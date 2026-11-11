4°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Fele részben állami kézbe kerülhet a BKK
Ingatlan

Fele részben állami kézbe kerülhet a BKK

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jelentős változást hozhat a budapesti közösségi közlekedés irányításában és tulajdonosi szerkezetében a tegnap benyújtott törvényjavaslat: az Országos Közlekedési Központ Zrt. (OKK) 2026. december 31-ig 50 százalékos tulajdonrészt szerezhet a BKK-ban.

Az OKK Országos Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2026. december 31-ig a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) által kibocsátandó új törzsrészvények névértéken történő megvásárlásával végrehajtásra kerülő tőkeemelés keretében 50%-os tulajdonrészt szerez a BKK Zrt.-ben

- olvasható a parlament.hu-n megjelent törvényjavaslatban.

A módosítás szerint az OKK nem meglévő részvényeket vásárolna meg, hanem a BKK által kibocsátandó új törzsrészvényeket venné meg névértéken. Ez tőkeemelés formájában történne, vagyis a BKK alaptőkéje emelkedne, az OKK pedig ennek révén válna a társaság 50 százalékos tulajdonosává.

A BKK jelenleg Budapest közösségi közlekedésének kulcsszereplője: a fővárosi közlekedésszervezés, a járatok megrendelése, a jegy- és bérletrendszer, valamint az utastájékoztatás szempontjából meghatározó társaság.

Még több Ingatlan

Könnyítés a láthatáron: ingyenessé válik több fontos ingatlanügyi eljárás Magyarországon

Véget ért a lakásárak száguldása Magyarországon

Bezuhantak a keresések Magyarországon, ezt hozta az Otthon Start Program vége

A tervezetből nem derül ki, hogy az új tulajdonosi szerkezet pontosan milyen döntési jogokat, igazgatósági vagy felügyelőbizottsági változásokat, finanszírozási kötelezettségeket vonna maga után. Ezeket várhatóan további jogszabályok, társasági döntések vagy tulajdonosi megállapodások rendezhetik.

Amennyiben a módosítást elfogadják, az új korszakot nyithat Budapest közösségi közlekedésének állami-fővárosi együttműködésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán
Eléri Magyarországot a Charles ciklon: hatalmas zuhé érkezik
Véget ért a lakásárak száguldása Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility