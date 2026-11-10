Harmincmillió eurós hitelmegállapodás: hatalmas magyar lakóberuházás folyik a határon túl

Harmincmillió eurós hitelmegállapodást kötött a magyar KÉSZ Csoport a Raiffeisen Bank Romaniával a bukaresti Corallis Apartments lakópark felépítésére - írja közleményében a cég. A 221 lakásos beruházás kivitelezése a tervek szerint halad, az ingatlanok több mint fele pedig már most gazdára talált.

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A most bevont banki forrás a vállalatcsoport saját tőkéjét és a beérkezett vevői előlegeket egészíti ki, így

stabil pénzügyi hátteret garantál a projekt befejezéséhez.

Az öt épületből álló lakóparkhoz egy több mint hatezer négyzetméteres, parkosított zöldterület, tóparti sétány, valamint számos sportolási és szabadidős lehetőség is tartozik majd. A környezettudatosság jegyében a beruházás a BREEAM Excellent fenntarthatósági minősítés elérését tűzte ki célul.

A projekt a cégcsoport tagvállalatainak együttműködésében, saját beruházásként valósul meg.

A fejlesztési feladatokat a KÉSZ Ingatlan fogja össze, míg a generálkivitelezésért a romániai piacon 2001 óta jelen lévő KÉSZ Romania felel. A vállalatcsoport ismeri a helyi piacot: első romániai saját fejlesztésük a kolozsvári, prémiumkategóriás Hexagon Offices irodaház volt.

Címlapkép forrása: KÉSZ Csoport