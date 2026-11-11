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Könnyítés a láthatáron: ingyenessé válik több fontos ingatlanügyi eljárás Magyarországon
Ingatlan

Könnyítés a láthatáron: ingyenessé válik több fontos ingatlanügyi eljárás Magyarországon

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Társadalmi egyeztetésre bocsátották az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti törvények módosítását, amely a tervek szerint jelentősen csökkentené a bankok és ügyfeleik adminisztratív terheit. A tervezet értelmében a bankok mentesülnek a kötelező jogi képviselet alól, számos állami térképi adat ingyenessé válik, az új ingatlan-nyilvántartási informatikai rendszer kötelező használatát pedig elhalasztják.

A hitelintézetek jelentős könnyítéseket kapnak a tömeges ingatlanügyeik intézése során, mivel nem lesz szükségük közokiratra, ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzésre, és a megfelelő szakértelem birtokában a kötelező jogi képviselet alól is mentesülnek. További könnyítést jelent, hogy az elektronikus űrlapokat ezentúl a bank egyetlen munkatársa is önállóan benyújthatja, még abban az esetben is, ha a cégjegyzéshez alapesetben együttes aláírásra lenne szükség.

A térképészeti adatok a korábbinál szélesebb körben válnak díjmentessé, így bárki számára ingyenesen elérhető lesz a civil állami topográfiai adatbázis és a Földrajzinév-tár. A rendőrség szintén térítésmentesen juthat hozzá a bűnüldözési és határrendészeti feladataihoz szükséges legfrissebb távérzékelési adatokhoz. Mivel az archív térképi adatok eddig is ingyenesen voltak igényelhetők, a hozzájuk kapcsolódó éves felhasználási díjat végleg eltörlik. A térképészet területén a korábbi, merev jogszabályi előírásokat rugalmasabb, a technológiai fejlődést követő műszaki irányelvek váltják fel, amelyeket egy szakmai bizottság dolgoz ki és frissít.

A módosítás a lakossági ügyfelek ügyintézését is megkönnyíti. Törvénybe iktatják a változásfigyelő szolgáltatást, így a tulajdonosok az általuk választott csatornán – például e-mailben vagy SMS-ben –

azonnal értesülhetnek az ingatlanukat érintő változásokról.

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Díjmentessé válik a bíróság által elrendelt perfeljegyzések, valamint az adóhatósági végrehajtási és jelzálogjogok törlése. Ha a hatóság elmulasztana egy hivatalból indított törlést, mostantól elegendő lesz egy egyszerű ügyféljelzés a pótlásához. A papíralapú magánokiratok hiteles digitalizálása pedig már nem az ügyvédek kizárólagos joga lesz, azt bármely erre feljogosított személy elvégezheti. A visszaélések elkerülése érdekében ugyanakkor a földhivatal nem hozhat automatikus döntést olyan ügyekben, amelyekben az egyik felet meghatalmazott képviseli.

Bár az ingatlan-nyilvántartás digitalizációja folyamatosan zajlik, a külső felhasználók számára kialakított új ügyintézési felület, az E-ING rendszer kötelező használatát a jogalkotó későbbre halasztja. A döntést az indokolja, hogy az informatikai rendszer gyakorlati átállása és a felhasználók általi elsajátítása a vártnál lassabban halad.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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