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Bezuhantak a keresések Magyarországon, ezt hozta az Otthon Start Program vége
Ingatlan

Bezuhantak a keresések Magyarországon, ezt hozta az Otthon Start Program vége

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Jelentősen visszaesett a lakáspiaci kereslet az Otthon Start Program október végi kifutása után. Mivel sokan előrehozták a vásárlásukat a határidő lejárta előtt, november elejére drasztikusan csökkent az ingatlanmegtekintések és a vételi ajánlatok száma - írja közleményében a Duna House. A piac érdemi élénkülése várhatóan csak az új, Wekerle Plusz program teljes körű banki elindulásától remélhető.
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November első napjaiban meredeken zuhant az érdeklődés a lakások iránt a Duna House adatai szerint: az ingatlanmegtekintések száma mintegy 40 százalékkal, a keresletindex pedig 20-25 százalékkal esett vissza az egy hónappal korábbi szinthez képest.

Az október 31-i Otthon Start-határidő közeledtével a vevők igyekeztek mielőbb lezárni a tranzakcióikat, emiatt

október utolsó tíz napjában több mint kétszer annyi adásvétel történt, és másfélszer több vételi ajánlat érkezett,

mint a hónap elején. Ezeket a szerződéseket jellemzően olyanok kötötték meg, akik már korábban kiválasztották a megfelelő ingatlant, ezáltal a novemberre vagy decemberre tervezett vásárlásaikat is előrehozták.

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A vevők óvatosabbá váltak, és a DH adatai szerint munkanaponként harmadával kevesebb ajánlatot tesznek. Bár a tényleges adásvételek száma jelenleg az október eleji szinten mozog, ezek nagyrészt még a korábban megkezdett keresések lezárásai. A megváltozott piaci helyzetben az eladók is kénytelenek engedékenyebbnek lenni, így az irányárból számított átlagos alku mértéke a korábbi 4,3 százalékról 4,8 százalékra emelkedett.

A jelenlegi lassuláshoz szorosan kapcsolódik az október 28-án indult új támogatási rendszer, a Wekerle Plusz is, amelyre a bankok éppen ezekben a hetekben állnak át. Az új konstrukció az Otthon Starthoz képest jóval szűkebb réteget céloz, hiszen kizárólag a 45 év alattiak vehetik igénybe, ráadásul használt lakás vásárlása esetén a korábbi 3 százalék helyett 5 százalékos kamattal kínál hitelt.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője rámutatott, hogy

a szigorodó feltételek és a drágább hitelek miatt a kereslet egy része tartósan kieshet a piacról.

A szakértő szerint a következő időszakban az októberinél alacsonyabb forgalomra kell számítani, némi fellendülést pedig majd csak a december hozhat, amikor a banki átállások lezárulnak, és a fiatal, első lakásukat vásárlók visszatérnek a piacra.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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