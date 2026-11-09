Rekordméretű üzletek születtek az ingatlanágazatban idén - Mutatjuk, melyek kerültek be a szakma legjobbjai közé

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Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A Portfolio idén is számos kategóriában ismeri el a legkiemelkedőbb hazai teljesítményeket. A megújult Év PM, FM, illetve Finanszírozási Tranzakciója elismerések mellett díjazzuk a legjobb lakóparkokat 150 lakás alatti és feletti bontásban, az iroda- és raktárbérleti tranzakciókat, valamint a legkiválóbb hotelprojektet is. Külön kategóriában értékeljük a 20 ezer négyzetméter alatti és feletti ipariingatlan-fejlesztéseket, az irodafejlesztéseket, a CETIN támogatásával megvalósuló Év Digitális Épületét, a külföldi és belföldi ingatlanbefektetési tranzakciókat, továbbá a piac legjelentősebb vállalatfelvásárlási és összeolvadási (M&A) ügyletét. Idén az alacsony számú átadásszám miatt viszont kimarad az év irodaprojektje díj.

Az „Év koncepciója” kategória döntősei a városi megújulás, az adaptív újrahasznosítás és a prémium lakóingatlan-fejlesztések legfrissebb példáit mutatják be. A projektek közös kérdése, hogyan lehet a történeti értékeket, a kortárs építészeti megoldásokat, a fenntarthatóságot és a piaci igényeket egy városi fejlesztésen belül összehangolni. A prezentációk között szerepel

a Deák Ferenc térre tervezett, 177 szobás Canopy by Hilton The Breuer Budapest lifestyle hotel,

hotel, a Klauzál utcai YARA Residence , amely védett homlokzat megőrzése mellett hoz létre 76 A+ energetikájú otthont,

, amely védett homlokzat megőrzése mellett hoz létre 76 A+ energetikájú otthont, valamint a Cordia Skyline Collectionje , amely a Marina City penthouse-lakásait önálló prémium márkaként pozicionálja.

, amely a Marina City penthouse-lakásait önálló prémium márkaként pozicionálja. Bemutatkozik továbbá a Metrodom Art Gallery, egy századfordulós raktárépület fenntartható rehabilitációja, illetve

egy századfordulós raktárépület fenntartható rehabilitációja, illetve a Forestay Villányi úti fejlesztése, amely a meglévő városi karakter megőrzését új lakóépületekkel és nyitott földszinti funkciókkal kapcsolja össze.

A hazai ingatlanpiac innovációs erejét és értékteremtő szerepét ünneplő rendezvény nemcsak a díjak átadásáról szól, hanem a szektor egyik legfontosabb kapcsolatépítő találkozója is. A vállalati és projektalapú sikerek mellett az egyéni teljesítmények is fókuszba kerülnek az Év Ingatlanpiaci Tehetsége elismeréssel, valamint a Futureal által alapított Darida Pál-emlékdíjjal. A sort a közönségszavazáson alapuló, fent említett Év Koncepciója elismerés, valamint egy Különdíj zárja.

A zsűrizés menete

A beadott pályázatok elbírálását a Portfolio szakemberei végzik, akik első körben egy pár darabos shortlist-et állítanak össze a jelentkezések és az éves teljesítmények közül. Ezt követően a szakma jeles képviselőit összefogó hibrid zsűri hozza meg a döntést a nyertesekről, két fázisban.

Első körben az aktuális év „Top50 ingatlanpiaci szereplője” adja le a szavazatát online a shortlist-ekre, majd az idén kilenctagú, élő zsűri is megszavazza a számukra kiemelt teljesítményeket. Az online és a helyszíni zsűri szavazatainak a súlya egyaránt 50-50% a végső elszámolásban, a két szavazás eredménye pedig kiadja a kategóriák győzteseit.

Idén összesen 18 kategóriában ismerjük el a legkiemelkedőbb hazai teljesítményeket.

Néhány kategóriában viszont más az elbírálás és a szavazás menete:

a Darida Pál-emlékdíj esetében a díj alapítója és a Portfolio szakértői választják ki a nyertest.

Az Év Koncepciója Díj esetében nem a szakmai zsűri hozza meg a nyertesről szóló döntést, hanem a Portfolio Property Awards közönsége a helyszínen.

A Portfolio Különdíj esetében a Portfolio szakértői jelölik ki a nyertest, így külsős jelentkezésre nincs lehetőség.

Az Év Digitális Épülete Díj esetében pedig szintén az alapító állítja össze a shortlistet, amit a zsűri értékel és választja ki a győztest.

És most lássuk a további shortlistet!

Év lakóprojektje – 150 lakás felett

1. Kincsem by Bayer I-V. (1385 lakás) – Bayer Property

A Kincsem by Bayer Budapest X. kerületében, az Örs vezér tere közelében megvalósuló nagyléptékű lakófejlesztés. Az I-V. ütem összesen 1385 lakást foglal magába, mélygarázsokkal, tárolókkal és földszinti kereskedelmi funkciókkal. A projekt a Gyógyszergyári utca környezetének rendezésével, közműfejlesztésekkel és parkosítással is hozzájárul a városrész megújulásához. Az M2-es metró, a 3-as villamos, az Árkád, a Sugár és az IKEA is gyorsan elérhető innen. A fejlesztés fő értéke a nagy lakásszám, a jó infrastruktúra és a több ütemben épülő, komplex lakókörnyezeti koncepció.

