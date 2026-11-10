Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: mi lesz most a lakásárakkal?

Friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésünk első részében tizenkét lakáspiaci elemző és szakértő segítségével arra kerestük a választ, mennyit érhetnek a lakások fél év múlva, mennyiért lehet bérelni, hogy alakulhatnak a tranzakciók, és hol éri még meg befektetési céllal vásárolni – ha egyáltalán.
A cikkünkben megkérdezett szakértők: Balla Ákos: Bayer Property; Ballagó Antal: Otthontérkép Csoport / Mapsolutions Zrt.; Balogh László ingatlan.com; Csorba Dániel: Dandan Realty, Futó Péter: zenga.hu; Kiss Gábor Metrodom; Krakker Ádám: Otthon Centrum; Sándorfi Balázs: Bankmonitor; Sápi Zoltán: Eltinga; Szegő Péter: Duna House; Szűcs Attila: Arton Home; Valkó Dávid: OTP Ingatlanpont / OTP Jelzálogbank.
Így fogy el szép lassan a lakásárnövekedés
Az országos lakásárakban a megkérdezett szakértők becsléseinek mediánja szerint 2026 második félévében 5,1%-os növekedés várható, ami jelentős lassulás a fél évvel azelőtti 15%-hoz képest – és még inkább, ha a tavaly második félévi, több mint 23%-os ugrást nézzük. Még tovább lassul várakozások szerint az árak növekedése az első félévben, már csak 1,5%-os emelkedést mutat ki a becslés – ilyen alacsony számot az általunk vizsgált, 2020 elejéig visszanyúló időszakban nem is láthattunk. Az árindex jelentősége az utóbbi időben, ha lehet, még tovább nőtt, ugyanis a kormány újonnan bevezetett vagyonadójához az ingatlanok értékét alapesetben ezzel a mutatóval kell kalkulálni.
A lassulás mögött álló ok elsősorban az, hogy a 2025-ös rendkívüli áremelkedés után az eleve túlfűtött piac magas bázisról indult, miközben a vevők fizetőképessége egyre erősebb korlátot jelent. Az Otthon Start és a támogatott hitelkonstrukciók keresletet generáltak, de a program kezdeti sokkhatása kifutóban van, a megfelelő árú és feltételrendszerű lakások – például a másfél millió forintos négyzetméterár alatti lakások – köre szűkül, a korábbi drágulás pedig sok háztartás számára már megfizethetőségi problémát okoz.
A lakásárak az elmúlt időszakban gyorsabban emelkedtek, mint a bérleti díjak, így a hozamok romlottak, miközben a magas árszintek mellett az alku és a reális árazás szerepe is felértékelődött: mindezek pedig fékezik a befektetői keresletet. Látható, hogy a 2025-ben látott, támogatásokkal és hitelezési hullámmal fűtött árrali után a piac normalizálódik: a jó lokációjú, korszerű és támogatott hitellel is elérhető lakások továbbra is tarthatják az árukat, a túlárazott vagy gyengébb minőségű ingatlanoknál viszont egyre nehezebb érvényesíteni a korábbi tempójú drágulást.
Lassuló lakbéremelkedés: a bérlők fizetőképessége a piac korlátja
A bérleti díjak esetében is folytatódhat az emelkedés lassulása országos szinten, a becslések szerint. A második félévben már csak 5%-os növekedést mutat a szakmai medián, ami a 2021 eleji visszaesés óra a legalacsonyabb érték és illik a 2022 második félév óta tartó – akkor 22%-os volt a bérleti díjak ugrása – egyre alacsonyabb növekedés tendenciájába. Jövő év elején pedig ugyanez lehet a trend, ugyanis a január-június közötti időszakra év/év alapon már összességében csak 4%-os növekedést várnak a szakértők.
