Megszólalt az Airbnb: nem a rövid távú lakáskiadás okozza a magyar lakhatási válságot

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A rövid távú lakáskiadás csak marginális szerepet játszik a magyar lakáspiacon, miközben érdemi gazdasági hatása van a turizmuson és a helyi szolgáltatásokon keresztül – állítja friss elemzésében az Airbnb. A platform mérése szerint 2025-ben 1,4 millió vendéget fogadtak a magyarországi házigazdák, a tevékenység pedig becslésük alapján 351 millió euróval járult hozzá a magyar GDP-hez.

A témáról korábban itt írtunk:

A lakhatási problémák okát a cég nem a rövid távú lakáskiadásban, hanem

a lakásépítések tartósan alacsony szintjében,

tartósan alacsony szintjében, az üresen álló lakások magas számában és

magas számában és az elmúlt évtizedben elszálló lakásárakban látja.

Az Airbnb adatai szerint 2025-ben a magyarországi házigazdák mintegy 1,4 millió vendéget fogadtak. A vállalat becslése alapján ez 351 millió euróval járult hozzá Magyarország GDP-jéhez, és körülbelül 13 600 munkahelyet támogatott közvetlen, közvetett és indukált hatásokon keresztül. A becslés az IMPLAN input-output modelljén alapul, amely a házigazdák bevételeit és az Airbnb-n keresztül Magyarországon megszálló vendégek költéseit veszi figyelembe.

Bár önmagában valóban nem okoz lakhatási válságot a rövid távú lakáskiadás, a korlátozást bevezető budapesti VI. kerületben valóban jelentősen csökkentek a lakások bérleti díjai, ami hozzájárul ahhoz, hogy a helyiek olcsóbban tudjanak hosszú távon bérlakáshoz jutni.



Az Airbnb szerint marginális a lakáspiaci hatás

A rövid távú lakáskiadás lakáspiaci szerepe az elmúlt években Magyarországon is kiemelt politikai és szakmai vitatémává vált, különösen Budapesten. A cég számításai alapján a tavaly legalább 120 éjszakára kiadott teljes lakások a mintegy 4,6 milliós lakásállománynak mindössze 0,12 százalékát tették ki. A 120 éjszakás küszöböt az Airbnb saját megfogalmazása szerint szigorú, szemléltető mutatóként alkalmazza, és azt is hozzáteszi: ez önmagában nem bizonyítja, hogy egy lakás ténylegesen kikerült volna a hosszú távú bérleti piacról.

A vállalat a KSH adataira hivatkozva azt emeli ki, hogy Magyarországon mintegy 564 ezer üresen álló lakóingatlan található, ami a teljes lakásállomány közel 12 százaléka. Az Airbnb értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy az üresen álló lakások száma több mint 99-szerese a gyakran használt Airbnb-szálláshelyekének. A vállalat szerint ebből az következik, hogy a lakhatási problémák kezelésében nem önmagában a rövid távú lakáskiadás korlátozása lehet a döntő tényező, hanem sokkal inkább a hosszú távon kihasználatlan lakásállomány, illetve az új lakáskínálat bővítésének kérdése.

Az üresen álló lakások nagy része ugyanakkor nem a lakhatási válság és a magas bérleti díjak jelentette nehézségeknek leginkább kitett helyeken található, hanem országosan, illetve Budapesten kerületenként elszórva.

A lakhatási válság régebbi és mélyebb probléma

Az Airbnb elemzése szerint a magyar lakhatási megfizethetőségi probléma nem az elmúlt néhány évben alakult ki, és nem vezethető vissza kizárólag a rövid távú lakáskiadás terjedésére. A cég az Eurostat lakásárindexére hivatkozva azt írja, hogy 2015 és 2025 negyedik negyedéve között a magyarországi lakásárak 290 százalékkal emelkedtek. Eközben a lakbérek 105 százalékkal nőttek 2015 óta.

A jelentés a probléma egyik fő strukturális okaként a lakásépítések tartósan alacsony szintjét azonosítja. Tény, hogy 2025-ben mindössze 12 062 új lakás készült el Magyarországon, ami 9,3 százalékos visszaesést jelentett az előző évhez képest. Az építési engedélyek alakulása alapján az Airbnb arra is rámutat, hogy a 2008-as pénzügyi válság után a lakásépítés érdemben visszaesett, és azóta sem állt vissza a korábbi szintekre. Számításuk szerint a jelenlegi építési ütem mellett közel fél évszázadba telne annyi lakást felépíteni Magyarországon, amennyi ma üresen álló lakásként szerepel a statisztikákban.

Budapesten az Airbnb szerint különösen látványos az ellentmondás. A gyakran igénybe vett Airbnb-szálláshelyek száma 2019 óta stabil, miközben a fővárosi kínálati lakbérek 2025 decemberére 114 százalékkal haladták meg a 2015-ös szintet. A cég szerint a fővárosban több mint 160 ezer lakás áll üresen, ami Budapest teljes lakásállományának körülbelül 16 százaléka.

