Fele részben állami kézbe kerülhet a BKK

Jelentős változást hozhat a budapesti közösségi közlekedés irányításában és tulajdonosi szerkezetében a tegnap benyújtott törvényjavaslat: az Országos Közlekedési Központ Zrt. (OKK) 2026. december 31-ig 50 százalékos tulajdonrészt szerezhet a BKK-ban.

Az OKK Országos Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2026. december 31-ig a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) által kibocsátandó új törzsrészvények névértéken történő megvásárlásával végrehajtásra kerülő tőkeemelés keretében 50%-os tulajdonrészt szerez a BKK Zrt.-ben

- olvasható a parlament.hu-n megjelent törvényjavaslatban.

A módosítás szerint az OKK nem meglévő részvényeket vásárolna meg, hanem a BKK által kibocsátandó új törzsrészvényeket venné meg névértéken. Ez tőkeemelés formájában történne, vagyis a BKK alaptőkéje emelkedne, az OKK pedig ennek révén válna a társaság 50 százalékos tulajdonosává.

A BKK jelenleg Budapest közösségi közlekedésének kulcsszereplője: a fővárosi közlekedésszervezés, a járatok megrendelése, a jegy- és bérletrendszer, valamint az utastájékoztatás szempontjából meghatározó társaság.

A tervezetből nem derül ki, hogy az új tulajdonosi szerkezet pontosan milyen döntési jogokat, igazgatósági vagy felügyelőbizottsági változásokat, finanszírozási kötelezettségeket vonna maga után. Ezeket várhatóan további jogszabályok, társasági döntések vagy tulajdonosi megállapodások rendezhetik.

Amennyiben a módosítást elfogadják, az új korszakot nyithat Budapest közösségi közlekedésének állami-fővárosi együttműködésében.

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