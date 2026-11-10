Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: mi lesz most a lakásárakkal?

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Friss Lakáspiaci Hangulatfelmérésünk első részében tizenkét lakáspiaci elemző és szakértő segítségével arra kerestük a választ, mennyit érhetnek a lakások fél év múlva, mennyiért lehet bérelni, hogy alakulhatnak a tranzakciók, és hol éri még meg befektetési céllal vásárolni – ha egyáltalán.

A cikkünkben megkérdezett szakértők: Balla Ákos: Bayer Property; Ballagó Antal: Otthontérkép Csoport / Mapsolutions Zrt.; Balogh László ingatlan.com; Csorba Dániel: Dandan Realty, Futó Péter: zenga.hu; Kiss Gábor Metrodom; Krakker Ádám: Otthon Centrum; Sándorfi Balázs: Bankmonitor; Sápi Zoltán: Eltinga; Szegő Péter: Duna House; Szűcs Attila: Arton Home; Valkó Dávid: OTP Ingatlanpont / OTP Jelzálogbank.

Így fogy el szép lassan a lakásárnövekedés

Az országos lakásárakban a megkérdezett szakértők becsléseinek mediánja szerint 2026 második félévében 5,1%-os növekedés várható, ami jelentős lassulás a fél évvel azelőtti 15%-hoz képest – és még inkább, ha a tavaly második félévi, több mint 23%-os ugrást nézzük. Még tovább lassul várakozások szerint az árak növekedése az első félévben, már csak 1,5%-os emelkedést mutat ki a becslés – ilyen alacsony számot az általunk vizsgált, 2020 elejéig visszanyúló időszakban nem is láthattunk. Az árindex jelentősége az utóbbi időben, ha lehet, még tovább nőtt, ugyanis a kormány újonnan bevezetett vagyonadójához az ingatlanok értékét alapesetben ezzel a mutatóval kell kalkulálni.

A lassulás mögött álló ok elsősorban az, hogy a 2025-ös rendkívüli áremelkedés után az eleve túlfűtött piac magas bázisról indult, miközben a vevők fizetőképessége egyre erősebb korlátot jelent. Az Otthon Start és a támogatott hitelkonstrukciók keresletet generáltak, de a program kezdeti sokkhatása kifutóban van, a megfelelő árú és feltételrendszerű lakások – például a másfél millió forintos négyzetméterár alatti lakások – köre szűkül, a korábbi drágulás pedig sok háztartás számára már megfizethetőségi problémát okoz.

A lakásárak az elmúlt időszakban gyorsabban emelkedtek, mint a bérleti díjak, így a hozamok romlottak, miközben a magas árszintek mellett az alku és a reális árazás szerepe is felértékelődött: mindezek pedig fékezik a befektetői keresletet. Látható, hogy a 2025-ben látott, támogatásokkal és hitelezési hullámmal fűtött árrali után a piac normalizálódik: a jó lokációjú, korszerű és támogatott hitellel is elérhető lakások továbbra is tarthatják az árukat, a túlárazott vagy gyengébb minőségű ingatlanoknál viszont egyre nehezebb érvényesíteni a korábbi tempójú drágulást.

Lassuló lakbéremelkedés: a bérlők fizetőképessége a piac korlátja

A bérleti díjak esetében is folytatódhat az emelkedés lassulása országos szinten, a becslések szerint. A második félévben már csak 5%-os növekedést mutat a szakmai medián, ami a 2021 eleji visszaesés óra a legalacsonyabb érték és illik a 2022 második félév óta tartó – akkor 22%-os volt a bérleti díjak ugrása – egyre alacsonyabb növekedés tendenciájába. Jövő év elején pedig ugyanez lehet a trend, ugyanis a január-június közötti időszakra év/év alapon már összességében csak 4%-os növekedést várnak a szakértők.

A magyarországi bérleti díj-emelkedés lassulása mögött keresleti, megfizethetőségi és befektetői okok állnak. Az elmúlt évek erős lakbéremelkedése után nagyon magas lett a bázis, amit nem követett a béremelkedés: így a bérlők jövedelmi korlátai egyre erősebben fékezik a további áremeléseket. Ezzel párhuzamosan az Otthon Start és más támogatott lakásvásárlási konstrukciók a bérlők egy részét a saját lakás vásárlása felé terelték, ami pedig mérsékelte a hosszú távú bérleti piac keresleti nyomását. A befektetői oldalon romlottak a bérbeadási hozamok, ezért a vásárlók óvatosabbá váltak, miközben a bérbeadók között erősödött a verseny a fizetőképes, hosszú távú bérlőkért. A korábban erős szezonális keresleti hullámok, például az egyetemi albérletszezon hatása is visszafogottabb lett, egyes budapesti részpiacokon pedig a rövid távú lakáskiadás szigorítása, illetve a szabályozással kapcsolatos várakozás növelhette a hosszú távra kínált lakások számát. Mindezek együtt a korábbi túlfűtött növekedési ütem normalizálódását jelzik: a lakbérek továbbra is magasak, de a piac már nem bírja el a korábbi évek kétszámjegyű drágulását.

Így rendezi át a Wekerle Plusz a lakásárakat és a bérleti piacot

A használt lakások 3%-ról 5%-ra emelkedő támogatott hitelkamata

elmozdíthatja a keresletet a használt lakások felől az új lakások irányába.

A bérleti piacon kettős hatás tapasztalható: a támogatott lakásvásárlás a bérlők egy részét - az OSP-hez hasonlóan - saját lakásba terelheti, ami fékezné a keresletet, ugyanakkor a Wekerle Pluszhoz kapcsolódó beköltözési kötelezettség és kiadási korlát miatt ezek az ingatlanok nem jelennek meg a hosszú távú bérleti kínálatban. Ezért

a program önmagában nem fordítja meg a lakbéremelkedés lassulását, de mérsékelheti annak ütemét,

a már meglévő, szabadon kiadható lakások hozamkilátásait pedig valamelyest javíthatja.

Csökkenő tranzakciók, megugró hitelek, növekvő lakásépítések

A lakóingatlanpiaci tranzakciók is csökkenő tendenciát mutathatnak a következő években a 2025-ös, az Otthon Start Program miatti átmeneti megugrás után. Bár a tavalyi évre még mindig csak előzetes adatokkal szolgál a KSH, valószínűsíthetően a végleges szám is megáll majd a 145 000-150 000 közötti sávban, ami 2021 óta a legmagasabb. De várhatóan marad is ez a lokális csúcs, hiszen a becslések szerint idén 125 000-re csökkenhet a tranzakciószám országosan, míg jövőre már csak 120 000-et mutat a medián.

A jelzáloghitelből fedezett lakásvásárlások is izgalmasan alakulhatnak a következő időszakban. A legerősebb hatással ezen a terület is az Otthon Start Program volt, amely – legalábbis az első három hónap adatai szerint – több mint felével megemelte a idén a hitelfelvétellel vásárolt lakóingatlanok arányát, az eddigi 40% alatti szintekről 62%-ra repítve a mutatót január és március között. Érdekesség, hogy a legutóbbi hangulatfelmérésünkben a becslések mediánja az idei első félévre 60% volt, ami jól mutatja, hogy milyen pontosan is becsülnek az általunk megkérdezett szakemberek. A trend azonban itt is lefelé mutat: bár megmaradnak a magasabb szintek, a második félévben már csak 58%-os részesedés várható az összes tranzakción belül, míg 2027 első félévében a hitellel vásárlás a tranzakciók felét érinti már csak.

A kormányzati kommunikáció és a belengetett lakásépítési programok hatása lehet, hogy a becslések szerint is erőre kaphat az új otthonok építése. Rá is fér a növekedés erre a területre, hiszen tavaly kilencéves mélypontra süllyedt az új átadások száma. Az, hogy hány új lakás épül, ráadásul természetesen hatással van a lakhatásra is és a kevés új építés az elmúlt években – úgy Európában, mint Magyarországon – kialakult válság egyik oka. Derűlátóak tehát a kilátások: a szakértői becslések mediánja már idén is kisebb növekedést vár 15 000 átadással, ami 2024 óta a legmagasabb szám, 2027-re pedig 18 000-es új építést vár, ami pedig a 2023-as mennyiséget súrolja alulról. A lakásépítési aktivitás a kilátások szerint sajnos továbbra is messze elmarad a szakértők által kívánatosnak tartott szinttől: a hazai lakásállomány egészséges megújulásához és az árak hosszabb távú konszolidációjához évente nagyjából 40 ezer új lakás átadására lenne szükség.