Forrás: Bayer honlap

2. Duna Terasz Vista (632 lakás) – D&B Real Estate Kft.

A Duna Terasz Vista a XIII. kerületi Foka-öböl partján épülő, 632 lakásos vízparti lakófejlesztés. Két épületből, 1-5 szobás lakásokból és 12 üzlethelyiségből áll, karakteres kapuformájú épülettel és hullámzó erkélyrendszerrel. A Cserhalom utca felől zöld passzázs vezet az öbölpart felé, a környezetet sétányok, pihenőterek és parkosított zónák újítják meg. A belső kertekben zöld oázis, pihenőkert és játszótér kap helyet. A szolgáltatásokat portaszolgálat, kamerarendszer, klubszoba, játszószoba, sportszertár és több közösségi tetőterasz egészíti ki.

Forrás: Duna Terasz Vista honlap

3. Beluga Bay (318 lakás) – iDOM Házépítő Kft.

A Beluga Bay az iDOM Házépítő Kft. XIII. kerületi, Népfürdő utcai prémium lakóprojektje. A Duna-parti lokáció, a Marina Part, a Duna Aréna, a Dagály és a Margit-sziget közelsége erős városi életstílust kínál. A tizenegy szintes épületben prémium okosotthonok és exkluzív penthouse lakások készülnek. A lakók számára mélygarázs, tárolók, üzlethelyiségek, privát fitness-wellness központ, recepció és belső oázis áll rendelkezésre. A központi hőszivattyús rendszer, mennyezeti hűtés-fűtés, fűtött padlók és üvegkorlátos teraszok a magas komfortot szolgálják.

Forrás: IDom

4. Erzsébet108 (203 lakás) – SunDell

Az Erzsébet108 a SunDell 203 lakásos zuglói fejlesztése az Erzsébet királyné útja 108-110. szám alatt. A projekt Budapest XIV. kerületének jól ellátott részén kínál modern, világos otthonokat. A fejlesztés két épületből, több lépcsőházból és 3-6 emeletes épülettömegekből áll. A lakópark környezetbarát fűtési-hűtési rendszerrel, egyedi hőmennyiségméréssel és kertkapcsolatos lakásokkal készül. A teremgarázsok, választható beállók, tárolók és az A+ energetikai besorolás a kényelmet és a korszerű működést erősítik.

Forrás: SunDell

5. Westside Grand I. (294 lakás) – Biggeorge Property

A Westside Grand I. a Biggeorge Property XIII. kerületi fejlesztése a megújuló Ferdinánd-negyedben. A projekt a Westend és a Nyugati pályaudvar közelségével belvárosközeli, mégis zöldebb városi lakókörnyezetet kínál. A földszinten üzletek és szolgáltatások, az első emeleten nagy belső kert és kertkapcsolatos lakások jelennek meg. A felsőbb szinteken tágas teraszos és panorámás otthonok kapnak helyet. A fejlesztés belső kerttel, parkosított terekkel, elektromosautó-töltési lehetőséggel és kerékpártárolókkal támogatja a fenntarthatóbb városi életet.

Forrás: Biggeorge

Év lakóprojektje – 150 lakás alatt

1. BAM Living Újpest (146 lakás) – BAM Development

A BAM Living Újpest Budapest IV. kerületében, a Tavasz utca 4. szám alatt épülő, 146 lakásos társasház. Kiemelt előnye, hogy az M3-as metró Újpest-központi végállomása akár egy percen belül elérhető gyalog. A lakáskínálatban kisebb és nagyobb alapterületű otthonok is megtalálhatók, mélygarázzsal és tárolókkal kiegészítve. A Simply Smart rendszer hűtés-fűtés, árnyékolás, világítás és beléptetés vezérlését teszi lehetővé. Az AA energetikai minősítés, a hanggátló szerkezetek és a korszerű nyílászárók a komfortos városi életet támogatják.

Forrás: BAM Development

2. Sasad Resort 8 / Sky (128 lakás) – Cordia

A Sasad Resort 8, vagyis a Sasad Resort Sky a Cordia újbudai, 128 lakásos fejlesztése. A projekt a XI. kerület zöldövezeti részén, a Sasad Resort több ütemű lakóparki koncepciójának folytatásaként valósul meg. Három épületrészből áll, erkélyes, teraszos és kertkapcsolatos lakásokkal. A lakók közösen használható élményparkot, játszóteret, szabadtéri edzőparkot, futópályát, kutyafuttatót és pihenőkertet érhetnek el. A fejlesztés fő értéke a természetközeli, mégis városi életmód, a szellős beépítés és a budai panoráma.

Forrás: Cordia

3. Árnyas 40 Villa Suites (102 lakás) – Biggeorge Property

Az Árnyas 40 Villa Suites prémium lakófejlesztés Budapest XII. kerületében, az Árnyas út 40/C alatt. A projekt közel két hektáros, parkosított telken valósul meg, hat elegáns, négyemeletes villaépülettel. Összesen 102 lakás készül, 52 és 132 négyzetméter közötti méretben. Az autómentes belső kertet az épületek alatti, összekapcsolt mélygarázsok teszik lehetővé. A prémium pozicionálást a nagy zöldfelület, a hegyvidéki lokáció, a teraszok, privát kertek és minőségi belsőépítészeti megoldások erősítik.