Nem biztos, hogy a tiltás megoldja a lakhatási gondokat

Az Airbnb nemcsak magyar, hanem nemzetközi példákkal is alátámasztaná álláspontját. A vállalat egy korábbi elemzésére hivatkozva azt írja, hogy Amszterdamban és Barcelonában a rövid távú lakáskiadás szigorítása után jelentősen csökkent ugyan az Airbnb-szálláshelyek száma, de a hosszú távú lakbérek tovább emelkedtek. Amszterdamban 54 százalékkal, Barcelonában 24 százalékkal csökkent az Airbnb-szálláshelyek száma, miközben a hosszú távú lakbérek előbbiben 34, utóbbiban 37 százalékkal nőttek - írja elemzésében. Az Airbnb ebből azt a következtetést vonja le, hogy a rövid távú kiadás korlátozása önmagában nem feltétlenül javítja a lakhatás megfizethetőségét.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a rövid távú lakáskiadásnak ne lehetne lokális hatása egyes városrészekben vagy turisztikailag kiemelt területeken. A vállalat is elismeri, hogy a különböző városok és városrészek eltérő lakhatási és turisztikai kihívásokkal szembesülnek, ezért szerintük célzott, adatalapú szabályozásra van szükség.

Mennyi pénzt hoz a vendégfogadás?

Az Airbnb elemzése szerint

a platformon aktív magyar házigazdák jelentős része nem professzionális ingatlankiadóként működik.

A vállalat adatai alapján a magyarországi házigazdák mintegy 80 százaléka mindössze egy teljes ingatlant adott ki 2025-ben. Egy átlagos házigazda éves bevétele körülbelül 4600 euró volt.

A vállalat belső felmérése szerint a megkérdezett magyar házigazdák 42 százaléka mondta azt, hogy a vendégfogadásból származó jövedelem segített neki abban, hogy továbbra is saját otthonában élhessen. Emellett a válaszadók 70 százaléka a növekvő megélhetési költségek fedezésére fordította a bevételt. A cég ezzel azt hangsúlyozza, hogy a rövid távú lakáskiadás nemcsak befektetői tevékenységként értelmezhető, hanem sok esetben háztartási kiegészítő jövedelemforrásként is.

A válaszok alapja egy, a magyarországi házigazdák körében 2025. január 1. és 2025. december 31. között végzett Airbnb belső felmérés, 499, illetve 516 válaszadó részvételével.

Az Airbnb szerint a vendégek költései sem kizárólag a szállásadóknál jelennek meg. A vállalat becslése alapján

a Magyarországon megszálló Airbnb-vendégek 2025-ben összesen több mint 438,9 millió eurót költöttek.

A szállásdíjon felüli kiadások 38 százaléka vendéglátásra, 20 százaléka szórakozásra és kulturális programokra, 18 százaléka kiskereskedelemre, 14 százaléka napi élelmiszer-vásárlásra, 10 százaléka pedig helyi közlekedésre ment.

Az Airbnb arányos szabályozást kér

A vállalat szerint a rövid távú lakáskiadás mára nemcsak turisztikai funkciót tölt be, hanem rugalmas szálláslehetőséget is biztosít azoknak, akik munka, tanulmányok, orvosi kezelés vagy átmeneti lakhatási helyzet miatt keresnek ideiglenes megoldást.

Az Airbnb ezért tényeken alapuló párbeszédet és arányos szabályozást sürget.

A cég szerint a hatóságoknak olyan eszközökre és adatokra van szükségük, amelyekkel pontosan megérthető a rövid távú lakáskiadás valódi mértéke és hatása. A szabályozásnak pedig szerintük ott kell beavatkoznia, ahol ténylegesen lakhatási vagy turisztikai nyomás jelentkezik.

Magyarország lakhatási megfizethetőségi problémája valós és régóta fennáll, a rövid távú lakáskiadás azonban a teljes lakásállománynak csak kis részét érinti

– idézi a közlemény Gosia Kacprzykot, az Airbnb közép- és kelet-európai régióért felelős vezető közpolitikai menedzserét.

Hozzátette: az Airbnb azt szeretné, hogy a lakhatásról és a szabályozásról szóló viták

adatokon alapuljanak,

és olyan arányos intézkedésekre összpontosítsanak, amelyek egyszerre támogatják a helyi közösségeket és lehetővé teszik az alkalmi otthonmegosztást.

A vita ezzel aligha zárul le. A lakhatási válság valós probléma Magyarországon, különösen Budapesten és a nagyvárosokban, Az Airbnb mostani elemzése arra hívja fel a figyelmet, hogy a rövid távú lakáskiadás korlátozása önmagában nem biztos, hogy érdemi választ ad a lakásárak, a bérleti díjak és az új kínálat hiányának strukturális problémáira.

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