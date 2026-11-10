Bezuhantak a keresések Magyarországon, ezt hozta az Otthon Start Program vége

Jelentősen visszaesett a lakáspiaci kereslet az Otthon Start Program október végi kifutása után. Mivel sokan előrehozták a vásárlásukat a határidő lejárta előtt, november elejére drasztikusan csökkent az ingatlanmegtekintések és a vételi ajánlatok száma - írja közleményében a Duna House. A piac érdemi élénkülése várhatóan csak az új, Wekerle Plusz program teljes körű banki elindulásától remélhető.

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

November első napjaiban meredeken zuhant az érdeklődés a lakások iránt a Duna House adatai szerint: az ingatlanmegtekintések száma mintegy 40 százalékkal, a keresletindex pedig 20-25 százalékkal esett vissza az egy hónappal korábbi szinthez képest.

Az október 31-i Otthon Start-határidő közeledtével a vevők igyekeztek mielőbb lezárni a tranzakcióikat, emiatt

október utolsó tíz napjában több mint kétszer annyi adásvétel történt, és másfélszer több vételi ajánlat érkezett,

mint a hónap elején. Ezeket a szerződéseket jellemzően olyanok kötötték meg, akik már korábban kiválasztották a megfelelő ingatlant, ezáltal a novemberre vagy decemberre tervezett vásárlásaikat is előrehozták.

A vevők óvatosabbá váltak, és a DH adatai szerint munkanaponként harmadával kevesebb ajánlatot tesznek. Bár a tényleges adásvételek száma jelenleg az október eleji szinten mozog, ezek nagyrészt még a korábban megkezdett keresések lezárásai. A megváltozott piaci helyzetben az eladók is kénytelenek engedékenyebbnek lenni, így az irányárból számított átlagos alku mértéke a korábbi 4,3 százalékról 4,8 százalékra emelkedett.

A jelenlegi lassuláshoz szorosan kapcsolódik az október 28-án indult új támogatási rendszer, a Wekerle Plusz is, amelyre a bankok éppen ezekben a hetekben állnak át. Az új konstrukció az Otthon Starthoz képest jóval szűkebb réteget céloz, hiszen kizárólag a 45 év alattiak vehetik igénybe, ráadásul használt lakás vásárlása esetén a korábbi 3 százalék helyett 5 százalékos kamattal kínál hitelt.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője rámutatott, hogy

a szigorodó feltételek és a drágább hitelek miatt a kereslet egy része tartósan kieshet a piacról.

A szakértő szerint a következő időszakban az októberinél alacsonyabb forgalomra kell számítani, némi fellendülést pedig majd csak a december hozhat, amikor a banki átállások lezárulnak, és a fiatal, első lakásukat vásárlók visszatérnek a piacra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images