A magyarországi bérleti díj-emelkedés lassulása mögött keresleti, megfizethetőségi és befektetői okok állnak. Az elmúlt évek erős lakbéremelkedése után nagyon magas lett a bázis, amit nem követett a béremelkedés: így a bérlők jövedelmi korlátai egyre erősebben fékezik a további áremeléseket. Ezzel párhuzamosan az Otthon Start és más támogatott lakásvásárlási konstrukciók a bérlők egy részét a saját lakás vásárlása felé terelték, ami pedig mérsékelte a hosszú távú bérleti piac keresleti nyomását. A befektetői oldalon romlottak a bérbeadási hozamok, ezért a vásárlók óvatosabbá váltak, miközben a bérbeadók között erősödött a verseny a fizetőképes, hosszú távú bérlőkért. A korábban erős szezonális keresleti hullámok, például az egyetemi albérletszezon hatása is visszafogottabb lett, egyes budapesti részpiacokon pedig a rövid távú lakáskiadás szigorítása, illetve a szabályozással kapcsolatos várakozás növelhette a hosszú távra kínált lakások számát. Mindezek együtt a korábbi túlfűtött növekedési ütem normalizálódását jelzik: a lakbérek továbbra is magasak, de a piac már nem bírja el a korábbi évek kétszámjegyű drágulását.
Így rendezi át a Wekerle Plusz a lakásárakat és a bérleti piacot
A használt lakások 3%-ról 5%-ra emelkedő támogatott hitelkamata
elmozdíthatja a keresletet a használt lakások felől az új lakások irányába.
A bérleti piacon kettős hatás tapasztalható: a támogatott lakásvásárlás a bérlők egy részét - az OSP-hez hasonlóan - saját lakásba terelheti, ami fékezné a keresletet, ugyanakkor a Wekerle Pluszhoz kapcsolódó beköltözési kötelezettség és kiadási korlát miatt ezek az ingatlanok nem jelennek meg a hosszú távú bérleti kínálatban. Ezért
a program önmagában nem fordítja meg a lakbéremelkedés lassulását, de mérsékelheti annak ütemét,
a már meglévő, szabadon kiadható lakások hozamkilátásait pedig valamelyest javíthatja.
Csökkenő tranzakciók, megugró hitelek, növekvő lakásépítések
A lakóingatlanpiaci tranzakciók is csökkenő tendenciát mutathatnak a következő években a 2025-ös, az Otthon Start Program miatti átmeneti megugrás után. Bár a tavalyi évre még mindig csak előzetes adatokkal szolgál a KSH, valószínűsíthetően a végleges szám is megáll majd a 145 000-150 000 közötti sávban, ami 2021 óta a legmagasabb. De várhatóan marad is ez a lokális csúcs, hiszen a becslések szerint idén 125 000-re csökkenhet a tranzakciószám országosan, míg jövőre már csak 120 000-et mutat a medián.
A jelzáloghitelből fedezett lakásvásárlások is izgalmasan alakulhatnak a következő időszakban. A legerősebb hatással ezen a terület is az Otthon Start Program volt, amely – legalábbis az első három hónap adatai szerint – több mint felével megemelte a idén a hitelfelvétellel vásárolt lakóingatlanok arányát, az eddigi 40% alatti szintekről 62%-ra repítve a mutatót január és március között. Érdekesség, hogy a legutóbbi hangulatfelmérésünkben a becslések mediánja az idei első félévre 60% volt, ami jól mutatja, hogy milyen pontosan is becsülnek az általunk megkérdezett szakemberek. A trend azonban itt is lefelé mutat: bár megmaradnak a magasabb szintek, a második félévben már csak 58%-os részesedés várható az összes tranzakción belül, míg 2027 első félévében a hitellel vásárlás a tranzakciók felét érinti már csak.
A kormányzati kommunikáció és a belengetett lakásépítési programok hatása lehet, hogy a becslések szerint is erőre kaphat az új otthonok építése. Rá is fér a növekedés erre a területre, hiszen tavaly kilencéves mélypontra süllyedt az új átadások száma. Az, hogy hány új lakás épül, ráadásul természetesen hatással van a lakhatásra is és a kevés új építés az elmúlt években – úgy Európában, mint Magyarországon – kialakult válság egyik oka. Derűlátóak tehát a kilátások: a szakértői becslések mediánja már idén is kisebb növekedést vár 15 000 átadással, ami 2024 óta a legmagasabb szám, 2027-re pedig 18 000-es új építést vár, ami pedig a 2023-as mennyiséget súrolja alulról. A lakásépítési aktivitás a kilátások szerint sajnos továbbra is messze elmarad a szakértők által kívánatosnak tartott szinttől: a hazai lakásállomány egészséges megújulásához és az árak hosszabb távú konszolidációjához évente nagyjából 40 ezer új lakás átadására lenne szükség.
Kis lakásom, új építésű lakásom
A felmérés szoft részéhez értünk, ahol a megkérdezettek a véleményüket mondták el egyes részpiacokról. Először arról kérdeztük a szakértőket, hogy a következő időszakban mely lakások, házak lehetnek az átlagnál keresettebbek. A válaszok alapján összességében
a jó lokációban található, könnyen finanszírozható otthonok lehetnek a nyerők, amelyek méretük, áruk vagy energetikai állapotuk alapján illeszkednek az új támogatási és hitelpiaci feltételekhez.
Budapesten több válaszadó is a kisebb, 40-60 négyzetméteres lakásokat emelte ki, különösen a jó tömegközlekedésű, de a prémium belvárosnál olcsóbb pesti területeken. Szegő Péter szerint a fővárosban különösen a kisebb, 40 négyzetméter körüli, illetve 40-60 négyzetméteres lakások lehetnek keresettek, főként az új építésűek a XIII., XI. és IX. kerületben. Vidéken továbbra is a stabil munkaerőpiaccal, egyetemi háttérrel vagy erős gazdasági bázissal rendelkező központok – például Szeged, Győr, Debrecen, Veszprém és Székesfehérvár – maradhatnak erősebbek az átlagnál, míg Szűcs Attila a munkalehetőséggel és felsőoktatási háttérrel rendelkező megyeszékhelyeket, például Salgótarjánt és Tatabányát emelte ki. A közös nevező tehát a megfizethetőség és a finanszírozhatóság: a vevők egyre inkább azokat az ingatlanokat kereshetik, ahol az ár, a hitelfeltételek és a hosszabb távú használhatóság együtt kedvező képet mutat.
A válaszokból az is kirajzolódik, hogy
javulhat az új építésű lakások relatív pozíciója.
Több szakértő szerint az a 3%-os Otthon Start vártnál gyors kivezetése és helyére a használt lakásoknál 5%-os hitelkamattal elérhető Wekerle Plusz bevezetése az új lakások irányába terelhetik a keresletet, különösen ott, ahol van érdemi újlakás-kínálat, illetve ahol az új és használt lakások ára már közel került egymáshoz. Sápi Zoltán is a befektetési célú új építésű lakások erősödését várja, Kiss Gábor pedig a nagyvárosokat emelte ki, ahol szerinte a befektetési célú vásárlások lehetnek hangsúlyosabbak, annak ellenére, hogy a Wekerle Plusz nem érhető el befektetési célra. Ilyen részpiac lehet Budapest több külső vagy középső kerülete – például a X., XI., XIII., XV. és XVIII. kerület –, valamint Győr és Székesfehérvár. A használt lakások piacán ugyanakkor nem feltétlenül a teljes szegmens gyengülése, hanem erősebb szelekció várható. Az olcsóbb, kisebb méretű használt lakások továbbra is vonzóak lehetnek az árérzékeny vevők számára, miközben a nagyvárosi felújítandó lakások a korrekció nyerteseivé is válhatnak, ha az árcsökkenés és az energetikai felújítási támogatások egyszerre javítják a megtérülést.
Pest megyében eközben a családi házak, vidéken pedig a régi, felújítandó házak is profitálhatnak a felújítási hitelből és a vissza nem térítendő támogatásokból.
Befektetésre nem elég csak lakást venni – hozamot és kockázatot kell számolni
A szakértői válaszok alapján a befektetési célú lakásvásárlás 2026 végére jóval szelektívebb piaccá vált, mint a korábbi években: önmagában már nem elég jó környéket vagy népszerű lakástípust választani, a belépési ár, a bérleti hozam, az alku lehetősége, a fenntartási költség, az adózás és a hosszú távú kiadhatóság együtt dönt. Budapesten továbbra is a kisebb, jó közlekedésű, alacsony rezsijű lakások kerülnek előtérbe, különösen a VIII., IX., XIII. és XIV. kerület jobb mikrolokációiban, de több szakértő szerint a prémiumabb XI. és XIII. kerületi részeken már csak komoly alku mellett lehet értelmezhető megtérülést találni.