Kis lakásom, új építésű lakásom

A felmérés szoft részéhez értünk, ahol a megkérdezettek a véleményüket mondták el egyes részpiacokról. Először arról kérdeztük a szakértőket, hogy a következő időszakban mely lakások, házak lehetnek az átlagnál keresettebbek. A válaszok alapján összességében

a jó lokációban található, könnyen finanszírozható otthonok lehetnek a nyerők, amelyek méretük, áruk vagy energetikai állapotuk alapján illeszkednek az új támogatási és hitelpiaci feltételekhez.

Budapesten több válaszadó is a kisebb, 40-60 négyzetméteres lakásokat emelte ki, különösen a jó tömegközlekedésű, de a prémium belvárosnál olcsóbb pesti területeken. Szegő Péter szerint a fővárosban különösen a kisebb, 40 négyzetméter körüli, illetve 40-60 négyzetméteres lakások lehetnek keresettek, főként az új építésűek a XIII., XI. és IX. kerületben. Vidéken továbbra is a stabil munkaerőpiaccal, egyetemi háttérrel vagy erős gazdasági bázissal rendelkező központok – például Szeged, Győr, Debrecen, Veszprém és Székesfehérvár – maradhatnak erősebbek az átlagnál, míg Szűcs Attila a munkalehetőséggel és felsőoktatási háttérrel rendelkező megyeszékhelyeket, például Salgótarjánt és Tatabányát emelte ki. A közös nevező tehát a megfizethetőség és a finanszírozhatóság: a vevők egyre inkább azokat az ingatlanokat kereshetik, ahol az ár, a hitelfeltételek és a hosszabb távú használhatóság együtt kedvező képet mutat.

A válaszokból az is kirajzolódik, hogy

javulhat az új építésű lakások relatív pozíciója.

Több szakértő szerint az a 3%-os Otthon Start vártnál gyors kivezetése és helyére a használt lakásoknál 5%-os hitelkamattal elérhető Wekerle Plusz bevezetése az új lakások irányába terelhetik a keresletet, különösen ott, ahol van érdemi újlakás-kínálat, illetve ahol az új és használt lakások ára már közel került egymáshoz. Sápi Zoltán is a befektetési célú új építésű lakások erősödését várja, Kiss Gábor pedig a nagyvárosokat emelte ki, ahol szerinte a befektetési célú vásárlások lehetnek hangsúlyosabbak, annak ellenére, hogy a Wekerle Plusz nem érhető el befektetési célra. Ilyen részpiac lehet Budapest több külső vagy középső kerülete – például a X., XI., XIII., XV. és XVIII. kerület –, valamint Győr és Székesfehérvár. A használt lakások piacán ugyanakkor nem feltétlenül a teljes szegmens gyengülése, hanem erősebb szelekció várható. Az olcsóbb, kisebb méretű használt lakások továbbra is vonzóak lehetnek az árérzékeny vevők számára, miközben a nagyvárosi felújítandó lakások a korrekció nyerteseivé is válhatnak, ha az árcsökkenés és az energetikai felújítási támogatások egyszerre javítják a megtérülést.

Pest megyében eközben a családi házak, vidéken pedig a régi, felújítandó házak is profitálhatnak a felújítási hitelből és a vissza nem térítendő támogatásokból.

Befektetésre nem elég csak lakást venni – hozamot és kockázatot kell számolni

A szakértői válaszok alapján a befektetési célú lakásvásárlás 2026 végére jóval szelektívebb piaccá vált, mint a korábbi években: önmagában már nem elég jó környéket vagy népszerű lakástípust választani, a belépési ár, a bérleti hozam, az alku lehetősége, a fenntartási költség, az adózás és a hosszú távú kiadhatóság együtt dönt. Budapesten továbbra is a kisebb, jó közlekedésű, alacsony rezsijű lakások kerülnek előtérbe, különösen a VIII., IX., XIII. és XIV. kerület jobb mikrolokációiban, de több szakértő szerint a prémiumabb XI. és XIII. kerületi részeken már csak komoly alku mellett lehet értelmezhető megtérülést találni.

