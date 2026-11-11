Százmilliárdos belgrádi ingatlanvagyon került át egy másik alapba

Mintegy 100 milliárd forintot érő, belgrádi irodaházakból álló ingatlanportfóliót helyezett át egy másik magántőkealapba, Tiborcz István, a Válasz Online cikke szerint.
a vagyont eredetileg a Gordiusz Magántőkealap birtokolta, amelybe korábban 50 milliárd forintnyi közpénzt helyeztek ki.
Tiborcz még 2024 legelején jutott hozzá összesen 11 épülethez a szerb főváros öt üzleti parkjában (Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue, House Office). A teljes alapterület 122 ezer négyzetméter – ez a belgrádi irodakapacitás közel 10 százalékának felel meg. Erről még korábban itt írtunk.
A volt miniszterelnök veje azonban a 2026-os választások előtt négy hónappal lecserélte a tulajdonost egy másik magántőkealapra. Az Invalora teljes egészében egy másik entitás (Torony Ingatlan Alap) tulajdonában áll – utóbbiba pedig a Gránit Alapkezelő egyik nyilvános érdekeltsége, a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap tett pénzt.
A Válasz Online cikkére a Gránit Alapkezelő közleményben reagált, amit változtatás nélkül közlünk.
„A Gránit Alapkezelő határozottan visszautasít minden olyan valótlan állítást és félrevezető sugalmazást, amely szerint az általa kezelt befektetési alapok közötti tranzakciók célja vagyonelrejtés vagy állami források rendeltetésellenes felhasználása lett volna.
Tényekkel alátámasztva, határozottan cáfoljuk a Válasz Online cikkének azon állítását, illetve sugalmazását, amely a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (MPTIA) részére biztosított 50 milliárd forintos állami forrást a belgrádi ingatlanportfólió megvásárlásának finanszírozásával hozza összefüggésbe.
A valóság ezzel szemben az, hogy az MPTIA a Baross Gábor Tőkeprogram keretében kapott 30 milliárd forintos, valamint a Lakhatási Tőkeprogram keretében kapott 20 milliárd forintos állami befektetést teljes egészében a programok és a pályázati feltételek által meghatározott gazdaságfejlesztési célokra, kizárólag magyarországi ingatlanbefektetésekre fordította és fordítja a jövőben is.
Ezekből az állami forrásokból az MPTIA egyetlen forintot sem használt fel a Torony Ingatlan Befektetési Alapba történő befektetésére, így azok a belgrádi ingatlanportfólió megvásárlását sem finanszírozták. Az állami források felhasználásáról a Gránit Alapkezelő az előírt rendszerességgel beszámol, azok rendeltetésszerű felhasználását az illetékes szervezetek ellenőrzik. A források felhasználása tehát dokumentált és ellenőrizhető.
Az MPTIA a Torony Ingatlan Befektetési Alapba más, az említett állami tőkeprogramoktól független forrásaiból fektetett be, kizárólag befektetőinek érdekeit, valamint a befektetés kiemelkedő hozamtermelési lehetőségeit mérlegelve. A Torony Ingatlan Befektetési Alap egyéves visszatekintő hozama 11,7%, de 2013-as indulás óta is közel 10%-os éves hozamot ért el.
Fontos hangsúlyozni, hogy a 2014-ben indult, a szakmai díjátadókon többszörösen díjazott MPTIA több mint 350 milliárd forintos nettó eszközértékkel bír és versenyképes hozamának köszönhetően több mint 40 ezer befektetővel rendelkezik. A Torony Ingatlanalapba történő befektetés az MPTIA nemzetközi befektetési stratégiájának része. A Torony Alap befektetői körében pedig az MPTIA - mint kisebbségi befektető - mellett további intézményi befektetők – köztük nyugdíjpénztárak és biztosítók – is megtalálhatók.
A fentiek alapján minden olyan állítás, amely szerint az MPTIA részére biztosított 50 milliárd forintos állami forrás a Torony Ingatlan Befektetési Alapon és az Invalora Magántőkealapon keresztül a belgrádi ingatlanportfólió finanszírozását szolgálta, tényszerűen cáfolható és valótlan. A cikk az eltérő célú és finanszírozású befektetéseket összemosva olyan következtetést sugall, amely nem felel meg a tényleges forrásfelhasználásnak.
A Gránit Alapkezelő működését a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően végzi, befektetési döntéseit az általa kezelt alapok befektetési politikájával összhangban, a befektetők érdekeit szem előtt tartva hozza meg.”
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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