságrendű Csehország 25,8%-os adatával. Szlovéniában 18,2%-kal, Ausztriában 13,6%-kal, Szlovákiában 11,2%-kal nőtt a mutató. Horvátországban csak 1,5%-os emelkedés látszik, Lengyelországban 3,7%-kal, Romániában pedig 42,8%-kal csökkent a lakásár–jövedelem arány.

A magyar lakásárak alakulásában közben belső szerkezeti különbségek is megjelentek. A Portfolio korábban a zenga.hu adatai alapján arról írt, hogy országosan először lépte át az egymillió forintot a lakóingatlanok átlagos hirdetési négyzetméterára, miközben Budapesten az év eleje óta inkább stagnálás látszott. Az országos emelkedésben szerepet játszott, hogy a korábbi drágulási hullám később érte el az olcsóbb térségeket.

A lakáspiaci megfizethetőséget a jövedelmekhez viszonyított árakon túl a hitelkamatok, az önerőkövetelmények, a háztartások jövedelmi eloszlása, a bérleti díjak és a kínálati korlátok is befolyásolják. Utóbbi szempontból különösen fontos, hogy az új lakások piacán továbbra is erősek a szabályozási és kínálati bizonytalanságok, bár a fejlesztők az 5%-os új lakásáfa határozatlan idejű meghosszabbítását a beruházási biztonság javulásaként értékelték.

Ha a lakásárak és a jövedelmek közötti olló tartósan nyitva marad, annak már nemcsak ingatlanpiaci, hanem szélesebb gazdasági következményei is lehetnek, a fiatalok önállósodásának kitolódásától a munkaerő-mobilitás gyengüléséig.

Címlapkép forrása: Heritage Art/Heritage Images via Getty Images