Kiemelt beruházássá nyilvánították a fontos elővárosi vonalat

A 490/2026. (XI. 11.) Korm. rendelet szerint
a 71-es számú Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások kiemelt beruházásnak minősülnek,
az ezekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket pedig kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították.
A rendelet meghatározza a vasútvonal kül- és belterületi nyomvonalát, valamint felsorolja a nyomvonallal érintett ingatlanokat. A melléklet alapján a beruházás számos agglomerációs települést érint, köztük Budapest IV. és XV. kerületét, Dunakeszit, Fótot, Mogyoródot, Veresegyházat, Őrbottyánt, Váchartyánt, Vácrátótot, Csörögöt és Vácot.
A kiemelt ügyek koordinációs feladatait a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott látja el. A beruházással összefüggő hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha más jogszabály rövidebb határidőt nem ír elő – 30 nap.
A rendelet több építési és településrendezési könnyítést is tartalmaz:
- a beruházás esetében főszabály szerint az Országos Építészeti Tervtanács jár el,
- külön településképi szakmai konzultációra nincs szükség, és településképi véleményezési eljárást sem kell lefolytatni.
- A közcélú nyomvonalas építményeknél településképi bejelentési eljárásnak sincs helye.
A szabályozás azt is kimondja, hogy
az érintett ingatlanokon változtatási tilalom, telekalakítási és építési tilalom nem alkalmazható.
A beruházással összefüggésben a zöldfelület legkisebb mértéke 0 százalék, a parkolóhelyekre vonatkozó általános előírásokat pedig nem kell biztosítani.
A rendelet előzményeként a kormány októberben társadalmi egyeztetésre bocsátotta ennek a vasútvonalnak a fejlesztéséről szóló rendelettervezetet. A fejlesztés a Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vonal elővárosi célú korszerűsítéséhez kapcsolódik, amelynek
célja a közösségi közlekedés versenyképességének javítása, az infrastruktúra fejlesztése és az érintett térségek jobb elérhetősége.
A beruházás korábbi előkészítő anyagai alapján a fejlesztés a veresegyházi vonal elővárosi szerepének erősítését célozza. A korábban ismertetett tervek között szerepelt
- Rákospalota-Újpest állomás átépítése,
- a pálya, az áramellátás és a biztosítóberendezés korszerűsítése,
- több szakaszon a kétvágányúsítás,
- valamint állomások, megállóhelyek és közúti keresztezések fejlesztése is.
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
Tízmilliókat fizettek egy mesterséges intelligenciával készült kiadványért: feljelentést tett a polgármester
Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.
Készülődik a fordulat a fővárosi közlekedésben: itt a konkrét menetrend
Megjelent a kormányhatározat a BKK regionális közlekedésszervezővé alakításáról.
Döntést hozott a kormány: 144 milliárdot csoportosít át a Havária Alapból
Azt is meghatározta, hogyan oszlik meg a 300 milliárdos költségvetési befizetési kötelezettség.
Vitézy bejelentette: megkezdik a ferihegyi út bővítését, közel 25 milliárdot szánnak az előkészítésre
Sok éves terv kapott konkrét menetrendet most.
Kicselezhette az államot a volt miniszterelnök veje: százmilliárdos ingatlanvagyont menekített az utolsó pillanatban
Egy belgrádi irodaházportfólióról van szó.
Megemelte eredményvárakozását a német pénzügyi óriás
A vállalat megemelte a 2026-os üzleti évre vonatkozó eredményvárakozását.
Önkormányzati szövetségek a kormánynak: Ne döntsenek rólunk nélkülünk!
Felszólították a kormányt a közös egyeztető fórum összehívására.
Lépett az ügyészség: letartóztatnák Pintér volt államtitkárának fiát
Őrzéssel és védelemmel foglalkozó bűnszervezet irányítása miatt.
Lagarde távozása és az EU jövője: kik és mi alakítják Európa következő éveit?
Christine Lagarde távozása és az európai jegybanki vezetőváltások ráirányítják a figyelmet az EU jövőjét alakító személyi és politikai döntésekre. Az új vezetőknek a magas államadós
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
A vállalati hatékonyság csendes forradalma: itthon is munkába állhatnak az első részmunkaidős a szoftverrobotok (x)
A Yettel így válaszol a vállalati automatizációs igényekre.
Bod Péter Ákos figyelmeztet: ezért kerülhet bajba a magyar gazdaság
A szerdai Checklistben az MNB korábbi elnökét kérdeztük.
A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon