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A világsztárok miatt volt rá szükség: látványos belső felújítás zajlik a Sportarénában
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A világsztárok miatt volt rá szükség: látványos belső felújítás zajlik a Sportarénában

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Több mint 1,8 milliárd forintos, átfogó fejlesztési program keretében újul meg a 23 éves budapesti Sportaréna, hogy megőrizze pozícióját a nemzetközi és regionális rendezvényközpontok piacán - írja közleményében az üzemeltető Rampart Csoport. A beruházás első lépéseként elkészült a fellépőket kiszolgáló művészfalu egy része, amelyet a napokban mutattak be a nyilvánosságnak.
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A munkálatok első ütemében

  • négy fellépői öltöző,
  • a hozzájuk tartozó fürdőszobák,
  • egy produkciós iroda,
  • a fő előtér,
  • valamint az egyik legfontosabb közlekedőfolyosó kapott új arculatot a közel kétezer négyzetméteres művészfaluból.

A helyiségeket modern bútorokkal, új burkolatokkal, akusztikus falpanelekkel, korszerű világítási és infokommunikációs rendszerekkel szerelték fel.

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A művészöltöző előtte-utána. Forrás: Rampart Csoport

A beruházássorozat fő mozgatórugója, hogy a létesítmény a nemzetközi turnék számára a jövőben is vonzó állomás maradjon. A világsztárok és produkciós stábjaik egyre magasabb technikai, logisztikai és kényelmi elvárásokat támasztanak - hangsúlyozta Kárpáti Péter, a Rampart Csoport társtulajdonosa és ügyvezetője a közleményben. Ezek maradéktalan teljesítése ma már

alapfeltétele annak, hogy a budapesti helyszín sikeresen versenyezzen a környező országok legmodernebb rendezvényközpontjaival.

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Művészöltöző előtte-utána. Forrás: Rampart Csoport

A most lezárult szakasz elsősorban a fellépők és a háttércsapatok munkakörülményeit javította, a hosszú távú tervek pedig a látogatói élmény fokozására is kiterjednek. A közönség számára a színpadi produkciók mellett egyre fontosabbá válik

  • a kényelmes környezet,
  • a gyors és színvonalas kiszolgálás,
  • valamint a minőségi vendéglátás.

A több ütemben megvalósuló korszerűsítést az Aréna zavartalan működése mellett, a rendezvénynaptárhoz igazítva hajtják végre.

Címlapkép forrása: Magyar Távirati Iroda Zrt via MTI

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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