ÉVOSZ: évekre beragadhat a válságba a hazai építőipar

A négyszáz cég megkérdezésével készült kutatás rámutatott, hogy 2026 első félévében a vállalkozások több mint 43 százalékánál csökkent a nettó árbevétel az előző évhez képest, a visszaesést elkönyvelőknél pedig a zsugorodás mértéke átlagosan meghaladta a 30 százalékot.
A kilátások az év hátralévő részére sem biztatóak, mivel
a válaszadók 60 százaléka éves szinten is bevételcsökkenést vár.
A problémák gyökere egyértelműen a kereslet hiánya, amit a cégek 80 százaléka nevezett meg a legnagyobb akadályként, szoros összefüggésben a beruházások tömeges elhalasztásával vagy visszafogásával. A szűkülő piac rendkívül kiélezett versenyt hozott magával, ahol a szereplők túlnyomó többsége aránytalanul alacsony árajánlatokkal találkozik. Ennek következtében a vállalatok több mint háromnegyede egyáltalán nem tudott árat emelni az év első felében, miközben a működési költségeik folyamatosan nőnek.
A legkomolyabb terhet a munkaerőköltségek emelkedése jelenti, de a szállítási, energia- és alvállalkozói díjak is jelentősen megugrottak. Az árnyomás és a dráguló működés kettős szorításában a cégek 70 százaléka a jövedelmezőség romlásával számol 2026-ban. A helyzetet tovább súlyosbítják a fizetési késedelmek és az egyre terjedő lánctartozások, amelyek komoly likviditási kihívást jelentenek.
A bizonytalan gazdasági környezet a munkaerőpiacra is rányomja a bélyegét, így a következő fél évben a cégek fele kényszerül létszámcsökkentésre. Ezzel párhuzamosan viszont fennmaradt a strukturális szakemberhiány is, a vállalkozások harmada továbbra sem talál megfelelő munkaerőt, különösen a fizikai, az épületgépészeti és a magasabb műszaki végzettséget igénylő munkakörökben.
A nehézségek ellenére a vállalkozások igyekeznek előremenekülni. A versenyképesség megőrzése érdekében a költségoptimalizálás és a meglévő partnerkapcsolatok erősítése mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a munkatársak képzésére, valamint a digitális – köztük a mesterséges intelligenciára épülő – megoldások bevezetésére.
Szintén felértékelődtek a megrendelők részéről érkező fenntarthatósági és energiahatékonysági elvárások, amelyekhez a cégeknek gyorsan kell alkalmazkodniuk.
Bár a szektor szereplői folyamatosan keresik a hatékonyságnövelés útjait, az iparág egésze továbbra is komoly kihívásokkal küzd.
Koji László, az ÉVOSZ elnöke hangsúlyozta, hogy 2028 előtt nem várható érzékelhető fellendülés a hazai építőiparban.
A 2027-es évben a lakásépítések és -felújítások, valamint a kötöttpályás, vasúti beruházások jelenthetnek majd kapaszkodót és kitörési pontot a piacot kereső vállalkozások számára.
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