Forrás: Biggeorge

4. BudaPart VII. ütem (141 lakás) – Property Market

A BudaPart VII. üteméhez tartozó, 141 lakásos „K” lakóépület a Kopaszi-gát melletti városnegyed-fejlesztés része. A nyolcemeletes ház közvetlenül a BudaPart központi parkja mellett, a Lágymányosi-öböl és a Duna közelében található. A projekt egyszerre kínál vízparti, zöld környezetet és városi szolgáltatási hátteret. Az épületszárnyak védett belső kertet fognak közre, a kialakításban fontos szerepet kapnak a közösségi terek. A hibrid hőszivattyús és talajszondás gépészeti rendszer, valamint az AA+ energetikai besorolás a korszerű működést támogatja.

Forrás: Property Market

5. Furmint Házak III. (120 lakás) – Molnár Beton

A Furmint Házak III. a Szőlőliget Ökoparkban, a Naplás-tó tájvédelmi körzetének közelében épül. A projekt zöldövezeti, emberi léptékű lakókörnyezetet kínál, ahol a városi elhelyezkedés a természet közelségével párosul. A lakóépületek megújuló energiát hasznosító Stiebel Eltron fűtési-hűtési rendszerrel készülnek. Az okosotthon-megoldások és a hőszivattyús technológia a komfortot és az alacsonyabb energiaigényt szolgálják. A környezetben közösségi ház, szolgáltatások, játszótér és további városrészi fejlesztések erősítik az életminőséget.

Forrás: Molnár Beton

Év hotelprojektje

1. Moxy Budapest Downtown – Budapest

A Moxy Budapest Downtown a Marriott fiatalos Moxy márkájának első magyarországi szállodája. A VII. kerületi Kazinczy utcában, a belvárosi kulturális és szórakoztatónegyed közelében nyílt meg. A hotel lifestyle koncepcióra, közösségi terekre és városi életérzésre épít. A vendégélményt rooftop bár, 24/7 fitneszterem, meetingterek és élénk közösségi zónák egészítik ki. A projekt fenntarthatósági szempontból is jelentős, mivel BREEAM Excellent minősítést kapott.

Forrás: Forestay

2. The St. Regis Budapest – Budapest

A The St. Regis Budapest a márka első magyarországi szállodája, amely a Klotild-palotában kapott helyet. Az 5 csillagos luxushotel 102 szobával és lakosztállyal várja vendégeit Budapest belvárosában. A koncepció a történeti palota reprezentatív karakterét és a St. Regis nemzetközi luxusörökségét ötvözi. A vendégek számára személyre szabott szolgáltatások, köztük Butler Service is elérhető. A hotel destination dininggal, luxus spa-val és elegáns rendezvényterekkel bővíti Budapest felsőkategóriás szállodai kínálatát.

Forrás: St Regis

3. Mamaison Vibe Hotel – Budapest

A Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest a belváros szívében, a Duna és a főbb látnivalók közelében kínál új szálláshelyet. A 96 szobás hotel „retro soul, modern beat” hangulatra épül, fiatalos, színes enteriőrökkel. A szobák és lakosztályok 15-31 négyzetméteresek, összesen 199 férőhellyel. A szolgáltatások között lounge & bar, room service és 24 órás többnyelvű recepció szerepel. A projekt a klasszikus belvárosi lokációt lifestyle szemléletű, popkulturális dizájnnal egészíti ki.

Forrás: MaMaison

4. Birgés Hotel Lifestyle & View – Balatonfüred

A Birgés Hotel Lifestyle & View Balatonfüred új, prémium balatoni lifestyle szállodája. A hotel 102 szobával és lakosztállyal, 12 kategóriában várja a párokat, családokat és hosszabb tartózkodásra érkező vendégeket. A szobaár része az 1000 négyzetméteres wellness & spa, a fitneszterem és a reggeli használata. A gasztronómiai kínálatot az Amiral Étterem, a Compass Bar és a Horizont Rooftop & Pool Bar erősíti. A több medence, relaxációs terek és rooftop pool egész éves balatoni pihenésélményt kínálnak.

Forrás: Birgés

5. You Hotel Budapest – Budapest

A You Hotel Budapest a Szentkirályi utcában, az egyetemi negyed és a belvárosi látnivalók közelében nyílt meg. A négycsillagos hotel a volt Stühmer csokoládégyár és irodaépület átalakításával jött létre. A történeti karaktert kortárs, fiatalos szállodai funkciókkal egészítették ki. A homlokzaton visszaállították az eredeti Stühmer-feliratot, belül modern, városi dizájn jelenik meg. A hotelben étterem, bár, privát mozi, fitneszterem, coworking sarok és lounge is helyet kapott.

Forrás: You Hotel

Év logisztikai/ipari fejlesztése – 20 000 m² felett

1. CTPark Budapest Érd – CTP

A CTPark Budapest Érd a CTP új, stratégiai logisztikai parkja Budapest délnyugati agglomerációjában. A helyszín közvetlen kapcsolatot kínál az M6-os autópályához és gyors elérést az M0-s körgyűrűhöz. A park első ütemében modern raktárterületek készülnek, a BERD01 csarnok pedig a fejlesztés egyik meghatározó épülete. A projekt belföldi disztribúcióra, regionális logisztikára és nemzetközi szállítmányozásra is alkalmas. A fejlesztés ESG-szempontokat, megújulóenergia-használatot és BREEAM-minősítési célokat is követ.

