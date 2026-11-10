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Megszólaltak a cégvezetők: alapvető igény az aznapi kiszállítás, fordulat jön a logisztikai piacon
Ingatlan

Megszólaltak a cégvezetők: alapvető igény az aznapi kiszállítás, fordulat jön a logisztikai piacon

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Majdhogynem alapelvárássá vált az aznapi és másnapi kiszállítás a Prologis és a The Harris Poll idén augusztusban készült, több mint 1800 globális cégvezető megkérdezésén alapuló, 2027-es iparági előrejelzés szerint. Alapjaiban írja át az ellátási láncok működését az energiabiztonság, a mesterséges intelligencia, a kereskedelempolitika és a változó fogyasztói elvárások együttes hatása, ezzel párhuzamosan pedig az energiaellátás megbízhatósága és a gyorsaság határozza meg a logisztikai döntéseket, háttérbe szorítva a hagyományos költségszempontokat.
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A logisztikai telephelyek kiválasztásánál az áramellátás biztonsága lépett elő a legfontosabb szemponttá, megelőzve a közlekedési kapcsolatokat, az automatizáltságot és még a bérleti díjakat is. A vezetők kétharmada szerint az energiaköltségek komoly terhet rónak a működésre, 95 százalékuk pedig már

alapfeltételként kezeli a megbízható energiainfrastruktúrát a bérleti szerződések megkötésekor.

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Forrás: ProLogis kutatás. Cím: Tényezők, amelyek a legnagyobb hatással vannak a következő logisztikai helyszín megválasztására.

Bár a vállalatok 58 százaléka rendelkezik már átfogó tartalékrendszerekkel – ami egy év alatt 12 százalékpontos növekedést jelent –, a teljes helyszíni energiafüggetlenséget eddig csupán 23 százalékuknak sikerült elérnie.

A stabil áramellátással rendelkező raktárak iránti kereslet így jelenleg jóval meghaladja a piaci kínálatot.

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A geopolitikai feszültségek, különösen a növekvő vámtarifák és a szállítási útvonalakat érintő konfliktusok miatt a cégek tömegesen alakítják át globális hálózataikat. Egyetlen év alatt 15 százalékponttal, 36 százalékra csökkent azon vállalatok aránya, amelyek változatlanul hagyják jelenlegi nemzetközi jelenlétüket. A döntéshozók egyszerre alkalmazzák

  • a beszállítói bázisok diverzifikálását,
  • a regionalizációt,
  • valamint a termelés közeli vagy hazai piacokra történő visszatelepítését.

A megkérdezettek 93 százaléka egyetért abban, hogy 2030-ra a rugalmas alkalmazkodóképesség fontosabb versenyelőnyt jelent majd, mint a méretgazdaságosság vagy a költséghatékonyság. A helyi hálózatok kiépítése ugyanakkor új kihívást is teremt, mivel a cégek kétharmada szigorú helyi szabályozásokkal szembesül, elsősorban a károsanyag-kibocsátási normák terén.

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Forrás: ProLogis kutatás. Cím: A jelenlegi ellátási lánc-készenléti szint

A technológiai fejlesztések terén a mesterséges intelligencia éles határvonalat húz a piaci szereplők közé. A válaszadók kétharmada szerint az AI alkalmazása máris komoly versenyelőnyt biztosít számukra, közel tíz százalékuk pedig kifejezetten arra használja a technológiát, hogy piacot hódítson el a nagyobb versenytársaktól.

A legfontosabb fejlesztési iránynak

  • a kereslet-előrejelző algoritmusokat (43%)
  • és az önálló döntéshozatalra képes, úgynevezett ágensalapú végrehajtó rendszereket (39%) tartják.
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Forrás: ProLogis kutatás. Cím: Elsődleges AI-használati területek

A technológia széles körű kiterjesztését jelenleg főként az alábbi faktorok nehezítik:

  • a meglévő, elavult informatikai rendszerekbe való integráció (27%),
  • a kiberbiztonsági kockázatok (26%)
  • és a magas kezdeti költségek (23%).

A fogyasztói oldalon a kiszállítási sebesség vált a legfőbb megkülönböztető jeggyé, a vezetők 39 százaléka ugyanis ezt tartja a legfontosabb tényezőnek, ami több mint a duplája az árazást előtérbe helyezők arányának (18%).

Az aznapi vagy másnapi kiszállítást kínáló cégek aránya hét év alatt 24-ről 58 százalékra ugrott,

és a válaszadók 91 százaléka szerint ez vált az alapvető fogyasztói elvárássá. Ugyanakkor a döntéshozók 84 százaléka elismeri, hogy szakadék tátong a kiskereskedők ígéretei és a raktárak valós teljesítőképessége között. Ennek áthidalására

a vállalatok 92 százaléka fektet be az utolsó kilométeres kiszállítás fejlesztésébe, 91 százalékuk pedig decentralizált, a vásárlókhoz közelebb eső logisztikai csomópontok kialakítását sürgeti.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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