Kicselezhette az államot a volt miniszterelnök veje: százmilliárdos ingatlanvagyont menekített az utolsó pillanatban

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Úgy fest, Tiborcz Istvánnak sikerült kimentenie az állam markából egy mintegy 100 milliárd forintot érő, belgrádi irodaházakból álló ingatlanportfóliót, amely a helyi irodakapacitás tíz százalékát teszi ki.

a vagyont eredetileg a Gordiusz Magántőkealap birtokolta, amelybe korábban 50 milliárd forintnyi közpénzt helyeztek ki.

Tiborcz még 2024 legelején jutott hozzá összesen 11 épülethez a szerb főváros öt üzleti parkjában (Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue, House Office). A teljes alapterület 122 ezer négyzetméter – ez a belgrádi irodakapacitás közel 10 százalékának felel meg. Erről még korábban itt írtunk.

A volt miniszterelnök veje azonban a 2026-os választások előtt négy hónappal lecserélte a tulajdonost egy másik magántőkealapra. Az Invalora teljes egészében egy másik entitás (Torony Ingatlan Alap) tulajdonában áll – utóbbiba pedig a Gránit Alapkezelő egyik nyilvános érdekeltsége, a mindenki számára elérhető Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap tett pénzt. Mivel egy lakossági alapot az állam nem támadhat meg anélkül, hogy a kisbefektetők vagyonát veszélyeztetné, a jól jövedelmező belgrádi irodaházak kikerülhetnek a kormányzat célkeresztjéből.

Bár Tiborcz az eredeti 50 milliárdos állami tőkét hozammal együtt időközben visszafizette,

az új, immár érinthetetlen tulajdonosi szerkezet mögött közvetve szintén ott rejtőzik egy másik, 50 milliárd forintos állami forrás.

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