Forrás: CTP

2. HelloParks Páty – HelloParks

A HelloParks Páty PT5 a vállalat nyugati agglomerációban épülő megaparkjának BigBox típusú csarnoka. A 42 128 négyzetméteres épület az M1-es autópálya közelében, az M0 és M7 gyors elérésével helyezkedik el. A fejlesztés korszerű, energiahatékony műszaki tartalommal és fenntarthatósági elvek mentén készült. A bérlői működést rugalmas csarnokterületek, A-kategóriás irodák, okosmegoldások és helyszíni szolgáltatások támogatják. A teljes épületet a Belden bérelte ki, amely európai gyártási tevékenységének jelentős részét helyezi ide.

Forrás: HelloParks

3. WLP Debrecen West-Ebes – Weerts

A WLP Debrecen West–Ebes a Weerts Logistics Parks fejlesztése Debrecen közvetlen közelében. Az M35-ös autópálya, a BMW-gyár, a debreceni repülőtér és az M3-as autópálya gyorsan elérhető. A park négy csarnokból, vasúti kapcsolattal és jelentős kamionparkoló-kapacitással valósul meg. A 32 910 négyzetméteres ütem a debreceni ipari régió gyors növekedésére reagál. A csarnokok BREEAM Very Good céllal, nagy belmagassággal, LED-világítással, sprinklerrel és rugalmas bérleményi egységekkel készültek.

Forrás: Weerts

4. IGPark Nyíregyháza – Innovinia

Az IGPark Nyíregyháza az Innovinia A-kategóriás ipari parkja Nyíregyháza ipari övezetében. A helyszín az M3-as autópálya közvetlen elérésével, jelentős ipari szereplők közelében található. Az első ütemben egy körülbelül 32 000 négyzetméteres built-to-suit könnyűipari gyártócsarnok valósult meg. A projekt egy nagyobb fejlesztési potenciállal rendelkező, 15 hektáros ipari park első jelentős üteme. A teljes közműellátás, 24/7 portaszolgálat, kamerarendszer, elektromosautó-töltés és saját parküzemeltetés korszerű működési környezetet biztosít.

Forrás: Innovinia

5. Panattoni Park Moson – Panattoni

A Panattoni Park Moson Mosonmagyaróváron, az osztrák-szlovák-magyar hármashatár közelében épül. A projekt az M1-es autópálya közelségével fontos nyugat-magyarországi és közép-európai logisztikai lokáció. Az első ütem 51 ezer négyzetméteres logisztikai csarnokként valósul meg. A fejlesztés első jelentős bérlője a Fiege: a vállalat eredetileg közel 18 000 m²-re szerződött az első épületben, majd növekvő üzleti igényeit követve további területeket bérelt, és mára a teljes parkot használja. A projekt BREEAM Excellent minősítést céloz, és elektromoskamion-parkolóval, illetve töltőinfrastruktúrával is bővül.

Forrás: Panattoni

Év logisztikai/ipari fejlesztése – 20 000 m² alatt

1. HelloParks Fót – HelloParks

A HelloParks Fót FT3/2 a vállalat északi agglomerációban megvalósuló logisztikai megaparkjának újabb üteme. A park az M0, M3 és M2 autóutak közelében található, így kedvező lokációt kínál városi és regionális logisztikához. Az FT3 épület a fóti megapark negyedik csarnoka, amely már a kivitelezés során teljes bérbeadottságot ért el. A műszaki tartalmat dokkolókapuk, szintbeli kapuk, LED-világítás, ESFR sprinkler, BMS és IoT-megoldások jellemzik. A fejlesztés a HelloParks fenntarthatósági és digitális működési stratégiájához illeszkedik.

Forrás: HelloParks

2. LogStar Park Fehérvár – Biggeorge

A LogStar Park Fehérvár a Biggeorge ipari-logisztikai üzletágának új fejlesztése Székesfehérvár közelében. A park az M7-es autópálya közelében helyezkedik el, jó kapcsolatot biztosítva Budapest és a Dunántúl felé. A hosszabb távú koncepció akár 450 000 négyzetméternyi ipari-logisztikai felépítményt is lehetővé tesz. A pályázati ütem 18 600 négyzetméteres fejlesztésként illeszkedik az első csarnokok közé. A park built-to-suit és spekulatív konstrukcióban is kínál rugalmas, magas minőségű ipari tereket.

Forrás: Biggeorge

3. VGP Park Kecskemét – VGP

A VGP Park Kecskemét a város déli ipari területén található, az M5-ös autópálya közelében. A lokációt a Mercedes-Benz gyár és a beszállítói környezet közelsége teszi különösen értékessé. A park logisztikai, könnyűipari és kereskedelmi tevékenységek számára kínál rugalmas területeket. A G épület 18 500 négyzetméteres fejlesztésként kapcsolódik a park bővüléséhez. A projekt energiahatékony műszaki megoldásokkal és bérlői igényekhez igazítható kialakítással készül.

