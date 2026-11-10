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Körözés és jegybanki feljelentések közepette passzolta át a tulajdonos a többszáz milliós budai villát
Ingatlan

Körözés és jegybanki feljelentések közepette passzolta át a tulajdonos a többszáz milliós budai villát

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Újabb értékes ingatlan került a képbe a Magyar Nemzeti Bank alapítványaihoz kapcsolódó botrányban. A nemzetközi körözés alatt álló Matolcsy Ádám sógorához, Meloche Guyeonhoz került egy ikonikus ingatlant, a budai Farkas-villát birtokló cég. Az új tulajdonos egy olyan üzletembertől vette át a társaságot, aki korábban szorosan kötődött a letartóztatásokig fajuló ügyben érintett Matolcsy-körhöz - írta meg a Telex.
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Augusztusban Matolcsy Ádám feleségének testvére, Meloche Guyeon lett a budai Farkas-villát tulajdonló Fusion Catering Zrt. egyedüli tulajdonosa, miután átvette a társaságot Zavadszky Norbert érdekeltségétől. A műemlékvédelem alatt álló Kis-Sváb-hegyi ingatlant a cég még 2021-ben vásárolta meg a XII. kerületi önkormányzattól 204 millió forintért, miután

az értékbecslés során egy vitatott, ötvenszázalékos diszkontot alkalmaztak.

Zavadszky Norbert tavaly júliusban szerezte meg a villát birtokló társaságot. Elmondása szerint a súlyosan leromlott állapotú épületet eredetileg felújítási céllal vette meg, de a munkálatok a vártnál sokkal összetettebbnek bizonyultak, ezért döntött az értékesítés mellett. Az üzletember korábban elismerte, hogy szakmai kapcsolatban állt Matolcsy Ádámmal, ám állítása szerint ez a viszony még az idei év első felében, jóval a nyár végi tranzakció előtt megszakadt. Az új tulajdonossal elmondása alapján kizárólag az adásvétel kapcsán egyeztetett, amelynek részleteiről üzleti titokra hivatkozva nem árult el többet.

Zavadszky neve az elmúlt időszakban több, a Matolcsy családhoz köthető ügyben is felbukkant.

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Cége 2025 közepén szerzett részesedést abban a Quartz Befektetési Alapkezelőben, amely azt a magántőkealapot is kezelte, ahová Matolcsy György jegybankelnökségének utolsó napjaiban megpróbálták átjátszani a jegybanki alapítványi vagyont. Bár a szerződést az új jegybanki vezetés felbontotta, a gyanús ügyletek nyomán idén októberben Matolcsy Györgyöt is őrizetbe vették. Az alapkezelőben ráadásul Zavadszkyval egy időben szerzett tulajdonrészt az a Stofa György is, aki jelenleg Matolcsy Ádámhoz hasonlóan nemzetközi körözés alatt áll.

A villa körüli összefonódásokat erősíti, hogy a felújítás tervezőjeként 2025 végén a Matolcsy Ádám barátjaként ismert Somlai Bálint érdekeltségébe tartozó Raw Plan Kft. jelent meg. Ugyanehhez a cégcsoporthoz köthető a Magyar Nemzeti Bank székházának túlárazott, 105 milliárd forintos felújítása is, amely miatt a jegybank új vezetése tavaly hűtlen kezelés és csalás gyanújával tett feljelentést, idén pedig polgári peres úton 27 milliárd forintot követel vissza a kivitelezőtől.

A Matolcsy-kör luxuséletmódja már korábban is a figyelem középpontjába került Matolcsy Ádám felesége, a korábban influenszerként ismert Matolcsy-Meloche Nicole révén, aki 2024 végén a férjével közösen már komolyabb belvárosi ingatlanügyletekbe is bekapcsolódott.

Az új villatulajdonos, Meloche Guyeon és a házaspár egyelőre nem reagált a Telex az adásvétellel kapcsolatos kérdéseire, amelyeket cégén keresztül Matolcsy-Meloche Nicole-nak is elküldtek.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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