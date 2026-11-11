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Kiemelt beruházássá nyilvánították a fontos elővárosi vonalat
Ingatlan

Kiemelt beruházássá nyilvánították a fontos elővárosi vonalat

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Kiemelt beruházássá nyilvánította a kormány a 71-es számú Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonal előkészítéséhez és megvalósításához szükséges beruházásokat – derül ki a friss Magyar Közlönyből. A döntés gyorsított hatósági eljárásokat, egyedi építési szabályokat és több mint ezer érintett ingatlan felsorolását tartalmazza.
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A 490/2026. (XI. 11.) Korm. rendelet szerint

a 71-es számú Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások kiemelt beruházásnak minősülnek,

az ezekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket pedig kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították.

A rendelet meghatározza a vasútvonal kül- és belterületi nyomvonalát, valamint felsorolja a nyomvonallal érintett ingatlanokat. A melléklet alapján a beruházás számos agglomerációs települést érint, köztük Budapest IV. és XV. kerületét, Dunakeszit, Fótot, Mogyoródot, Veresegyházat, Őrbottyánt, Váchartyánt, Vácrátótot, Csörögöt és Vácot.

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A kiemelt ügyek koordinációs feladatait a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott látja el. A beruházással összefüggő hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha más jogszabály rövidebb határidőt nem ír elő – 30 nap.

A rendelet több építési és településrendezési könnyítést is tartalmaz:

  • a beruházás esetében főszabály szerint az Országos Építészeti Tervtanács jár el,
  • külön településképi szakmai konzultációra nincs szükség, és településképi véleményezési eljárást sem kell lefolytatni.
  • A közcélú nyomvonalas építményeknél településképi bejelentési eljárásnak sincs helye.

A szabályozás azt is kimondja, hogy

az érintett ingatlanokon változtatási tilalom, telekalakítási és építési tilalom nem alkalmazható.

A beruházással összefüggésben a zöldfelület legkisebb mértéke 0 százalék, a parkolóhelyekre vonatkozó általános előírásokat pedig nem kell biztosítani.

A rendelet előzményeként a kormány októberben társadalmi egyeztetésre bocsátotta ennek a vasútvonalnak a fejlesztéséről szóló rendelettervezetet. A fejlesztés a Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vonal elővárosi célú korszerűsítéséhez kapcsolódik, amelynek

célja a közösségi közlekedés versenyképességének javítása, az infrastruktúra fejlesztése és az érintett térségek jobb elérhetősége.

A beruházás korábbi előkészítő anyagai alapján a fejlesztés a veresegyházi vonal elővárosi szerepének erősítését célozza. A korábban ismertetett tervek között szerepelt

  • Rákospalota-Újpest állomás átépítése,
  • a pálya, az áramellátás és a biztosítóberendezés korszerűsítése,
  • több szakaszon a kétvágányúsítás,
  • valamint állomások, megállóhelyek és közúti keresztezések fejlesztése is.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

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