Forrás: VGP

4. IGPark Kecskemét Dél – Innovinia

Az IGPark Kecskemét Dél (C) az Innovinia A-kategóriás ipari parkja a Mercedes-Benz gyár közelében. A park közvetlen M5-ös és 54-es főúti kapcsolattal rendelkezik, erős ipari-logisztikai környezetben. A C épület a park harmadik elkészült csarnoka, 16 424 négyzetméteres fejlesztésként. A 25 hektáros területen három csarnok összesen 57 000 négyzetméter gyártó- és raktárkapacitást kínál. A BREEAM-minősítés, ESG-vállalások és erőforrás-hatékony megoldások a fenntartható működést erősítik.

Forrás: Innovinia

5. Faedra Business Park – Faedra

A Faedra Business Park Budapest XXII. kerületében, az M0-M6 csomópont közelében épülő citylogisztikai fejlesztés. A projekt 9352 négyzetméter bérbe adható raktár- és irodaterületet kínál. Elsősorban kisebb és közepes városi logisztikai, szolgáltatói és könnyűipari igényekre reagál. A fejlesztés rugalmas műszaki kialakítással és energiahatékony működési koncepcióval készül. A raktározási és irodai funkciók egy helyszínen, korszerű üzleti környezetben jelennek meg.

Forrás: Faedra

Év raktárbérleti tranzakciója

1. Panattoni Park Moson – Bérlő: Fiege

A Panattoni Park Moson Mosonmagyaróváron, az osztrák-magyar-szlovák hármashatár közelében kínál stratégiai logisztikai lokációt. A helyszín az M1-es autópálya közvetlen elérésével alkalmas nemzetközi és regionális logisztikai feladatokra. A tranzakció a Fiege nyugat-magyarországi és közép-európai kapacitásainak bővítését támogatja. A projekt BREEAM Excellent célt, elektromoskamion-parkolót és töltőinfrastruktúrát is magában foglal.

2. Prologis Park Budapest-Sziget – Bérlő: Inter Cars Hungária

Az Inter Cars Hungária 28 041 négyzetméteres bérleti szerződését újította meg a Prologis Park Budapest-Szigetben. A szigetszentmiklósi park Budapest déli logisztikai alpiacának meghatározó helyszíne. Az M0-s körgyűrű közelsége jó kapcsolatot biztosít a főváros és az országos közlekedési hálózat felé. Az Inter Cars 2016 óta működik a parkban, a megújítás pedig a Prologisszal fennálló hosszú távú együttműködés folytatása. A tranzakció a bérlő növekedését és a lokáció iránti tartós bizalmat tükrözi.

3. CTPark Budapest Érd – Bérlő: bizalmas

A CTPark Budapest Érdben 80 231 négyzetméteres előbérleti megállapodás született egy nemzetközi logisztikai szereplővel. A tranzakció build-to-suit fejlesztéshez kapcsolódik, vagyis a csarnok a bérlő egyedi igényeire készül. Az érdi park az M6-os autópálya mellett, az M0, M1 és M7 gyors elérésével kínál stratégiai helyszínt. A volumen a hazai ipari-logisztikai piacon is kiemelkedő. A park hosszabb távon nagyméretű, korszerű és fenntartható A-kategóriás ipari területet kínálhat.

4. HelloParks Páty PT5 – Bérlő: Belden

A Belden a HelloParks Páty PT5 teljes, több mint 42 000 négyzetméteres területére kötött bérleti szerződést. A létesítmény a vállalat egyik legfontosabb európai gyártási központjává válik. A tranzakció a hollandiai és magyarországi gyártási tevékenységek összevonásához kapcsolódik. A pátyi park az M1 mellett, az M0 és M7 gyors elérésével alkalmas nemzetközi ellátási láncok kiszolgálására. A megállapodás a HelloParks egyik legjelentősebb bérbeadása, és erősíti a park ipari-gyártási szerepét.

5. IGPark Kecskemét Nyugat – Bérlő: ABB

Az ABB 11 300 négyzetméteres bérleményre hosszabbította meg szerződését az IGPark Kecskemét Nyugatban. A park Kecskemét-Kadafalva térségében, az M5-ös autópálya közelében található. Az Innovinia portfóliójához tartozó helyszín több nemzetközi ipari bérlőnek ad otthont. A megújítás a hosszú távú bérlői bizalom és a kecskeméti ipari lokáció fontosságának visszaigazolása. A park rugalmas infrastruktúrával és autópálya-közeli elhelyezkedéssel támogatja a gyártási és logisztikai tevékenységeket.

Év irodabérleti tranzakciója

1. Arena Corner – Tulajdonos: CPI; Bérlő: bizalmas

Az Arena Cornerben 13 952 négyzetméteres bérleti szerződés megújítására került sor. Az irodaház a Hungária körút és a Kerepesi út találkozásánál, a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló közelében található. A tranzakció jelentőségét a nagy volumen és a hosszú távú bérlői elköteleződés adja. A CPI korábbi felújításai során megújultak a közösségi terek, lobbik és fogadóterek. A megállapodás az épület versenyképességét és bérlőmegtartó erejét igazolja.

