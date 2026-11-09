Új Stop Shop épült Magyarországon, hamarosan megnyitja kapuit

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A létesítményt november 3-án vette birtokba a CPI Property Group Hungary a generálkivitelező KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.-től. A hivatalos átadást megelőzően az épület megkapta a használatbavételi engedélyt, emellett a kapcsolódó utak és parkolók forgalomba helyezési eljárása is lezárult.

A beruházás keretében a bérlők fogadására előkészített üzlethelyiségek mellett kialakítottak egy 361 férőhelyes autós és egy buszparkolót, valamint kiépítették a megközelítéshez szükséges közúti és gyalogos infrastruktúrát is.

A bevásárlópark szerkezetépítési és külső munkálatai ezzel befejeződtek, a megnyitásig hátralévő időszakban a bérlői kialakítások és az üzletek berendezése zajlik majd.