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Hatalmas a roham a magyar ipari ingatlanokért: az autóipari óriások fűtik a piacot
Ingatlan

Hatalmas a roham a magyar ipari ingatlanokért: az autóipari óriások fűtik a piacot

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Jól teljesít idén a hazai ipari és logisztikai ingatlanpiac, ugyanis 2026 első kilenc hónapjában a nettó kereslet 22 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - írja közleményében a CBRE. A lendületes bővülést elsősorban a gyártóvállalatok, valamint az e-mobilitási és autóipari beruházások valós kapacitásigénye hajtja, amire a fejlesztők országszerte intenzív építkezésekkel reagálnak, folyamatosan csökkenő üresedési ráták mellett. A tanácsadócég harmadik negyedéves adatairól itt írtunk, alább kicsivel részletesebben írnak a piacról. Még van lehetőség csatlakozni a Portfolio Future of Construction konferenciájához, ahol iparági szabályozók is előadnak, érdemes lesz ott lenni!
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Információ és jelentkezés

Idén január és szeptember között a bérlők összesen több mint 733 ezer négyzetméternyi területre kötöttek szerződést. Ebből a szerződéshosszabbítások nélküli nettó kereslet – vagyis az új bérleti szerződések, a bővülések és az előbérletek volumene – közel 568 ezer négyzetmétert tett ki. A piacot leginkább a gyártóvállalatok fűtik 47 százalékos részesedéssel, őket pedig a logisztikai szolgáltatók követik. Különösen a budapesti agglomerációban ugrott meg az érdeklődés, de a vidéki régiók is stabilan teljesítenek. Jellemző trenddé vált az új területek bérbevétele, a vállalatok pedig gyakran már a kivitelezés megkezdése előtt lekötik a fejlesztés alatt álló csarnokokat.

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A regionális piacokon Kecskemét, Debrecen és Győr térsége a legaktívabb. A nagy autóipari és gyártóipari beruházások – mint például a debreceni CATL, a kecskeméti Mercedes-bővítés vagy a jövőre induló szegedi BYD-gyár – tartós keresletet generálnak – idézi a közlemény Baka Gergelyt, a CBRE Magyarország ipari és logisztikai ingatlanbérbeadási igazgatóját. Ennek köszönhetően

  • a vidéki üresedési ráta 9,6 százalékra csökkent,
  • míg a főváros környékén egyetlen negyedév alatt 13 százalékra mérséklődött, így az országos átlag jelenleg 11,8 százalékon áll.

Az adatok jól mutatják, hogy a frissen átadott területek rendkívül gyorsan bérlőre találnak.

Az erősödő igényekre a fejlesztők is új kapacitásokkal válaszolnak, így az év első kilenc hónapjában mintegy 343 ezer négyzetméternyi ipari csarnokot adtak át, ami 28 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest.

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Jelenleg is 554 ezer négyzetméternyi logisztikai terület áll építés alatt országszerte,

amelynek 77 százaléka a fővárosi agglomerációban összpontosul. Ezeknek a fejlesztéseknek jelentős részére már meg is születtek a megállapodások, Budapest környékén ugyanis 47, vidéken pedig 51 százalékos az előbérleti szerződések aránya.

A bérleti díjak tekintetében a piac a legkülönfélébb bérlői igényeket is képes kiszolgálni. A prémiumkategóriás

  • városi logisztikai ingatlanokat átlagosan havi 6,7 eurós,
  • míg a városkörnyéki nagy alapterületű logisztikai csarnokokat 5,5 eurós négyzetméterenkénti áron kínálják.

A bérbeadók ugyanakkor egyre gyakrabban biztosítanak rugalmas feltételeket és különféle kedvezményeket a megállapodások ösztönzésére.

Mivel a járműgyártás és az elektronikai export továbbra is dinamikusan bővül, az e-mobilitáshoz kapcsolódó nagyberuházások pedig most lépnek termelési szakaszba,

a beszállítói láncokon keresztül a közeljövőben újabb jelentős területigény jelenhet meg.

A piacon azok a fejlesztések lesznek a legvonzóbbak, amelyek magas energiahatékonysággal és korszerű műszaki tartalommal várják a bérlőket – tette hozzá közleményében a CBRE.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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