2. Centerpoint III – Tulajdonos: GTC; Bérlő: UNIQA Biztosító

Az UNIQA Biztosító több mint 6000 négyzetméterre kötött új bérleti szerződést a Centerpoint III-ban. A tranzakció a biztosítótársaság új székházfunkcióját szolgálja. A XIII. kerületi Váci úti irodafolyosón található épület a Centerpoint irodakomplexum folytatásaként valósult meg. A Centerpoint III összesen 36 000 négyzetméter modern iroda-, kereskedelmi és szolgáltatóterületet kínál. Az UNIQA megjelenése fontos bérlői visszaigazolás a GTC számára.

3. myhive Átrium Park – Tulajdonos: CPI; Bérlő: bizalmas

A myhive Átrium Parkban 6000 négyzetméteres új bérleti tranzakció valósult meg. Az épület a Váci úti irodafolyosó frekventált részén található, erős tömegközlekedési kapcsolatokkal. A CPI myhive koncepciója a klasszikus irodai funkciót közösségi és kényelmi szolgáltatásokkal egészíti ki. A rugalmas irodai megoldások és közösségi terek támogatják a mindennapi működést. A megújult hűtő-fűtő rendszer az irodák és közös terek komfortját erősíti.

4. Új KPMG székház – Tulajdonos: WING; Bérlő: KPMG

A WING több mint 8000 négyzetméteres új székházat fejleszt a KPMG számára a Váci úton. A projekt új bérleti megállapodásként és egyedi székházfejlesztésként is kiemelkedő. Az épületet már a tervezési fázistól a KPMG hosszú távú működési igényeire szabják. A lokáció a cég jelenlegi központjának közelében biztosít folytonosságot. A build-to-suit projekt modern, személyre szabott budapesti központot teremt a vállalat számára.

5. Budapest One – Tulajdonos: Futureal; Bérlő: BT

A BT 9000 négyzetméteres bérleti szerződését újította meg a Budapest One irodaházban. A megállapodás a Futureal őrmezői irodakomplexumának jelentős bérlőmegtartási tranzakciója. Az épület a Kelenföldi pályaudvar, az Etele tér és az M1-M7 bevezető szakaszai mellett található. A több ütemben megvalósult komplexum több mint 66 000 négyzetméter modern irodaterületet kínál. Fenntartható, energiahatékony megoldásai, zöldfelületei és szolgáltatásai versenyképes munkakörnyezetet biztosítanak.

Év ingatlanbefektetési tranzakciója – belföld

1. Árkád Szeged – Eladó: ECE; Vevő: HOME – Bonitás

Az Árkád Szeged értékesítése a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik kiemelkedő tranzakciója. A regionális jelentőségű bevásárlóközpont 42 000 négyzetméter bérbeadható területtel, 130 üzlettel és 1310 parkolóhellyel rendelkezik. A tranzakcióval Szeged meghatározó retail eszköze magyar tulajdonba került. Az ingatlan erős bérlői mixszel, stabil látogatottsággal és kiemelt piaci pozícióval bír. Az üzemeltetési és bérbeadási feladatokat a tulajdonosváltás után is az ECE Marketplaces látja el.

Forrás: Home

2. Capital Square – Eladó: CA Immo; Vevő: WING

A Capital Square megvásárlásával a WING tovább erősítette pozícióját a budapesti irodapiacon. A 34 000 négyzetméteres A+ kategóriás irodaház a Váci út és a Dózsa György út találkozásánál található. A lokáció az M3-as metró közelsége miatt Budapest egyik legkeresettebb üzleti csomópontja. A tranzakció jól illeszkedik a WING Váci úti portfóliójába. A BREEAM In-Use Very Good és Access4You minősítések hosszú távon is versenyképes eszközzé teszik az épületet.

3. H2Offices Phase II – Eladó: Skanska; Vevő: Erste Alapkezelő

A H2Offices második ütemének értékesítése a Skanska és az Erste Alapkezelő együttműködésének folytatása. Az Erste a korábbi első fázis után a második ütem megvásárlásával tovább erősítette prémium irodaportfólióját. A 22 000 négyzetméteres tranzakció a Váci úti irodafolyosó egyik újgenerációs irodakomplexumához kapcsolódik. A fejlesztés LEED Platinum, WELL Platinum és Access4You Gold minősítéseket céloz. Az ügylet a fenntartható irodafejlesztések iránti befektetői keresletet is visszaigazolja.

Forrás: Skanska

4. City Center Irodaház – Eladó: CPI; Vevő: Realis

A City Center irodaház értékesítése a belvárosi, újrapozicionálható ingatlanok iránti befektetői érdeklődést mutatja. A 9000 négyzetméteres épületet a Realis 4 Ingatlanbefektetési Alap vásárolta meg. A projekt különlegessége, hogy az ingatlan hotelként születik újjá Canopy by Hilton márkanév alatt. A tervek szerint 177 szobás szálloda, mélygarázs, rooftop étterem, tetőterasz, bár és kültéri fitnesz kap helyet benne. A tranzakció így egy funkcióváltó, városközponti fejlesztés alapját teremti meg.

