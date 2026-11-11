5°C borult, párás
Budapest
  • Megjelenítés
Kicselezhette az államot a volt miniszterelnök veje: százmilliárdos ingatlanvagyont menekített az utolsó pillanatban
Ingatlan

Kicselezhette az államot a volt miniszterelnök veje: százmilliárdos ingatlanvagyont menekített az utolsó pillanatban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kormányzat gőzerővel dolgozik a korábbi rendszerben kiszervezett vagyonok visszaszerzésén, de akadnak kudarcok is - írja a Válasz Online. Tiborcz Istvánnak a lap kutatása szerint választások előtt sikerült úgy átstrukturálnia egy 100 milliárdos belgrádi irodaház-portfóliót, hogy ahhoz az állam már aligha férhet hozzá.
Future of Construction 2026
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Úgy fest, Tiborcz Istvánnak sikerült kimentenie az állam markából egy mintegy 100 milliárd forintot érő, belgrádi irodaházakból álló ingatlanportfóliót, amely a helyi irodakapacitás tíz százalékát teszi ki.

a vagyont eredetileg a Gordiusz Magántőkealap birtokolta, amelybe korábban 50 milliárd forintnyi közpénzt helyeztek ki.

Tiborcz még 2024 legelején jutott hozzá összesen 11 épülethez a szerb főváros öt üzleti parkjában (Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue, House Office). A teljes alapterület 122 ezer négyzetméter – ez a belgrádi irodakapacitás közel 10 százalékának felel meg. Erről még korábban itt írtunk.

A volt miniszterelnök veje azonban a 2026-os választások előtt négy hónappal lecserélte a tulajdonost egy másik magántőkealapra. Az Invalora teljes egészében egy másik entitás (Torony Ingatlan Alap) tulajdonában áll – utóbbiba pedig a Gránit Alapkezelő egyik nyilvános érdekeltsége, a mindenki számára elérhető Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap tett pénzt. Mivel egy lakossági alapot az állam nem támadhat meg anélkül, hogy a kisbefektetők vagyonát veszélyeztetné, a jól jövedelmező belgrádi irodaházak kikerülhetnek a kormányzat célkeresztjéből.

Még több Ingatlan

Hatalmas a roham a magyar ipari ingatlanokért: az autóipari óriások fűtik a piacot

Fele részben állami kézbe kerülhet a BKK

Könnyítés a láthatáron: ingyenessé válik több fontos ingatlanügyi eljárás Magyarországon

Bár Tiborcz az eredeti 50 milliárdos állami tőkét hozammal együtt időközben visszafizette,

az új, immár érinthetetlen tulajdonosi szerkezet mögött közvetve szintén ott rejtőzik egy másik, 50 milliárd forintos állami forrás.

Kapcsolódó cikkünk

Eladja az összes ingatlanát Tiborcz István érdekeltsége? - Reagált a pletykákra a cégcsoport

Az adóhatósághoz fordult a Gránit Alapkezelő a Tiborcz Istvánhoz kötödő alap adatai miatt

Állítólag eltűnt Tiborcz István neve a NAV nyilvántartásából, üzlettársai viszont több magántőkealapnál is feltűnnek (2.)

Fordulat Tiborcz Istvánék budai elitklubjánál: jócskán csökkentik a több millió forintos tagdíjat

Tovább csökken Tiborcz István érdekeltsége a Gránit Bankban, feltűnt az egykori MFB-vezér

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

Financial Intermediation Conference 2026

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Lezárult a béketárgyalás: nagyszabású megállapodást kötött Ukrajna és Oroszország
Véget ért a lakásárak száguldása Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility