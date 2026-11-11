Hatalmas a roham a magyar ipari ingatlanokért: az autóipari óriások fűtik a piacot

Future of Construction 2026 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Idén január és szeptember között a bérlők összesen több mint 733 ezer négyzetméternyi területre kötöttek szerződést. Ebből a szerződéshosszabbítások nélküli nettó kereslet – vagyis az új bérleti szerződések, a bővülések és az előbérletek volumene – közel 568 ezer négyzetmétert tett ki. A piacot leginkább a gyártóvállalatok fűtik 47 százalékos részesedéssel, őket pedig a logisztikai szolgáltatók követik. Különösen a budapesti agglomerációban ugrott meg az érdeklődés, de a vidéki régiók is stabilan teljesítenek. Jellemző trenddé vált az új területek bérbevétele, a vállalatok pedig gyakran már a kivitelezés megkezdése előtt lekötik a fejlesztés alatt álló csarnokokat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 28. Közel 50 százalékos keresleti ugrás a magyar piacon: kapkodtak a bérlők a csarnokokért

A regionális piacokon Kecskemét, Debrecen és Győr térsége a legaktívabb. A nagy autóipari és gyártóipari beruházások – mint például a debreceni CATL, a kecskeméti Mercedes-bővítés vagy a jövőre induló szegedi BYD-gyár – tartós keresletet generálnak – idézi a közlemény Baka Gergelyt, a CBRE Magyarország ipari és logisztikai ingatlanbérbeadási igazgatóját. Ennek köszönhetően

a vidéki üresedési ráta 9,6 százalékra csökkent,

míg a főváros környékén egyetlen negyedév alatt 13 százalékra mérséklődött, így az országos átlag jelenleg 11,8 százalékon áll.

Az adatok jól mutatják, hogy a frissen átadott területek rendkívül gyorsan bérlőre találnak.

Az erősödő igényekre a fejlesztők is új kapacitásokkal válaszolnak, így az év első kilenc hónapjában mintegy 343 ezer négyzetméternyi ipari csarnokot adtak át, ami 28 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest.

Jelenleg is 554 ezer négyzetméternyi logisztikai terület áll építés alatt országszerte,

amelynek 77 százaléka a fővárosi agglomerációban összpontosul. Ezeknek a fejlesztéseknek jelentős részére már meg is születtek a megállapodások, Budapest környékén ugyanis 47, vidéken pedig 51 százalékos az előbérleti szerződések aránya.

A bérleti díjak tekintetében a piac a legkülönfélébb bérlői igényeket is képes kiszolgálni. A prémiumkategóriás

városi logisztikai ingatlanokat átlagosan havi 6,7 eurós,

míg a városkörnyéki nagy alapterületű logisztikai csarnokokat 5,5 eurós négyzetméterenkénti áron kínálják.

A bérbeadók ugyanakkor egyre gyakrabban biztosítanak rugalmas feltételeket és különféle kedvezményeket a megállapodások ösztönzésére.

Mivel a járműgyártás és az elektronikai export továbbra is dinamikusan bővül, az e-mobilitáshoz kapcsolódó nagyberuházások pedig most lépnek termelési szakaszba,

a beszállítói láncokon keresztül a közeljövőben újabb jelentős területigény jelenhet meg.

A piacon azok a fejlesztések lesznek a legvonzóbbak, amelyek magas energiahatékonysággal és korszerű műszaki tartalommal várják a bérlőket – tette hozzá közleményében a CBRE.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images