Forrás: Realis

5. HelloParks Fót FT1 – Eladó: HelloParks; Vevő: CGL

A HelloParks Fót FT1 értékesítése a hazai ipari-logisztikai befektetési piac jelentős tranzakciója. A 46 000 négyzetméteres BigBox csarnok a fóti megapark első üteme. A park Budapest északi agglomerációjában, az M3 mellett, az M0 közelében helyezkedik el. Az FT1 teljes területét bérlők hasznosítják, így a vevő stabil, működő logisztikai eszközt szerzett. A BREEAM Excellent minősítés és EU Taxonomy megfelelés tovább növeli az ingatlan befektetési értékét.

Forrás: HelloParks

Év Digitális Épülete

1. PURO Hotel

A PURO Budapest a lengyel PURO Hotels első külföldi szállodájaként készül a Paulay Ede utcában. A 212 szobás hotel nyitását 2027 elejére tervezik. A márka működésében kiemelt szerepet kap a technológiaalapú vendégélmény. A korábbi PURO szállodákban önkiszolgáló check-in/check-out, smart TV, digitális szobavezérlés és vendégkommunikáció működik. A budapesti projekt fenntartható üzemeltetésre is törekszik, EU Ecolabel minősítési céllal.

Forrás: Puro

2. Sasad Resort Sunrise

A Sasad Resort Sunrise a Cordia XI. kerületi, 153 lakásos lakófejlesztése. A projekt digitalizációs karakterét az okostelefonról is vezérelhető mennyezeti hűtési-fűtési rendszer adja. A központi hőszivattyús technológia megújuló energiára épül, helyiségenként szabályozható komforttal. Az okosház-szemlélet célja az energiafogyasztás és a környezetterhelés csökkentése. A projekt A+2023 energetikai besorolással, alacsony primerenergia-igénnyel és magas megújulóenergia-aránnyal szerepel.

Forrás: Cordia

3. H2Offices A épület

A Skanska H2Offices A épülete intelligens irodaház a Váci úti irodafolyosón. A közel 27 000 négyzetméter bérbeadható területű épület már a bemutatási folyamatban is digitális eszközökre épített. A Skanska külön applikációt fejlesztett a lokáció, szolgáltatások, alaprajzok és fenntarthatósági megoldások bemutatására. Az épületben smart building rendszer, érintésmentes megoldások, intelligens hőmérséklet-szabályozás és okos vízmenedzsment működik. Ezek a megoldások az energia- és vízfelhasználás csökkentését, valamint a felhasználói komfort javítását szolgálják.

Forrás: Skanska

Év ingatlanbefektetési tranzakciója – külföld

1. 8 lengyel Auchan áruház – Vevő: Shopper Park Plus

A Shopper Park Plus nyolc, Auchan-hipermarket által lehorgonyzott lengyelországi retail parkot vásárolt meg. A tranzakció sale and leaseback konstrukcióban valósult meg, így az Auchan továbbra is horgonybérlő marad. A portfólió mintegy 208 000 négyzetméter bérbeadható területet foglal magában több lengyel városban. Az ügylet jelentősen növeli az SPP földrajzi diverzifikációját. A nagy telekterület további bérlői mix-optimalizálást, ESG-fejlesztéseket és elektromosautó-töltők telepítését is lehetővé teheti.

Forrás: SPP

2. Dekada S.A. retail portfólió – Vevő: Appeninn Nyrt.

Az Appeninn Nyrt. a Dekada S.A. 11 ingatlanból álló lengyel retail portfólióját vásárolta meg. A több mint 100 millió euró értékű tranzakció hét retail parkot és négy bevásárlóközpontot foglal magában. A portfólió összesen mintegy 53 000 négyzetméter bérbeadható területet kínál. Az ingatlanok jellemzően helyi és regionális mindennapi vásárlási igényeket szolgálnak ki. A több mint 95 százalékos kihasználtság és a diverzifikált bérlői kör stabil jövedelemtermelő eszközzé teszi a portfóliót.

Forrás: Dekada

3. Goodyear logisztikai központ, Tarnów – Vevő: Appeninn Nyrt.

Az Appeninn tarnówi Goodyear logisztikai központ-vásárlása a társaság lengyelországi ipari-logisztikai terjeszkedésének fontos eleme. Az ingatlan 56 343 négyzetméter nettó bérbeadható területű logisztikai létesítmény. Egyedüli bérlője a Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. A hosszú távú bérleti szerződés stabil cash-flow-t és erős bérlői hátteret biztosít. A tranzakció egyszerre jelent földrajzi diverzifikációt és nyitást a logisztikai eszközök irányába.

Forrás: Appeninn

4. Equilibrium irodaház 2, Bukarest – Vevő: Gránit Alapkezelő

A Gránit Alapkezelő által kezelt alap megvásárolta a bukaresti Equilibrium irodakomplexum második épületét. Az Equilibrium 2 Bukarest északi részén, a Floreasca–Barbu Văcărescu üzleti alpiac bejáratánál található. Az irodaház mintegy 20 000 négyzetméter prémium bérbeadható területet kínál 11 emeleten. A komplexum kiemelt fenntarthatósági, digitális és akadálymentességi jellemzőkkel rendelkezik. Az Equilibrium 2 WiredScore Platinum és Access4You Silver minősítésekkel is bír.

