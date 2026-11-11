Kicselezhette az államot a volt miniszterelnök veje: százmilliárdos ingatlanvagyont menekített az utolsó pillanatban

Úgy fest, Tiborcz Istvánnak sikerült kimentenie az állam markából egy mintegy 100 milliárd forintot érő, belgrádi irodaházakból álló ingatlanportfóliót, amely a helyi irodakapacitás tíz százalékát teszi ki.
a vagyont eredetileg a Gordiusz Magántőkealap birtokolta, amelybe korábban 50 milliárd forintnyi közpénzt helyeztek ki.
Tiborcz még 2024 legelején jutott hozzá összesen 11 épülethez a szerb főváros öt üzleti parkjában (Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue, House Office). A teljes alapterület 122 ezer négyzetméter – ez a belgrádi irodakapacitás közel 10 százalékának felel meg. Erről még korábban itt írtunk.
A volt miniszterelnök veje azonban a 2026-os választások előtt négy hónappal lecserélte a tulajdonost egy másik magántőkealapra. Az Invalora teljes egészében egy másik entitás (Torony Ingatlan Alap) tulajdonában áll – utóbbiba pedig a Gránit Alapkezelő egyik nyilvános érdekeltsége, a mindenki számára elérhető Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap tett pénzt. Mivel egy lakossági alapot az állam nem támadhat meg anélkül, hogy a kisbefektetők vagyonát veszélyeztetné, a jól jövedelmező belgrádi irodaházak kikerülhetnek a kormányzat célkeresztjéből.
Bár Tiborcz az eredeti 50 milliárdos állami tőkét hozammal együtt időközben visszafizette,
az új, immár érinthetetlen tulajdonosi szerkezet mögött közvetve szintén ott rejtőzik egy másik, 50 milliárd forintos állami forrás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lépett az ügyészség: letartóztatnák Pintér volt államtitkárának fiát
Őrzéssel és védelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítása miatt.
Súlyos veszteségekkel küzd az OpenAI
Elképesztő adatok szivárogtak ki a befektetői háttérbeszélgetésről.
Súlyos gázválság réme fenyegeti Európát – Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet
Már egy átlagos tél is problémákat okozhat.
Az oroszok már a békéről beszélnek, az amerikaiak szerint súlyos akadályok maradtak
Jared Kushner elárulta, miért olyan nehéz megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.
Célkeresztbe került az Egyesült Államok minisztere: kénytelen volt elhagyni otthonát a fenyegetések miatt
Teherán kiemelt célpontjává vált.
Véget vetne a kémek kánaánjának: drasztikus szigorításra készül a szomszédos ország
Az elmúlt időszakban több orosz diplomatát is kiutasítottak az országból.
Megszólalt a síita állam tisztségviselője: az Egyesült Államok katonai bázisai is célkeresztbe kerültek
Korábbi cikkünket frissítettük.
Egyetlen hónap alatt tízmilliárdos bevételi ugrás: megindult a roham a tőzsdére készülő gigacégért
Már most többszörös a túljegyzés az Anthropic IPO-ra.
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.
A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?