- Ballagó Antal például 35-60 négyzetméteres, 1,5-2,5 szobás, jó állapotú lakásokat keresne, de a XI. és XIII. kerület drágább részeit
csak komoly alkuval
venné, mivel az alacsony bérleti hozam mellett a belépési ár már nagyon magas. A válaszokból az is látszik, hogy a vidéki piacok bizonyos szegmensei hozamszempontból versenyképesebbek lehetnek Budapestnél, de nagyobb kockázattal.
- Szűcs Attila szintén a munkaerőpiaccal és felsőoktatással rendelkező megyeszékhelyeket emelte ki, külföldön pedig Dél-Spanyolország keleti partját, Szicíliát és Calabriát nevezte meg lehetséges célpontként.
- A konzervatívabb befektetőknek ugyanakkor Futó Péter továbbra is Budapestet ajánlaná, főként a VIII. és IX. kerületet, a külföldi diákok és munkavállalók jelenléte miatt, hosszabb távon pedig a középhegységek hűvösebb éghajlatú, természetközeli kistelepüléseinek családi házait is jó vételnek tartja. Szerinte az olcsóbb vidéki városokban a bérbeadással továbbra is magasabb hozam érhető el, mint a fővárosban: Miskolcon például a lakásár-bérleti díj mutató kedvezőbb, Salgótarjánban pedig még jobb arányokat lehet találni, igaz, ott a bérbeadás is nehezebb.
- Csorba Dániel óvatosabb megközelítést képvisel: szerinte ezek sokszor nem egyszerű lakástípusok, hanem
különálló üzleti befektetések, ingatlannal összefonódva,
vagyis bármelyik kategóriában lehet jó vételt találni, de a valóban jó befektetések aránya nagyon alacsony.
- Szegő Péter szerint Budapesten most inkább a vevőé a piac: az árak csökkennek, az alku 4-5 százalék körül alakulhat, a befektetői verseny kisebb, miközben a bérleti díjak tovább nőhetnek. Ő elsősorban kis használt téglalakást javasolna a VIII., IX. és XIII. kerületben, jó tömegközlekedés mellett, legalább 5 százalékos alkuval.
- Kiss Gábor a jó tömegközlekedésű, alacsony rezsijű, új építésű ingatlanokat emelte ki, amelyek szerinte értékállóbb és válságállóbb befektetést jelenthetnek.
- Balogh László inkább a vidéki közepes városokban elérhető panellakásokat vagy felújítandó társasházi lakásokat emelte ki, különösen ott, ahol fiatalosabb, progresszívebb lakóközösség van.
A közös pont tehát az, hogy a befektetői piac egyre kevésbé országos átlagokról, sokkal inkább konkrét lokációkról, bérlői célcsoportokról és vételárról szól.
- Ballagó Antal külföldi célpontként Alicantét és Valenciát tartja továbbra is érdekesnek, de már nem elég az áremelkedésre spekulálni: hozamot, adózást és hosszú távú kiadhatóságot is kell számolni.
- Itthon Sápi Zoltán szerint alternatív befektetési irányként megjelentek a fejlesztés előtt álló városrészek, például Rákosrendező környéke vagy Újbuda ipari övezete.
- A legmarkánsabb választ Balla Ákos adta, aki a befektetési dilemmát egyetlen mondattal zárta rövidre:
Nem ajánlanék.
Hozamoldalról nézve a lakásbefektetések vonzerejét az is rontja, hogy
az alternatív, alacsonyabb kockázatú befektetések hozama megnövekedett.
Ilyen környezetben a lakásnak is magasabb megtérülést kellene kínálnia, miközben a bérleti díjak emelkedését a bérlők fizetőképessége korlátozza. Olyan alacsonyak már az elérhető hozamok, hogy nagyítóval kell keresni a megfelelő lakást, lokációt és beszállási pontot.
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