Forrás: Skanska

Év finanszírozási tranzakciója

1. Westend zöld refinanszírozás – 290 millió euró

A Westend 290 millió eurós zöld refinanszírozása a hazai ingatlanfinanszírozási piac egyik legnagyobb ügylete. A Gránit Pólus Csoport az Erste, UniCredit és K&H banki konzorciumával kötött hosszú távú megállapodást. A konstrukció zöld hitelként strukturált, így energiahatékonysági és fenntarthatósági szempontokhoz is kapcsolódik. A Westend Budapest egyik legismertebb vegyes funkciójú kereskedelmi és irodai komplexuma. Az ügylet a banki finanszírozói bizalmat is jelzi a hazai retail szektor egyik meghatározó eszköze iránt.

Forrás: Westend

2. Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest refinanszírozás

A Four Seasons Hotel Gresham Palace refinanszírozása a szállodai ingatlanfinanszírozási piac presztízsügylete. Az Erste Bank finanszírozása a meglévő hitelstruktúra megújítását és fejlesztési forrás biztosítását is szolgálta. A Gresham-palota Budapest egyik ikonikus, szecessziós műemléképülete a Lánchíd lábánál. A Four Seasons márka és a prémium lokáció különösen erős ingatlanpiaci pozíciót ad az eszköznek. A tranzakció hosszú távú finanszírozást és további értéknövelő beruházások alapját biztosítja.

Forrás: Getty Images

3. Etele Plaza refinanszírozás és új hitelkeret – 165 millió euró

Az Etele Plaza 165 millió eurós refinanszírozási és új hitelkeret-megállapodása a Futureal retail eszközének stabilitását erősíti. A finanszírozást az Erste és az UniCredit banki konzorciuma biztosítja. A futamidőt 2035-ig hosszabbították meg, ami hosszú távú bizalmat jelez az eszköz iránt. Az Etele Plaza Buda egyik legnagyobb és legmodernebb bevásárlóközpontja. Kiemelt közlekedési csomópontban, a Kelenföldi pályaudvar, M4-es metró és 1-es villamos közelében működik.

Forrás: Etele Plaza

4. Moxy Hotel és Residence Inn by Marriott Váci utca – 35 millió euró

Az Erste Bank Hungary közel 35 millió eurós hitelkeretet biztosít a Váci Utca Center átalakításához. A projektben dual-brand Marriott szálloda jön létre Moxy Hotels és Residence Inn by Marriott márkákkal. Az épületben összesen 289 szoba és 145 parkolóhely kap helyet. A tervezett nyitás 2027 első negyedéve. A tranzakció a belvárosi turizmus élénküléséhez, egy meglévő ingatlan újrapozicionálásához és a nemzetközi hotelmárkák budapesti terjeszkedéséhez kapcsolódik. 5. Urban Plaza Plus – KÖKI refinanszírozás Az Urban Plaza Plus legfeljebb 95 millió eurós refinanszírozási hitelkeretről kötött megállapodást a K&H és az OTP Bankkal. A konstrukció a korábbi, 63 millió eurós K&H-finanszírozást válthatja ki. A KÖKI Bevásárlóközpont a társaság meghatározó eszköze. Az üzleti modell a bérbeadásra, repozicionálásra, bérlői mix fejlesztésére és energetikai optimalizálásra épül. A refinanszírozás növelheti a társaság pénzügyi mozgásterét, miközben a tőzsdei jelenlét transzparensebb működést támogat.

Forrás: Forestay

A továbbiakban bemutatjuk azt a néhány izgalmas kategóriát, amelyekben szintén elismerjük az idei legjobbakat.

Az Év M&A üzletei között egyszerre jelentek meg banki, kiskereskedelmi és tőkepiaci irányok: az MBH Bank 80 százalékos tulajdonrészt szerzett az Otthon Centrumot összefogó holdingban, amivel a lakáshitelezés, biztosításközvetítés és ingatlanközvetítés közötti kapcsolat erősödhet; az Indotek Group az Auchan Magyarország fennmaradó 53 százalékának megvásárlásával teljes tulajdonossá vált, így egy országos retailhálózat és annak ingatlanportfóliója került egy befektetői kézbe; miközben a Shopper Park Plus tőkebevonása és az Urban Plaza Plus tőzsdei bevezetése a retail ingatlanok tőkepiaci finanszírozásának erősödését jelezte, új, nyilvánosan jegyzett ingatlanpiaci platformokat hozva létre a hazai piacon.

Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége kategória jelöltjei a hazai ingatlanszakma új generációjának sokszínűségét mutatják, míg az Év FM Üzlete kategória azt, hogy a facility management ma már messze túlmutat a hagyományos üzemeltetésen. Az Év PM Ügylete kategóriában pedig a property management digitalizációja került fókuszba. A Különdíj esetében a Portfolio szakértői jelölik ki a nyertest.

A Darida Pál-emlékdíjat a Futureal-csoport alapította Darida Pál, a Futureal-csoport korábbi tranzakciós és finanszírozási igazgatójának emlékére; a díj az ingatlanfinanszírozás kiemelkedő személyiségeit ismeri el.

Ezt a díjat 2025-ben Jávor Balázs, az UniCredit Bank Hungary ügyvezető igazgatója nyerte,

2024-ben Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank jegybanki eszköztárért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgatója.

2023-ban Nagy Gergely, az OTP Bank ügyvezető igazgató-helyettese,

2022-ben pedig Salamon György, az Erste Bank Hungary Ingatlanfinanszírozási területének osztályvezetője.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio