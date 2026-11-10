A világsztárok miatt volt rá szükség: látványos belső felújítás zajlik a Sportarénában

Több mint 1,8 milliárd forintos, átfogó fejlesztési program keretében újul meg a 23 éves budapesti Sportaréna, hogy megőrizze pozícióját a nemzetközi és regionális rendezvényközpontok piacán - írja közleményében az üzemeltető Rampart Csoport. A beruházás első lépéseként elkészült a fellépőket kiszolgáló művészfalu egy része, amelyet a napokban mutattak be a nyilvánosságnak.

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A munkálatok első ütemében

négy fellépői öltöző,

a hozzájuk tartozó fürdőszobák,

egy produkciós iroda,

a fő előtér,

valamint az egyik legfontosabb közlekedőfolyosó kapott új arculatot a közel kétezer négyzetméteres művészfaluból.

A helyiségeket modern bútorokkal, új burkolatokkal, akusztikus falpanelekkel, korszerű világítási és infokommunikációs rendszerekkel szerelték fel.

A művészöltöző előtte-utána. Forrás: Rampart Csoport

A beruházássorozat fő mozgatórugója, hogy a létesítmény a nemzetközi turnék számára a jövőben is vonzó állomás maradjon. A világsztárok és produkciós stábjaik egyre magasabb technikai, logisztikai és kényelmi elvárásokat támasztanak - hangsúlyozta Kárpáti Péter, a Rampart Csoport társtulajdonosa és ügyvezetője a közleményben. Ezek maradéktalan teljesítése ma már

alapfeltétele annak, hogy a budapesti helyszín sikeresen versenyezzen a környező országok legmodernebb rendezvényközpontjaival.

Művészöltöző előtte-utána. Forrás: Rampart Csoport

A most lezárult szakasz elsősorban a fellépők és a háttércsapatok munkakörülményeit javította, a hosszú távú tervek pedig a látogatói élmény fokozására is kiterjednek. A közönség számára a színpadi produkciók mellett egyre fontosabbá válik

a kényelmes környezet,

a gyors és színvonalas kiszolgálás,

valamint a minőségi vendéglátás.

A több ütemben megvalósuló korszerűsítést az Aréna zavartalan működése mellett, a rendezvénynaptárhoz igazítva hajtják végre.

Címlapkép forrása: Magyar Távirati Iroda Zrt via MTI