Ballagó Antal például 35-60 négyzetméteres, 1,5-2,5 szobás, jó állapotú lakásokat keresne, de a XI. és XIII. kerület drágább részeit

csak komoly alkuval

venné, mivel az alacsony bérleti hozam mellett a belépési ár már nagyon magas. A válaszokból az is látszik, hogy a vidéki piacok bizonyos szegmensei hozamszempontból versenyképesebbek lehetnek Budapestnél, de nagyobb kockázattal.

Szűcs Attila szintén a munkaerőpiaccal és felsőoktatással rendelkező megyeszékhelyeket emelte ki, külföldön pedig Dél-Spanyolország keleti partját, Szicíliát és Calabriát nevezte meg lehetséges célpontként.

keleti partját, és nevezte meg lehetséges célpontként. A konzervatívabb befektetőknek ugyanakkor Futó Péter továbbra is Budapestet ajánlaná, főként a VIII. és IX. kerületet, a külföldi diákok és munkavállalók jelenléte miatt, hosszabb távon pedig a középhegységek hűvösebb éghajlatú, természetközeli kistelepüléseinek családi házait is jó vételnek tartja. Szerinte az olcsóbb vidéki városokban a bérbeadással továbbra is magasabb hozam érhető el, mint a fővárosban: Miskolcon például a lakásár-bérleti díj mutató kedvezőbb, Salgótarjánban pedig még jobb arányokat lehet találni, igaz, ott a bérbeadás is nehezebb.

például a lakásár-bérleti díj mutató kedvezőbb, pedig még jobb arányokat lehet találni, igaz, ott a bérbeadás is nehezebb. Csorba Dániel óvatosabb megközelítést képvisel: szerinte ezek sokszor nem egyszerű lakástípusok, hanem

különálló üzleti befektetések, ingatlannal összefonódva,

vagyis bármelyik kategóriában lehet jó vételt találni, de a valóban jó befektetések aránya nagyon alacsony.

Szegő Péter szerint Budapesten most inkább a vevőé a piac: az árak csökkennek, az alku 4-5 százalék körül alakulhat, a befektetői verseny kisebb, miközben a bérleti díjak tovább nőhetnek. Ő elsősorban kis használt téglalakást javasolna a VIII., IX. és XIII. kerületben, jó tömegközlekedés mellett, legalább 5 százalékos alkuval.

Kiss Gábor a jó tömegközlekedésű, alacsony rezsijű, új építésű ingatlanokat emelte ki, amelyek szerinte értékállóbb és válságállóbb befektetést jelenthetnek.

Balogh László inkább a vidéki közepes városokban elérhető panellakásokat vagy felújítandó társasházi lakásokat emelte ki, különösen ott, ahol fiatalosabb, progresszívebb lakóközösség van.

A közös pont tehát az, hogy a befektetői piac egyre kevésbé országos átlagokról, sokkal inkább konkrét lokációkról, bérlői célcsoportokról és vételárról szól.

Ballagó Antal külföldi célpontként Alicantét és Valenciát tartja továbbra is érdekesnek, de már nem elég az áremelkedésre spekulálni: hozamot, adózást és hosszú távú kiadhatóságot is kell számolni.

és tartja továbbra is érdekesnek, de már nem elég az áremelkedésre spekulálni: hozamot, adózást és hosszú távú kiadhatóságot is kell számolni. Itthon Sápi Zoltán szerint alternatív befektetési irányként megjelentek a fejlesztés előtt álló városrészek, például Rákosrendező környéke vagy Újbuda ipari övezete.

A legmarkánsabb választ Balla Ákos adta, aki a befektetési dilemmát egyetlen mondattal zárta rövidre: Nem ajánlanék.

Hozamoldalról nézve a lakásbefektetések vonzerejét az is rontja, hogy

az alternatív, alacsonyabb kockázatú befektetések hozama megnövekedett.

Ilyen környezetben a lakásnak is magasabb megtérülést kellene kínálnia, miközben a bérleti díjak emelkedését a bérlők fizetőképessége korlátozza. Olyan alacsonyak már az elérhető hozamok, hogy nagyítóval kell keresni a megfelelő lakást, lokációt és beszállási pontot.

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